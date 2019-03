Ist das wirklich erst 140 Tage her? Am 20. Oktober des vergangenen Jahres war der BVB in Stuttgart zu Gast. Es war das erste Spiel mit Markus Weinzierl als VfB-Trainer. Dortmund gewann locker und problemlos 4:0. Und das auswärts. Es war eins von vielen Fußball-Festen der fabelhaften BVB-Hinrunde. Jetzt hat Dortmund wieder gegen Stuttgart gewonnen - ist in Teilen aber nicht wiederzuerkennen. Und erstmals seit September nicht mehr Tabellenführer.

Das Ergebnis: Dortmund hat Stuttgart 3:1 (0:0) geschlagen. Weil aber die Bayern den VfL Wolfsburg 6:0 geschlagen haben, sind die Münchner aufgrund des besseren Torverhältnisses am BVB vorbeigezogen und damit Spitzenreiter. Hier geht es zu den Spielberichten des Samstagnachmittags.

Die erste Hälfte: Der BVB war überlegen, hatte 77,5 Prozent Ballbesitz. Die beste Chance hatte aber das sonst ungefährliche Stuttgart: Nach einem einfachen Schnittstellenpass legte Nicolás González den Ball am rechten Pfosten vorbei. Dortmund befreite sich auch aus engen Räumen auf dem Flügel und in den Halbräumen elegant, kam aber kaum ins Zentrum. Die einzigen beiden Schüsse aufs Tor (aus der Distanz) parierte Ron-Robert Zieler.

wenn du eine 9-punkte-tabellenführung verschenkst, die chancenverwertung siehst und dann noch christian lindner und günther oettinger vor dir sitzen hast #bvbvfb pic.twitter.com/xyQnSsrXbF — P (@BVB09Paul) 9. März 2019

Die zweite Hälfte: Dortmund blieb das bessere Team, ging aber erst durch einen Foulelfmeter von Marco Reus in Führung (62. Minute). Marc Oliver Kempf glich per Kopf aus (71.). Zuvor hatte Paco Alcácer eine Großchance vergeben, als Zieler seinen Lupfer so gerade noch parierte. Es hätte die bezeichnende Szene des Spiels werden können - hatte Alcácer doch im Hinspiel noch sehenswert per Lupfer getroffen. Dann aber gelang dem Spanier doch noch ein Tor zum 2:1. In der Nachspielzeit schoss Christian Pulisic nach Vorlage durch Mario Götze zum Endstand ein.

47 – Seit seinem BL-Debüt im August 2009 erzielte @woodyinho 47-mal das 1-0 für sein Team – häufiger als jeder andere in diesem Zeitraum. Türöffner. @BVB #BVBVFB pic.twitter.com/NOajsCchOX — OptaFranz(@OptaFranz) 9. März 2019

Videoschiedsrichter für Fortgeschrittene: Vor der Führung durch Reus hatte Gonzalo Castro knapp innerhalb des Strafraums Jadon Sancho gefoult. Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied auf Freistoß, aber der Videoschiedsrichter griff ein, es gab Elfmeter. Unmittelbar vor dem Foul hatte Castro den Ball jedoch mit der Hand gestoppt - außerhalb des Strafraums. So hätte es hier auch nach Ansicht der Videobilder durchaus Freistoß geben können. Dann eben wegen Hand- und nicht wegen Foulspiels. Mögliche Erklärungen: Die Assistenten in Köln sahen hier kein absichtliches Handspiel oder eine Vorteilsituation für den BVB - oder sie bewerteten die Szene nicht.

Das Standard-Gegentor: Hoffenheim, Werder, Tottenham - in zahlreichen Spielen verschenkte der BVB Punkte oder eine gute Ausgangslage, weil er Freistöße und Ecken nicht konsequent genug verteidigte. Und dennoch verursachte Dortmund nach dem 1:0 trotz einer Drei-gegen-eins-Situation kurz vor der eigenen Grundlinie einen Freistoß. Bei der anschließenden Flanke bewegte sich Abdou Diallo aus einem möglichen Zweikampf weg, sodass Kempf ungestört einköpfen konnte.

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX Marco Reus, Axel Witsel, Abdou Diallo (v.l.)

Gegen die Großen? Ohne Gomez! Vor der Partie in Dortmund hatte es nur ein einziges Spiel des VfB gegeben, in dem Mario Gomez nicht mindestens 45 Minuten spielte. Es war das Rückspiel beim FC Bayern. Gegen den Rekordmeister setzte sich der Angreifer freiwillig auf die Bank, wegen eigener Nachteile in Sachen Geschwindigkeit. Nun ging es zum BVB und damit zur zweiten trotz der aktuellen Schwächephase enteilten Mannschaft der Liga. Wieder nahm Gomez auf der Bank Platz und wurde erst in der 88. Minute eingewechselt.

REUTERS Mario Gomez

Der Spielmacher: Gerade in der ersten halben Stunde war Mario Götze der auffälligste Spieler auf dem Platz. Er zeigte viele komplizierte, präzise Zuspiele in die Spitze, war in vielen Räumen zu finden - ein echter Spielmacher. Daneben sah gegen Stuttgart auch Reus blass aus, der noch nicht wieder so stark ist wie vor seiner Verletzungspause. Götze belohnte sich in der Nachspielzeit mit seiner Vorlage für Pulisic. Hier zeigte er seine Kernkompetenz: Ballannahme und - verarbeitung und dann das gute Auge und der präzise Pass zum Nebenmann. Alles in Höchsttempo.

Fazit des Spiels: Der Sieg bedeutet für den BVB gerade mit Blick auf die jüngsten Enttäuschen einen Lichtblick. Aber weil sich die Dortmunder lange so schwer taten und parallel die Bayern so groß aufspielten, wirkt der Spieltag - gepaart mit dem Wechsel an der Tabellenspitze - trotzdem wie die Krönung eines Machtwechsels. Für den BVB stehen jetzt Spiele in Berlin und gegen Wolfsburg an. Dann geht es nach München.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 3:1 (0:0)

1:0 Reus (62., Foulelfmete)

1:1 Kempf (71.)

2:1 Alcácer (84.)

3:1 Pulisic (90.+2)

Dortmund: Bürki - Wolf (88. Zagadou), Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel - Sancho, Mario Götze, Reus, Guerreiro (79. Pulisic) - Paco Alcacer (90.+1 Delaney). - Trainer: Favre

Stuttgart: Zieler - Beck, Kabak, Pavard, Kempf, Emiliano Insua (88. Gomez) - Ascacibar, Castro, Zuber (70. Donis) - Esswein, Gonzalez (74. Gentner). - Trainer: Weinzierl

Schiedsrichter: Cortus

Gelbe Karten: Reus, Wolf, Witsel - Zuber, Insua, Ascacibar