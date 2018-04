Trainersuche Warum Favre nicht zu Dortmund passt

Der FC Bayern hat mal wieder Maßstäbe gesetzt. Innerhalb eines Tages soll der neue Trainer Niko Kovac verpflichtet worden sein, inklusive erster Kontaktaufnahme, Vertragsangebot, Zusage und der - eilig dementierten - Lancierung in den Medien. So schnell ist Borussia Dortmund nicht.

Seit der Beurlaubung von Peter Bosz und der Verpflichtung von Peter Stöger steht nicht fest, mit welchem Trainer der BVB in die Saison 2018/2019 gehen wird. Der Vertrag des Österreichers läuft nur bis zum Ende der Saison.

Nach den Leistungen der vergangenen Wochen ist klar, dass es die wichtigste Saison der jüngeren Vereinsgeschichte wird. In anderen Bereichen hat der BVB mit der nahenden Besetzung von Sebastian Kehl als Teammanager und der beratenden Funktion von Matthias Sammer bereits reagiert. In der Trainerfrage ist die abwartende Haltung von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke trotzdem verständlich. Die Anforderungen an den neuen Coach sind immens - und dabei geht es nicht nur um Taktik, sondern auch um die Verpflichtung eines emotionalen Anführers.

Der Kader benötigt viele Veränderungen, eine Personalpolitik ohne Trainer macht aber keinen Sinn. Deshalb herrscht beim BVB diesbezüglich gerade Stillstand, wertvolle Zeit für die Kaderplanung verfließt. Aktuell werden mit dem offensiv ausgerichteten Dribbler Mitchell Weiser und dem taktisch gut geschulten Jonas Hector zwei sehr unterschiedliche Außenverteidiger gehandelt. Doch passen die genannten Spieler überhaupt in das System des neuen Trainers? Allzu lange sollte der BVB deshalb nicht mehr warten.

Die Trainer-Kandidaten in Dortmund

Es gab in Dortmund in den vergangenen Monaten viele Gerüchte, wer Nachfolger des von vielen verehrten Jürgen Klopp, des unbeliebten Thomas Tuchel, des gescheiterten Bosz und des zuverlässigen Stöger werden könnte.

Julian Nagelsmann wäre Watzkes Wunschlösung gewesen, doch das junge Trainer-Talent mit Ausstiegsklausel für das Jahr 2019 erhält keine Freigabe von Hoffenheim.

wäre Watzkes Wunschlösung gewesen, doch das junge Trainer-Talent mit Ausstiegsklausel für das Jahr 2019 erhält keine Freigabe von Hoffenheim. Lucien Favre gilt nun als Favorit, den Coach von OGC Nizza wollte Watzke schon im vergangenen Sommer als Tuchel-Ersatz holen.

gilt nun als Favorit, den Coach von OGC Nizza wollte Watzke schon im vergangenen Sommer als Tuchel-Ersatz holen. Hannes Wolf : Viele Fans in Dortmund hoffen auf den ehemaligen Stuttgarter, der im Nachwuchsbereich des BVB erfolgreich gearbeitet hat.

: Viele Fans in Dortmund hoffen auf den ehemaligen Stuttgarter, der im Nachwuchsbereich des BVB erfolgreich gearbeitet hat. David Wagner von Huddersfield Town hat ebenfalls eine BVB-Vergangenheit.

von Huddersfield Town hat ebenfalls eine BVB-Vergangenheit. Ralph Hasenhüttl (Leipzig) war wohl kein ernsthafter Kandidat in Dortmund.

(Leipzig) war wohl kein ernsthafter Kandidat in Dortmund. Marco Rose lautet der neueste Name, der Trainer, der den BVB mit Salzburg aus der Europa League warf.

Bei der Borussia wird derzeit nur über einen Namen gesprochen. "Wir haben immer gesagt, dass Peter Stöger unser erster Ansprechpartner sein wird", ließ Dortmund Mediendirektor Sascha Fligge Anfang dieser Woche zu den Gerüchten, Stögers Ablösung sei beschlossen, ausrichten. "Bislang gab es nicht einmal ein Gespräch darüber, wie sich beide Seiten die Zukunft vorstellen, folgerichtig gibt es auch keine Entscheidung." Bei aller Kritik an der Kommunikation des FC Bayern, mit dieser Agenda bewegt sich der BVB ebenfalls auf dem Gebiet der Folklore. Denn selbstverständlich klärt ein Verein wie Borussia Dortmund die Trainerfrage nicht erst nach Saisonende.

