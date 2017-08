BVB-Profi Nuri Sahin Die Rückkehr des Jahrhunderttalents

Nuri Sahin hat eine Tortur hinter sich. Knieprobleme, Sehnenreizung, Trainingsrückstand - der mittlerweile 28-Jährige fehlte in den vergangenen drei Spielzeiten monatelang verletzungsbedingt und bestritt während dieser Zeit gerade einmal 30 Pflichtspiele, weit über 100 Partien wären möglich gewesen. Den Tiefpunkt erlebte Sahin im letzten Pflichtspiel unter Borussia Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel Ende Mai: Er war zwar endlich mal fit, Tuchel berief den Mittelfeldstrategen trotzdem nicht in den Kader: Der BVB gewann ohne Sahin den DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt.

Seit diesem Sommer ist Tuchel weg. Und Nuri Sahin spielt so stark wie lange nicht mehr.

Im System von Neu-Trainer Peter Bosz blüht der türkische Nationalspieler auf. Zuletzt war Sahin die prägende Figur bei Dortmunds 2:0-Erfolg über Hertha BSC, er schoss ein Tor selbst und bereitete den Führungstreffer von Pierre-Emerick Aubameyang vor. Im SPIX-Ranking war Sahin am zweiten Spieltag der mit Abstand stärkste BVB-Profi (siehe Team-Grafik am Ende des Textes).

Bosz-Fußball und Sahins Fähigkeiten - das passt

Sahin gilt eigentlich als Sechser, diszipliniert, gut in der Balleroberung und dynamisch, um schnell einen Gegenangriff einzuleiten. Gegen Berlin bewies das frühere Jahrhunderttalent (Sahin war bei seinem Erstliga-Debüt 2005 gerade einmal 16 Jahre alt) noch mehr: Vollstreckerqualitäten im Angriff. Sahins hoher SPIX-Wert kam vor allem durch die Kategorien "Torgefahr" und "Chancenkreation" zustande. Der Spielmacher hielt sich so nah am Tor des Gegners auf, dass er im SPIX als offensiver Mittelfeldspieler geführt wurde. Im Ligavergleich war auf dieser Position nur Leipzigs Emil Forsberg noch besser (die Elf des 2. Spieltags finden Sie hier).

Sahins Fähigkeiten und die Spielidee von Coach Bosz - das könnte auch in Zukunft zusammenpassen. Wenn es denn so weiter geht. An den ersten beiden Spieltagen ähnelte der Fußball, den der niederländische Trainer aktuell spielen lässt, der Zeit unter Dortmunds Ex-Trainer Jürgen Klopp: hohes, aggressives Pressing, den Gegner in die eigene Hälfte drängen und Fehler erzwingen. Diese Taktik passte zu Sahin damals wie heute, und so schlug der BVB nicht nur Hertha, sondern auch den VfL Wolfsburg. Vor der ersten Länderspielpause der Saison ist Dortmund mit 5:0 Toren und sechs Punkten Spitzenreiter.

Eine Momentaufnahme nach zwei Spieltagen. Sie gibt Hinweise darauf, dass der BVB die vergangenen Monate gut verkraftet hat. Der Bombenanschlag auf den Mannschaftbus, die Trennung von Coach Tuchel, zuletzt das Transferhickhack um Millionenabgang und Shootingstar Ousmane Dembélé, all das verarbeitet das Team schnell.

Sahin hat daran Anteil. Er ist in der Mannschaft beliebt, hat Einfluss und stellt nach Monaten körperlicher Beschwerden wieder seine sportliche Bedeutung unter Beweis. Die aktuelle Form erinnert an frühere Zeiten, als der bis heute jüngste Spieler der Bundesligageschichte Antreiber der Dortmunder Meistermannschaft 2011 war. Mit seinem Wechsel zu Real Madrid im selben Jahr geriet die Karriere dann ins Stocken. Es kamen Verletzungsprobleme hinzu, Sahin kämpfte sich zwar immer wieder an die Mannschaft heran, doch so gut wie im Meisterjahr des BVB spielte er nicht mehr. Bis jetzt?

Wie integriert sich Yarmolenko? Wie macht sich Götze?

Als nächste Bundesligagegner warten mit dem SC Freiburg, Köln und dem HSV machbare Aufgaben. Es ist gut möglich, dass Sahin auch dort glänzt, Borussia Dortmund diese Partien für sich entscheiden und danach weiter oben stehen wird. Der erste Härtetest wartet erst später. Am 26. September empfängt Dortmund Titelverteidiger Real Madrid in der Champions League.

Bis dahin kann sich der BVB weiter "einspielen". Das ist gut für den Klub. Zumal es Spieler gibt, die noch einige Wochen benötigen, bis ihre Rollen klarer werden. Eine davon ist die von Zugang Andriy Yarmolenko, der als Dembélé-Ersatz verpflichtet wurde. Der Ukrainer ist schnell, geht wie der Franzose gerne ins Dribbling, der große Unterschied aber: Yarmolenko sucht den Torabschluss und baut weniger das Spiel auf. Wie wird er sich in das aktuell funktionierende BVB-Spiel integrieren? Mehr zur Neuverpflichtung lesen Sie hier.

Und: Welche Entwicklung wird Mario Götze in den kommenden Wochen nehmen? Nach seiner Stoffwechselerkrankung kam der 25-Jährige am ersten und zweiten Spieltag jeweils knapp über eine Stunde zum Einsatz. Seine Auftritte bei den zwei Bundesligasiegen waren passabel, im SPIX erreicht der Offensivprofi aktuell einen soliden Saisonwert, die Playercard zeigt Götzes Wert am zweiten Spieltag.

Was Götze noch fehlt, ist der Zug zum Tor. Sahin glänzt wieder als Spielmacher - es würde passen, wenn Götze, der Schütze des Weltmeistertors 2014, auch seine Torgefahr wiederentdeckt.