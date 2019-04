BVB-Torwart Roman Bürki Von wegen "Gürki"

Lautstark trommelt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) für das Spiel, das ihre Sehnsucht nach Internationalisierung und damit nach globaler Vermarktung am besten bedient. Liveübertragung in 205 Länder, zusätzliche Kameras, darunter eine "fernbediente Mini-Ultra-Slomotion-Kamera". Dieses Mal kann sogar mit der Ausgangslage geworben werben.

Die DFL lässt auch Oliver Kahn werben. Vor dem 100. Bundesligaduell zwischen dem FC Bayern und den um zwei Punkte besseren Tabellenführer Borussia Dortmund (18.30 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) vergleicht er die Torhüter der beiden Mannschaften. Die in Deutschland höchste Instanz kommt dabei zu dem Urteil: "Beide sind absolute Weltklassetorhüter. Die bessere Saison spielt sicherlich Roman Bürki."

In der Vergangenheit hätte eine solche Herabstufung von Manuel Neuer dazu führen können, dass Kahn ein Bannstrahl von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge trifft. Doch in dieser Saison ist Kahns Meinung Mainstream, er wird wohl trotzdem irgendwann Vorstandsvorsitzender des FC Bayern werden dürfen.

Im Schatten von Marco Reus, Axel Witsel und Paco Alcácer spielt Roman Bürki im Tor des BVB eine herausragende Saison. "Er hat noch mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, auch in seiner persönlichen Entwicklung", sagte Michael Zorc im Gespräch mit dem SPIEGEL über den "sehr starken Rückhalt für uns". Der Sportdirektor des BVB ist eher nüchtern in seinen Bewertungen. Als es um Bürki ging, hörte er sich nun allerdings an wie Pep Guardiola: "Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden."

Vom Meckerer zum Selbstkritiker

Im Sommer 2015 wechselte der Torwart vom SC Freiburg nach Dortmund. In seinen ersten drei Spielzeiten gab es immer wieder Zweifel, ob die Qualität für einen Verein ausreicht, der den Bayern das Wasser reichen und dauerhaft in der Champions League vertreten sein will, um dort zumindest die Gruppenphase zu überstehen. Zweifel, die auch durch seine Leistungen in den Topduellen genährt wurden. Bei zwei seiner bisher drei Bundesligaspiele mit dem BVB in München unterliefen Bürki krasse Fehler. Die Resultate lauteten 1:5 und 0:6.

Unter den Fans der Dortmunder und auch in den Medien wurde der Torwart "Gürki" genannt. Es gab Gerüchte, dass der BVB Kevin Trapp oder Timo Horn als neuen Stammtorhüter verpflichten wolle. Bürki keilte ab und an zurück, sprach den Kritikern jegliche Ahnung ab, sparte gleichzeitig mit jeglicher Selbstkritik.

In dieser Saison ist alles anders. "Er traut sich jetzt auch mal, unangenehme Sachen anzusprechen. Diese Position hat er sich erarbeitet", sagte Zorc. Seinen bislang einzig gravierenden Fehler in der aktuellen Bundesligasaison im Spiel bei Hertha BSC (3:2) gab Bürki unumwunden zu. Nachdem die Borussia in den Spielen beim 1. FC Nürnberg (0:0) und FC Augsburg (1:2) fahrlässig ihren Vorsprung auf den FC Bayern verspielt hatte, übte er deutliche Kritik an seinen Kollegen.

Mit Lucien Favre ist vor der Saison ein neuer Cheftrainer zum BVB gekommen, auch beim Torwarttrainer hat es einen Wechsel gegeben. Matthias Kleinsteiber, der allerdings zuvor auch schon Stab war und mit Bürki arbeitete, ist verantwortlich. "Matthias macht einen Superjob, aber Romans Entwicklung darauf zurückzuführen, wäre zu kurz gesprungen", sagte Zorc. Der Sportdirektor führte "das ein oder andere Problem" Bürkis in der vergangenen Saison auf den insgesamt schlechten Zustand der Mannschaft zurück.

Bürki gab Anfang des Jahres bekannt, dass er bis auf Weiteres Einladungen zur Schweizer Nationalmannschaft ablehne. Die ruhigeren Phasen in der Saison könnten auch ein Grund für die konstant guten Leistungen sein, die Bürkis Ansehen unter Fans, in den Medien und bei den Kollegen steigerte. Der Torwart, so Zorc, sei auch "ein wichtiger Kommunikator" geworden, da er außer Deutsch auch Englisch und vor allem Französisch spreche, was gerade die Verständigung mit jungen Defensivspielern wie Dan-Axel Zagadou und Abdou Diallo erleichtere.

Beim 3:2-Sieg im Hinspiel gegen die Bayern fehlte Bürki, weil er krank geworden war. Marwin Hitz ersetzte ihn, der vor der Saison vom FC Augsburg gekommen war. Es sah nach einem offenen Streit um den Platz im Tor des BVB aus. Es gab ihn nie.