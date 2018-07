Kaderanalyse Borussia Dortmund Trainer Favre braucht mehr Spielraum

Borussia Dortmund wird Deutscher Meister. Sagt zumindest Heiko Herrlich, Trainer von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen. Der ehemalige Stürmer des BVB hatte das auch vor der vergangenen Katastrophen-Saison der Dortmunder prophezeit, in diesem Jahr könnte Herrlich damit aber zu einem Trendsetter werden.

Woraus sich dieser Optimismus einiger Experten genau speist, ist unklar. Liegt es an dem diffusen Gefühl, der auf Kontinuität setzende FC Bayern könne ohne große Transfers und mit dem eher unerfahrenen Trainer Niko Kovac in Schwierigkeiten geraten? Oder an dem Eindruck, BVB-Coach Lucien Favre mache jede Mannschaft sofort besser - völlig unabhängig von den atmosphärischen Störungen, die in Dortmund seit Monaten vorherrschen und die durch die lange Sommerpause nicht verschwunden sein dürften.

Der nicht als Entertainer bekannte Favre wird die Gräben nur mit sportlichem Erfolg zuschütten können. Gelingen soll der von Manager Michael Zorc ausgerufene "Neustart" mit einer laut Favre "sehr hoch" stehenden Mannschaft. Anders als unter seinem Vor-Vorgänger Peter Bosz legt er aber großen Wert auf defensive Absicherung. Der BVB wird wieder viel Ballbesitz haben, Favre möchte bei Ballgewinn aber auch schnell umschalten.

AFP Christian Pulisic

Die ersten Testspiele haben gezeigt, dass Favre im Training einen Schwerpunkt auf Konter gelegt hat. Als Christian Pulisic gegen den FC Liverpool einen dieser Konter zum vorentscheidenden 2:1 verwertete, jubelte der 60-Jährige an der Außenlinie ausgelassen. Eine große Stärke Favres ist, mit den vorhandenen Spielern zurechtzukommen. In Dortmund trifft er auf einen extrem talentierten Kader, der mit aktuell 28 Spielern aber deutlich zu groß ist und trotzdem noch eine entscheidende Lücke aufweist:

Tor: Nach dem Rücktritt von Roman Weidenfeller kam mit Marwin Hitz eine neue Nummer zwei, die freiwillig auf einen WM-Einsatz mit der Schweiz verzichtete, um gerüstet für den Konkurrenzkampf mit Landsmann Roman Bürki zu sein. Hier ist der BVB gut gerüstet, auch wenn beide Torhüter nicht zu absoluten Spitze in der Bundesliga zählen.

DPA Mario Götze

Offensives Mittelfeld: In welchem System wird Favre den BVB spielen lassen? Aus der Bundesliga kennt man seine Mannschaft im flachen 4-4-2 ohne echten Spielmacher und mit einer hängenden Spitze. Dortmunds Kader spricht eher für ein 4-3-3 oder das in den Testspielen erprobte 4-1-4-1. In einem 4-4-2 wäre jedenfalls kein Platz für Mario Götze und Shinji Kagawa , die sich von allen anderen Mittelfeldspielern unterscheiden und mit ihren Pässen wichtig für das schnelle Umschaltspiel sein können.

Nach den Abgängen von André Schürrle, Gonzalo Castro, Sokratis, Andriy Yarmolenko und Erik Durm benötigt der BVB weitere Verkäufe, die im besten Fall nicht Weigl oder Pulisic heißen sollten. Herrlich wird wegen der zahlreichen Ungereimtheiten im Kader wahrscheinlich wieder Unrecht haben.