Es gibt auch Überlegungen, Stöger könne als Platzhalter für Nagelsmann ein weiteres Jahr in Dortmund bleiben. Das wäre die denkbar schlechteste Lösung für den BVB, der sich als Nummer zwei in Deutschland definiert und die Bayern in den kommenden Jahren mal wieder angreifen möchte.

Stögers Punkteschnitt (1,70; siehe Grafik) litt unter den beiden Niederlagen in München und auf Schalke. Das ist nicht das Hauptproblem. Vielmehr hatten die anfangs gefeierten Siege unter Stöger die gleiche Wirkung wie eine eilig eingegangene Affäre nach dem Ende einer langen Partnerschaft: für den Moment perfekt, auf lange Sicht aber eine Zwischenbeziehung ohne Zukunft. Dabei spielen die Probleme der durch verschiedene Aspekte verunsicherten Mannschaft eine wichtige Rolle. Es war auch eine Fehlentscheidung, Stöger nur sieben Tage nach seiner Beurlaubung in Köln zu verpflichten. Der BVB wollte den Typen Stöger, der beim FC wegen seiner Eloquenz, der Identifikation mit dem Klub und der sympathische Außendarstellung geschätzt wurde. Bekommen haben sie in Dortmund nur Stögers Idee vom defensiven Fußball, die nicht zum Kader passt.

Watzke sollte mal wieder etwas wagen

Das dürfte bei den oben genannten Kandidaten nicht drohen. Deren Pressing-, Gegenpressing- oder Ballbesitz-Ansätze sind unterschiedlich, sie präferieren aber allesamt offensive Systeme. Ginge es für Borussia Dortmund nur darum, in Sachen Fußballtaktik und Mannschaftsentwicklung eine ideale Lösung zu finden, wäre Lucien Favre tatsächlich die beste Wahl. Der 60-Jährige ist ein hervorragender Taktiker, ehrgeizig, er setzt auf abwechslungsreiche Trainingsinhalte und ist ein erfahrener Entwickler, der Talenten wie Christian Pulisic, Jadon Sancho, Alexander Isak oder Sergio Gómez entscheidende Dinge beibringen könnte.

