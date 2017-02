Gladbachs Sieg in Florenz Akuter Stindlanfall

Ausgangslage: Nach vier Siegen in Folge seit dem Amtsantritt von Dieter Hecking war die Euphorie rund um den Bökelberg greifbar. Doch die jüngsten Niederlagen in den Heimspielen gegen Florenz sowie gegen Leipzig drückten merklich auf die Stimmung. Die Fiorentina verlor ebenfalls zuletzt in der Liga. Nach dem 1:2 beim AC Mailand bleibt Florenz aktuell als Achter mit acht Punkten Rückstand auf Europapokal-Platz fünf hinter den eigenen Zielen zurück.

Allen Zweiflern zum Trotz: Ein Blick in die Geschichtsbücher konnte selbst den optimistischsten Borussen-Fans vor Anpfiff leichte Depressionsschübe verschaffen: Noch nie in der Klubgeschichte hatte es Mönchengladbach zuvor geschafft, nach einer Hinspielniederlage im eigenen Stadion in K.o.-Wettbewerben die nächste Runde zu erreichen. Die beiden vorangegangenen Auftritte in der Runde der besten 32 Teams verlor man in der Europa League auswärts ohne eigenen Torerfolg. Und der letzte Borussen-Sieg auf italienischem Boden lag mehr als 37 Jahre zurück (3:2 n.E. gegen Inter). Keine allzu berauschenden Aussichten also - eigentlich...

Die Startaufstellungen:

AC Florenz: Tatarusanu - Sanchez, Astori, Rodríguez - Chiesa, Vecino, Badelj, Olivera - Valero, Bernardeschi - Kalinic.

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Hofmann - Hazard, Stindl.

Das Ergebnis: 2:4 (2:1). Nach 2:0 wohlgemerkt! Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Die Gastgeber begannen erwartet defensiv, Ergebnissicherung hatte oberste Priorität. In der Folge herrschten zunächst belagerungsartige Zustände rund um den Florentiner Strafraum: Jonas Hofmann schloss in die Arme von Ciprian Tatarasanu ab (4. Minute), Jannik Vestergaards Kopfball landete kurz darauf am Pfosten (7.). Nikola Kalinic sorgte nach einem starken Konter für das 1:0 (16.). Und der Treffer zeigte Wirkung: Gladbach war schockiert, einige Unkonzentriertheiten schlichen sich ein. Torhüter Yann Sommer bewahrte seine Borussia mit einer Doppelparade vor einem höheren Rückstand (23.), ehe Borja Valero einen kreisligahaften Vestergaard-Schnitzer doch noch zum 2:0 nutzte (29.). Kurz vor der Pause meldete sich die Borussia jedoch zurück. Erst vergab Josip Drmic freistehend, kurz darauf flößte Lars Stindl seinem Team neuen Mut ein (44.), als er einen schmeichelhaften Strafstoß zum Anschluss verwandelte.

Aber wofür gab's den Elfmeter? Neue UEFA-Regel: "Acht Chancen, ein Elfer"? #FIOBMG — ruhrpoet ✏ (@ruhrpoet) 23. Februar 2017

Die zweite Hälfte: Verlief für die Hecking-Truppe nahezu ideal. Ein Abstaubertor von Stindl (47.) kurz nach dem Seitenwechsel gab rasch die Marschrichtung vor: Der Bundesligist attackierte, dank des dritten Treffers seines Kapitäns nach einer kurz ausgeführten Freistoßvariante hatte er auch in der Addition die Nase vorn. Als dann Andreas Christensen im Anschluss an einen weiteren Standard das 4:2 köpfte, war Gladbach endgültig auf Achtelfinal-Kurs. Die Fiorentina fand angesichts der beeindruckenden Comeback-Qualitäten der Borussia nur schwer ins Spiel zurück. Florenz' Kalinic brachte mit einem Freistoßknaller aus der Distanz (68.) Gladbachs Weiterkommen letztmals ernsthaft in Gefahr, auch die Fernschüsse von Josip Ilicic (81./82.) verfehlten ihr Ziel.

"Den Namen kenn' ich doch ?!": Nicht nur, dass bei Florenz mit Paulo Sousa ein guter Bekannter (Champions-League-Sieger 1997 mit dem BVB) als Trainer an der Seitenlinie steht. Auch zwei weitere Personalien im erweiterten Kader der "Viola" ließen Fußballanhänger älteren Semesters aufhorchen: Einerseits stürmte mit dem 19-jährigen Federico Chiesa der talentierte Sohn des ehemaligen Mittelstürmers Enrico auf dem rechten Flügel der Fiorentina. Ein Nachwuchsspieler, der sogar noch ein Jahr jünger ist und bislang in der Serie A erst 14 Minuten Profiluft schnuppern durfte, lässt die Herzen der Retro-Fans noch höher schlagen. Sein Name: Ianis Hagi. Genau! Der kickende Nachwuchs von Superstar Gheorge Hagi, der einst in Diensten von Real, Barça und Galatasaray die Kugel über die Fußballplätze Europas streichelte.

Erkenntnis des Spiels: Zuletzt bekamen die Borussen eine Binsenweisheit des Fußballs in Dauerschleife um die Ohren gehauen: "Wer die Tore vorne nicht macht, wird hinten dafür bestraft." Die Chancenverwertung bleibt auch nach dem Auftritt in Italien das drängendste Gladbacher Problem. Doch wer einen Lars Stindl in Top-Form in den eigenen Reihen weiß und sich auf seine Standardstärke verlassen kann, darf sich scheinbar auch die ein oder andere verschluderte Torchance erlauben.