Mönchengladbachs Gegner Celtic Willkommen im Paradies

Das Tor fühlte sich bereits wie der Siegtreffer an: Ende September ging Celtic Glasgow durch Moussa Dembélé 3:2 gegen Manchester City zwischenzeitlich in Führung. Für viele der über 50.000 Celtic-Fans war das wie eine Rückkehr in die Vergangenheit, als der schottische Vertreter aus einem sozial-schwachen Stadtteil Glasgows die Top-Klubs des Kontinents geärgert hatte und im Jahr 1967 das große Inter Mailand im Finale des Europapokals der Landesmeister in Lissabon bezwang. Das Spiel ist bekannt als Geburtsstunde der Lisboa Lions.

Jetzt also die Führung gegen Manchester City, den Stellvertreter schlechthin für eine mit Geld vollgepumpte Fußball-Welt, ein Klub gespickt mit den größten Ausnahmekönnern des Planeten und dem Star-Trainer Josep Guardiola auf der Bank. Ganz das Gegenteil von Celtic also. Auch wenn der Aufstand gegen den englischen Krösus gerade einmal acht Minuten anhielt, ehe Nolito für den 3:3-Endstand sorgte, jetzt lebte wieder die Erinnerung an die Klubhelden von 1967 - am Tag nach dem City-Remis war es das Top-Thema in den schottischen Medien.

In einer schweren Champions-League-Gruppe träumen die Schotten von weiteren Erfolgen. Auch wenn gegen City und den weiteren Gruppengegner Barcelona ein Weiterkommen in die K.o.-Phase kaum möglich ist, Platz drei hat das Team mit Ex-Liverpool-Coach Brendan Rodgers fest im Visier. Der direkte Konkurrent um das Rennen um den Europa-League-Rang ist Borussia Mönchengladbach. Auf den ersatzgeschwächten Bundesligisten (ohne Raffael, Andreas Christensen, Thorgan Hazard und Fabian Johnson) wartet im Celtic Park eine schwere Aufgabe (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Keine Stars, keine starke Liga - trotzdem ist Celtic gefährlich

Torjäger Dembélé, Kapitän Scott Brown und Flügelspieler Scott Sinclair sind wohl die namhaftesten Profis im Celtic-Kader. Sie werden den Borussen möglicherweise gar nicht die größten Sorgen bereiten, auch vor den beachtlichen Leistungen in der schottischen Liga (seit 2012 ununterbrochen Meister und auch aktuell Führender) muss sich die Elf von Trainer André Schubert nicht allzu sehr fürchten. Celtic spielte dort seit der Insolvenz des Stadtrivalen Glasgow Rangers 2012, das seit dieser Spielzeit wieder Erstklassig ist, eher konkurrenzlos.

Wie sehr der Glasgow-Kader mit dem Niveau der "Königsklasse" überfordert sein kann, zeigte sich am ersten Spieltag der laufenden Saison beim 0:7 in Barcelona. Solche Pleiten begleiten den Verein immer wieder, wenn er in der Champions League auf die ganz Großen trifft.

Celtic umgibt stattdessen etwas Mystisches, eine besondere Kraft, die sich zuletzt wieder gegen das eigentlich übermächtige City zeigte. Vor heimischer Kulisse ist der Klub nur schwer zu bezwingen. Die Fans, weltweit bekannt, beliebt und für ihre besonders lautstarke und zugleich friedvolle Unterstützung schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, sind Celtics stärkstes Pfund.

Verlieren verboten

Beim bisher letzten Erreichen des Champions-League-Achtelfinals im Jahr 2012/2013 blieb der Klub in der Vorrunde im Celtic Park ungeschlagen, den FC Barcelona hatten sie damals sogar zu einem Zeitpunkt besiegt, als die Katalanen noch nicht die nächste Runde sicher hatten. "Uns erwarte eine ganz besondere Atmosphäre", sagt BMG-Sportchef Max Eberl über die anstehende Aufgabe im "Paradies", so nennen die Celtic-Fans liebevoll ihr Stadion. Trainer Schubert rechnet mit harter Arbeit: "Celtic kommt mit viel Wucht, viel Power und einer gewissen Härte - das ist auf der Insel so."

Auf der Insel darf Mönchengladbach zumindest nicht verlieren. Mit bisher noch null Punkten könnte eine Niederlage bereits das Aus bedeuten. Celtic hätte dann vier Zähler Vorsprung und selbst bei einer Niederlage im Rückspiel (1. November) seinen dritten Platz weiter sicher.

Celtic gegen Mönchengladbach, das wird auch das Duell zweier großer Mannschaften der europäischen Fußball-Vergangenheit sein: ein Hauch von Nostalgie - die lieben sie in Glasgow, wenn die Zeitungen wieder an die Löwen von Lissabon erinnern, wenn das Fernsehen Clips der Saison 2001 zeigt, als der schwedische Stürmer-Star Henrik Larsson Celtic mit 53 Toren zum Triple schoss, als 100.000 Fans mit zum Uefa-Cup-Finale 2003 nach Sevilla reisten, obwohl nur wenige Tausende von ihnen ein Ticket hatten.

Ein Sieg gegen Mönchengladbach, den Klub, der einst mit Günter Netzer und der Fohlen-Elf für Furore sorgte, wäre ein gefundenes Fressen für Geschichtenerzähler aus Glasgow und ganz nach dem Geschmack der Löwen-Fans.