Schlecht gespielt - und verloren Dortmunds Trainer Peter Stöger schickte im Revierderby gegen Schalke seine Siegerelf aus dem Stuttgart-Spiel unverändert auf den Rasen und musste früh feststellen, dass Schalke ein anderes Kaliber darstellte, als der Gegner eine Woche zuvor. Die Gastgeber, bei denen neben Thilo Kehrer (20) und Nabil Bentaleb (10) im Vergleich zur HSV-Niederlage Yevhen Konoplyanka (11) sowie Alessandro Schöpf (28) neu im Team waren, agierten mit einer sehr disziplinierten Raumaufteilung, wie die Übersicht über die Aktionsradius-Mittelpunkte der Akteure unterstreicht. Dass Schalke zudem sehr diszipliniertes Pressing spielte, ist keine überraschende Feststellung. Dortmund kam so nicht ins Spiel. Das Pressing der Schalker führte kurz nach dem Seitenwechsel zu einem folgenschweren Ballverlust von Marcel Schmelzer. Der BVB-Kapitän konnte den Ball an der Mittellinie nicht unter Kontrolle bringen, Daniel Caligiuri brachte diesen in seinen Besitz und schaltete zügig um. Mit dem Ball am Fuß eilte Caligiuri durch die Mitte in Richtung Strafraum, bediente Konoplyanka mit einem Querpass - und der Ukrainer bugsierte das Leder nach wenigen Schritten passgenau ins Tor von Roman Bürki (50.). Wie schwer es der BVB spielerisch hatte, zeigen alle Pässe des in der Nachspielzeit verletzt ausgewechselten Michy Batshuayi. Die einzige Spitze der Dortmunder kam kaum an den Ball. Wenn der Belgier doch ins Spiel einbezogen wurde, war es zudem meist sehr weit vom gegnerischen Strafraum entfernt. Sechs seiner 17 Pässe kamen nicht an, drei waren Anstöße. Nahe des Schalker Sechzehners gab es für Batshuayi kein Durchkommen. So ging es dem gesamten BVB in der ersten Hälfte. Nur vier Versuche gab Dortmund vor der Pause ab, zwei davon kamen auf das Tor. Den gefährlichsten Schuss verbuchte Marco Reus von außerhalb des Strafraums – es war ein Freistoß. Was die Schussstatistik außerdem abbildet, ist die bekannte Effizienz der Schalker: Aus drei Schüssen auf das Tor machten sie zwei Treffer. Auf der linken Seite sind alle erfolgreichen Pässe des BVB im ersten Abschnitt zu sehen. Die Gäste kamen kaum ins letzte Drittel, zentral vor dem Strafraum waren sie schlicht nicht präsent. Nach dem Gegentor (rechts) änderte sich die Ausgangslage drastisch: Schalke zog sich weit zurück, um den Vorsprung zu halten, Dortmund kam zu viel Ballbesitz und schob deutlich nach vorne. Spielerische Mängel und ein fehlender Plan im letzten Drittel sorgten beim BVB zunehmend für Verzweiflung, machten S04 das Verteidigen verhältnismäßig leicht. In der 82. Minute entschied Naldo, der schon im Hinspiel getroffen hatte, die Partie. Per Freistoß erzielte der Abwehrchef sein siebtes Saisontor. 28,5 Prozent Ballbesitz in der zweiten Hälfte reichten Königsblau für zwei Tore. Dortmund hingegen offenbarte deutliche Mängel im Offensivspiel, konnte mit 71,5 Prozent des Ballbesitzes nicht viel anfangen. Auch die 22 Flanken, die das Stöger-Team schlug, deuten auf Einfallslosigkeit hin. Dies sind alle Schüsse der Dortmunder in Durchgang zwei. Nur ein Schuss aus dem Sechzehner erreichte das Tor (grün: auf das Tor, rot: Fehlschuss, gelb: geblockt). Schalke-Maskottchen Erwin grüßt von oben! Nach vier Unentschieden im Revierderby in Serie gab es in Schalke 04 wieder einen Sieger, der seinen Vorsprung auf Dortmund auf vier Punkte ausbaute. Dortmund konnte in 90 Minuten Revierderby nicht überzeugen. Die fußballerischen Probleme, die unter Stöger schon häufig zu beobachten waren, setzten sich fort und schlugen sich auch im Ergebnis nieder. Zunächst ließ sich der BVB vom typischen Schalke-Spiel den Schneid abkaufen, dann fehlten in Rückstand geraten Ideen und spielerische Mittel.

Favre war bei seinen Stationen in der Schweiz, bei Hertha BSC, in Mönchengladbach und nun in Nizza jedoch nicht dafür bekannt, besonders kommunikativ gewesen zu sein. Der BVB benötigt aber mehr als nur einen guten Trainer, er braucht eine Identifikationsfigur. In Dortmund ist vieles kaputt, innerhalb der Mannschaft, aber auch im Umfeld und im Verhältnis zu den Fans. Unzufriedenheit und Misstrauen haben ein fragiles Gebilde entstehen lassen, das mehr als Erfolg benötigt.

Watzke ist Teil dieser Gemengelage. Er kann sich keine weitere Fehlbesetzung auf der Trainerbank leisten. Deshalb ist der unumstrittene Fachmann Favre die logische Wahl - und die, bei der der geringste Widerstand aus dem Umfeld zu erwarten ist.

Wenn der BVB-Boss den unbequemen Weg geht, verpflichtet er Marco Rose vom FC Salzburg. Der 41-Jährige ist zwar unerfahren, lässt aber eine interessante Mischung aus Ballbesitz und Gegenpressing spielen und ist ein kommunikativer Motivator, der mit seiner emotionalen Art nach Dortmund passen würde. Rose selbst hat bei Sky Sport Austria zumindest nicht dementiert: "Ich kann das ja nicht beeinflussen. Wir haben hier noch 41 Tage Arbeit, und da legen wir alle unseren Fokus drauf."

Klingt wie Kovac, der Eintracht Frankfurt nach einer nach allen Seiten offenen Aussage ("Stand jetzt.") für den Ruf der großen Bayern verlässt.