Gladbachs Sieg gegen Schalke Episode I - Das Erwachen der Macht

Eine der strapaziertesten Floskeln der Fußballwelt ist die Weisheit von der Schnelllebigkeit dieses Spiels, das permanent die Möglichkeit zur unerwarteten Wendung enthält. Meist geht es in der Realität dann doch nicht so unberechenbar zu, doch der Blick auf Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, die großen Duellanten dieser ersten Märzhälfte, taugt als wunderbares Beispiel dafür, wie flott die Dinge sich tatsächlich drehen können.

Mit einem imposanten 4:2 haben die Gladbacher den Revierklub am Samstagabend abgefertigt, nach einer Winterkrise haben sie sich zur Mannschaft der Stunde verwandelt, bleiben das beste Rückrundenteam und liebäugeln plötzlich sogar mit Titeln. Während die Gelsenkirchener, die vor drei Wochen noch deutlich besser als BMG standen, akute Abstiegängste bewältigen müssen. "Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir so schnell den Turnaround schaffen", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl, während der S04-Kapitän Benedikt Höwedes sagte. "Wir haben uns in die blöde Situation hineingebracht, dass wir auch nach unten schauen müssen".

Spätestens nach diesem Abend ist Borussia Mönchengladbach der klare Favorit für die Europa-League-Achtelfinal-Duelle der beiden Bundesligisten an den kommenden beiden Donnerstagen (High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). "In der zweiten Halbzeit haben wir eine Party im Borussia-Park gefeiert, da haben wir sie an die Wand gespielt", sagte Tony Jantschke, dessen Mannschaft immer stärker aufblüht. Und das erstaunliche Erfolgsrezept lautet: Vereinfachung.

Heckings Plan: Stammspieler statt Rotation

Nachdem der im Dezember entlassene André Schubert für jedes Spiel neue Aufstellungen und speziell auf den Gegner zugeschnittene Strategien austüftelte, lässt Nachfolger Dieter Hecking seine Mannschaft in einem klaren 4-4-2-System spielen. Oder besser: verteidigen. Denn "die defensive Stabilität ist der Schlüssel", sagte Eberl. Immer wieder bilden sich zwei sauber aufgereihte Viererketten, die die Räume vor dem eigenen Strafraum verengen, besetzt mit dem stets gleichen Personal. Rotiert wird allenfalls auf den offensiven Flügeln, für neun Positionen gibt es Stammspieler.

"Irgendwann wird der Tag kommen, wo wir rotieren müssen", sagte Hecking zwar, aber zum zweiten Teil der großen Gladbach-Schalke-Trilogie, die mit diesem Bundesliga-Duell begann, sind wohl keine Umbaumaßnahmen zu erwarten. Am Donnerstag sollten die Energiespeicher wieder voll sein, zumal die Borussia beflügelt wirkt von ihrem beeindruckenden Erfolgslauf. "Wir sind jetzt in Pokal und in der Europa League sehr gut positioniert, das gibt uns Rückenwind", sagte Eberl, der seit Jahren von dem Traum spricht, einmal "etwas Blechernes" an den Niederrhein holen zu wollen.

Dass diese Fantasie plötzlich so realisierbar erscheint, ist eine kleine Sensation nach der krisenhaften ersten Saisonhälfte. "Wenn wir mal wieder in ein Finale kämen, wäre das schon großartig", versuchte der Sportdirektor Träumereien entgegenzuwirken, aber dieses Spiel nährt auch deshalb die Hoffnungen, weil der FC Schalke ein solch kümmerliches Bild abgab.

Wieder einmal kramte Trainer Markus Weinzierl die alte Erklärung von den fünf Niederlagen zu Saisonbeginn hervor, um die zu diesem Zeitpunkt schwächste Punktausbeute seit 18 Jahren zu erklären. Das wirkte erschreckend hilflos. Schließlich hatte die Mannschaft sich zwischenzeitlich von diesem Saisonstart erholt, Schalke schien sich zu stabilisieren, eine Handschrift des Trainers war erkennbar. Nun musste Sportvorstand Christian Heidel konstatieren: "Ich habe totales Verständnis, wenn Leute sagen: Die Entwicklung in den letzten Wochen ist nicht gut. Weil man sieht die Entwicklung nicht."

Zwei Klubs mit vergleichbaren Ambitionen und Potenzialen, die vor wenigen Wochen von einer ähnlichen Gefühlsmischung aus vager Hoffnung und Krisenfurcht bewegt waren, spielen nun in eindeutig verteilten Rollen um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Gladbach geht als Favorit in die Paarungen, Schalke nur als Außenseiter. "Aber", warnte Eberl seine Spieler, "das sind Spiele mit anderem Charakter, wir haben etwas zu verteidigen."

Denn natürlich gilt weiter die Weisheit von der Schnelllebigkeit des Spiels.