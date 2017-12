Früherer BVB-Star Rosicky beendet Fußballkarriere

Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Tomas Rosicky hat seine Fußballkarriere im Alter von 37 Jahren beendet. Das teilte der frühere Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft in Prag mit. Der Spielmacher hatte während seiner Laufbahn immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nun sagte er: "Mein Körper ist nicht mehr bereit für die Strapazen des Profifußballs."

Im Sommer 2016 war Rosicky nach 15 Jahren im Ausland zu seinem Heimatverein Sparta Prag gewechselt, dort aber verletzungsbedingt nur selten zum Einsatz gekommen. Mit Borussia Dortmund hatte Rosicky an der Seite seines Landsmanns Jan Koller 2002 die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Im gleichen Jahr erreichte er mit dem BVB das Uefa-Cup-Finale.

DPA Rosicky bei der EM 2016

Sein Wechsel von Sparta Prag nach Dortmund war im Januar 2001 spektakulär gewesen: Dortmund überbot den ebenfalls an Rosicky interessierten Rekordmeister Bayern München mit einer Ablöse von 14,5 Millionen Euro. Der Tscheche war damals einer der teuersten Transfers der Bundesligageschichte. Der Rosicky-Deal war zudem der Beginn einer großen Transferoffensive, die den Verein in den Jahren danach beinahe in die Insolvenz geführt hätte. Im Sommer 2001 verpflichtete der Klub Márcio Amoroso für die damalige Rekordsumme von 25,5 Millionen Euro.

Nach seiner BVB-Zeit spielte Rosicky von 2006 bis 2016 beim FC Arsenal, wo er mehr als 200 Spiele absolvierte. Für die tschechische Nationalmannschaft bestritt er 105 Länderspiele und erzielte 23 Tore. Er nahm an der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sowie an den Europameisterschaften 2000, 2004, 2012 und 2016 teil.