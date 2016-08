Gladbachs Sieg gegen Leverkusen: Goldenes Händchen

Ausgangslage: Schürrle zu Chelsea (2013), Can zu Liverpool (2014), Son zu Tottenham (2015): Bayer Leverkusen musste in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungsträger ziehen lassen. In diesem Sommer blieb dem Verein ein vergleichbarer Transfer erspart. Stattdessen verstärkte sich die Werkself mit Kevin Volland, Julian Baumgartlinger und Alexander Dragovic. Viele Experten sehen den Klub nicht zuletzt wegen der namhaften Zugänge als ersten Bayern-Verfolger. Zum Auftakt hatte sich das Team von Trainer Roger Schmidt trotzdem einen anderen Gegner gewünscht: Gladbach zog nach einem 6:1-Erfolg gegen die Young Boys Bern am Mittwoch in die Champions League ein.

Rückkehrer des Spiels: Christoph Kramer reifte im Trikot von Borussia Mönchengladbach zum Nationalspieler und war 2014 sogar Teil des Weltmeister-Kaders. Kein Wunder also, dass Leverkusen das Leihgeschäft mit den Fohlen beendete und den 25-Jährigen zurückholte. Doch Kramer setzte sich nicht durch und kehrte vor der Saison nach Gladbach zurück. Dort scheint er nach dem Abgang von Granit Xhaka (FC Arsenal) gesetzt zu sein.

Das Ergebnis: Gladbach bezwingt Leverkusen zum Auftakt 2:1 (1:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Die Anfangsphase war ansehnlich, wenn auch vorerst ohne große Torchancen. Im Laufe der ersten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Raffael auf der einen (21. Minute), Bellarabi und Tah (33./41.) auf der anderen Seite hatten den Führungstreffer auf dem Fuß. Kurz vor der Pause erlöste André Hahn den Gladbacher Anhang mit seinem ersten Saisontreffer.

Pechvogel des Spiels: Bis zur 20. Minute sah es nach einem ruhigen Abend für Bernd Leno aus. Der Torhüter wurde in der Anfangsphase kaum gefordert. Dann parierte er einen Schuss von Oscar Wendt aus kürzester Distanz mit dem Kopf. Auch den Versuch von André Hahn in der 43. Minute wehrte der 24-Jährige mit dem Kopf ab. Sein Aufwand blieb unbelohnt. Wenig später war er erneut gegen Hahn machtlos.

DPA Bernd Leno

Zweite Hälfte: Gladbach konnte das Tempo trotz der hohen Temperaturen (36 Grad) halten. Der starke Raffael verpasste nach einem Freistoß aus 30 Metern nur knapp das 2:0 (54.). Nach einem Foul an der Strafraumkante hatte Leverkusen sogar Glück, dass Brych nur auf Freistoß entschied. Das Fehlen von Chicharito und Stefan Kießling machte sich trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Joel Pohjanpalo (81.) bemerkbar. Gladbach antwortete mit dem Treffer von Lars Stindl und sicherte sich die ersten Punkte der Saison.

Händchen des Spiels: Drei Tore erzielte Thorgan Hazard beim 6:1 in der Champions-League-Qualifikation. Beste Werbung in eigener Sache - von wegen! Trainer André Schubert entschied sich vor der Partie für den dynamischeren und kopfballstärkeren André Hahn. Der dankte es ihm mit dem Führungstreffer. Doch damit nicht genug: In der 84. Minute ersetzte jener Hazard Hahn. Wenige Sekunden später bereitete Dder Belgier mit einem feinen Pass das Siegtor vor. Trainer André Schubert sollte noch heute Lotto spielen.

Erkenntnis des Spiels: Von einem echten Bayern-Verfolger scheint die Werkself noch ein gutes Stück entfernt zu sein. Leverkusen offenbarte in der Defensive Schwächen und ließ zahlreichen Chancen zu. Das mag auch an der Qualität des Gegners gelegen zu haben. Die Konterstärke der Gladbacher ist beeindruckend. Sieg in der Champions League, Sieg im DFB-Pokal, Sieg gegen Leverkusen: Für die Borussia hätte die Saison nicht besser beginnen können.

Ausblick: Gladbach steht vor einer großen Saison. Beim Erfolg gegen Bayer saßen mit Mahmoud Dahoud, Jannik Vestergaard, Fabian Johnson, Patrick Herrmann und Jonas Hofmann weitere vielversprechende Spieler auf der Bank. So manch ein Fan schwelgt da schon in Erinnerungen.