Gladbach-Remis gegen Frankfurt In der Warteschleife

Der Arbeitstag war beinahe beendet, die geduschten Gladbacher Spieler trieben sich mit ihren Freundinnen am VIP-Büffet herum, da hob André Schubert die Stimme zu einer Art Schlussplädoyer. Die Diktion des Trainers wechselte von einem erklärenden in einen appellierenden Tonfall, als er rief: "Die Jungs, die da auf dem Platz waren, die haben gefightet, die haben gekämpft, die haben gearbeitet, die haben alles gegeben. Ich werde den Teufel tun und ihnen einen Vorwurf machen."

Ganz offenkundig verspürte Schubert nach dem 0:0 gegen Eintracht Frankfurt einen akuten Rechtfertigungsdruck. Schon das vorige Bundesligaheimspiel gegen den HSV war torlos zu Ende gegangen, zwischendurch gab es ein recht chancenloses 0:2 in München und ein biederes 2:0 im Pokal gegen den Zweitligisten Stuttgart. Der letzte Bundesligasieg gelang am fünften Spieltag. "Momentan ist eine mühsame Phase, wir tun uns schwer, das sieht man, das merkt man, das spürt man", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Zuckerbrot statt Peitsche

In der Offensive mangelt es an Kreativität und individueller Klasse, aber immerhin funktioniert die Verteidigung. In vier der jüngsten fünf Partien haben sie kein Gegentor zugelassen, und die hohe Kunst der Defensive praktizieren die Gladbacher derzeit auch vor den Journalistenmikrofonen. Im Gespräch mit Sky sah Schubert sich sogar veranlasst, ein wenig zu schimpfen.

Natürlich fehlten ihm wichtige Kreativspieler wie Raffael, Thorgan Hazard und Ibrahima Traoré, warf der Reporter ein und wagte dann dennoch zu fragen, ob nicht "trotzdem" ein bisschen zu wenig Torgefahr entstehe. "Hören Sie mal auf mit 'trotzdem'", erwiderte Schubert, der Einwurf passte ihm gar nicht. Zwar blieb der Trainer freundlich, aber die Botschaft war deutlich: Solange die Mannschaft seriös gegen den Ball arbeitet, ist derzeit alles gut. Kritik unerwünscht.

Der Anhang stärkt der Mannschaft den Rücken

Unter der Woche hatte Eberl ja schon in einem von Beobachtern als "Brandrede" apostrophierten Redebeitrag erklärt, dass es "etwas ganz Normales" sei, wenn die Borussia "vielleicht mal Neunter" werde. "Die Erwartungshaltung um uns herum ist immens groß", hatte der Sportdirektor erläutert, aber so ein Herbst mit drei Wettbewerben, einem schwer beanspruchten Kader und ein paar verletzten Schlüsselspielern sei eben eine harte Zeit. Während des 0:0 gegen den HSV vor zwei Wochen hatten tatsächlich ein paar Zuschauer gepfiffen, waren aber sofort von der großen Mehrheit des Publikums zur Räson gerufen worden.

Am Freitagabend bekam das Publikum nun ein Spiel mit nur einer einzigen Gladbacher Chance zu sehen, mit Beginn der Nachspielzeit wurde dennoch aufmunternd applaudiert. Die Kommunikationsstrategie trägt also Früchte, das Publikum bleibt bescheiden, "eine Krise sehe ich definitiv nicht", betonte Eberl noch einmal, "früher haben wir solche Spiele verloren, heute nehmen wir einen Punkt mit."

Natürlich kann man nun die Frage aufwerfen, ob die Verantwortlichen den Spielern mit dieser Art der Bescheidenheit die Freiheit einräumen, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Ob nicht eine von Trainer und Manager vorgelebte Gier das Team antreiben würden. Aber eine solche Haltung wäre riskant, würde zusätzliche Angriffsflächen bieten, und den Nährboden für Unruhen bereiten. Schubert und Eberl haben sich bewusst gegen diese Option entschieden, sie finden sich mit ihrem Herbst im Bundesligamittelmaß ab.

"Müssen damit zufrieden sein"

Zumal an diesem Abend auch der Gast aus Frankfurt entscheidenden Anteil an der Gladbacher Vergeblichkeit hatte. Eintracht-Trainer Niko Kovac lobte "ein taktisch sehr gutes Spiel" seines Teams, das in der ersten Halbzeit sogar besser war als der Champions-League-Teilnehmer vom Niederrhein. Es war ein Abend der defensiven Stabilität, "für die Zuschauer vielleicht nicht das Highlight", wie Kovac einräumte, aber eine Partie, mit der niemand wirklich unglücklich war. Und beinahe hätten die Gladbacher sogar gewonnen, doch nach 71 Minuten lenkte Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky einen Schuss von Oscar Wendt mit einem erstaunlichen Reflex an die Latte. "Wir müssen damit zufrieden sein, auch wenn das viele nicht verstehen, die ein Feuerwerk sehen wollen", sagte Schubert, der nun auf die Rückkehr seines Kreativpersonals hofft.

Dass der unersetzliche Raffael am Dienstag zum wichtigen Spiel gegen Celtic Glasgow (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in den Kader zurückkehrt, gilt als wahrscheinlich, auch bei Hazard und Traoré besteht zumindest Hoffnung. Und wenn diese Spieler wieder dabei sind, darf die Fußballwelt die Offensive der Borussia sicher auch wieder ein wenig kritischer betrachten.