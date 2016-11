Gladbach vor dem Manchester-Spiel Die drei Problemzonen der Borussia

Es gibt nicht viele Funktionäre im Profifußball, die einen so langen Atem besitzen wie Max Eberl. Als André Schubert in der vergangenen Saison übergangsweise das Traineramt in Mönchengladbach übernahm, gewann er sechs Ligaspiele in Folge. Und Sportdirektor Eberl? Wiederholte stoisch, der Verein wolle in Ruhe einen neuen Chefcoach suchen.

Die Gegenwart: Schubert, mittlerweile befördert, steckt mit der Borussia in der Krise. In der Champions League ist Gladbach so gut wie ausgeschieden, in der Liga sind die Abstiegsplätze nach sechs sieglosen Partien näher als die Europacupränge, und es stehen schwere Aufgaben bevor: Am Abend trifft die Borussia auf Manchester City (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF), dann warten Hoffenheim, Dortmund und Barcelona. Und Eberl? Wiederholt stoisch, der Verein wolle Ruhe bewahren.

Video DPA

Hoffnung Europa League - Gladbach glaubt an Chance gegen ManCity

"Ich will auch Kontinuität, wenn es mal beschissen läuft", sagt Eberl. Es ist der Versuch, die Gesetze des Profifußballs außer Kraft zu setzen. Mit diesem Ansatz liegt der 43-Jährige womöglich richtig. Denn dass Gladbachs Ergebnisse schlechter sind als in der Vorsaison, ist erklärbar - und wohl auch nicht von Dauer.

Punkt eins: Die anfällige Abwehr

Sie war einst Prunkstück der Borussia, unter Trainer Lucien Favre stellte sie zweimal in Folge die zweitbeste Defensive der Liga. Anders als Favre, der auf Raumkontrolle vor dem eigenen Strafraum setzte und penibel die richtigen Abstände seiner Spieler untereinander kontrollierte, wählt Schubert eine offensivere Abwehrstrategie. Er setzt auf ein hohes, mannorientiertes Zustellen des Gegners, was in vielen Spielen dazu führt, dass Gladbach auch in der Abwehr Mann gegen Mann verteidigen muss. Das Risiko, nach einem verlorenen Duell offen zu stehen und eine Großchance zu kassieren, geht die Borussia bewusst ein.

Gladbach fängt dadurch mehr Tore also unter Favre, in der vergangenen Saison landete das Team auf Platz elf in der Gegentor-Tabelle. Das reichte für den Champions-League-Qualifikationsplatz. In dieser Saison, in der es so gar nicht zu laufen scheint, sind die Zahlen ähnlich.

Die 17 Gegentreffer nach elf Spieltagen bedeuten erneut den elfbesten Wert der Liga, der Gegentorschnitt hat sich nur unwesentlich von 1,47 auf 1,54 pro Partie erhöht. Was die zugelassenen Torschüsse betrifft, hat sich das Team sogar verbessert: 4,5-mal kommen Gegner im Schnitt zum Abschluss und damit seltener als in der vergangenen Spielzeit (4,7-Schüsse pro Partie).

Punkt zwei: Die Ladehemmung im Angriff

Hier hat Gladbach an Wucht eingebüßt. Elf Tore nach elf Spieltagen sind ein bescheidener Wert. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen werden die erspielten Gelegenheiten im Vergleich zur Vorsaison schlechter verwertet. Gladbach braucht schlicht mehr Schüsse für ein Tor: 5,3 waren es in der vergangenen Spielzeit, aktuell sind es 8,2. Besonders bemerkbar wurde das in den Partien gegen den HSV (0:0) und zuletzt im Rheinderby gegen Köln (1:2), als Gladbach speziell aufgrund seiner Chancenauswertung Punkte liegen ließ.

Zum anderen erarbeitet sich die Borussia aber auch weniger Chancen. 8,2-mal schießt Gladbach pro Bundesligapartie, vergangene Saison waren es noch 10,5 Abschlüsse gewesen. Das mag mit der Verletzung von Raffael zusammenhängen, der dem Team in sechs Spielen fehlte. Ein Grund für die geringere Torgefahr liegt aber nicht im Angriff, sondern im Zentrum des Feldes.

Punkt drei: Die Probleme im Spielaufbau

Granit Xhakas Fehlen macht sich hier bemerkbar. Der Schweizer, der im Sommer für 45 Millionen Euro nach England zum FC Arsenal wechselte, war zwar mitunter überpräsent und manchmal etwas eindimensional, aber er war ein Schlüsselspieler im Ballbesitz. In der vergangenen Saison spielte kein Gladbacher Mittelfeldspieler so häufig auf die Offensivflügel hinaus wie Xhaka. Von dort drangen die Borussen oft seitlich in den Strafraum ein und bereiteten so Chancen vor. Zudem spielte niemand den Ball häufiger in den Torbereich, der den Strafraum und die Zone unmittelbar davor umfasst, als Xhaka. Er war der Chanceneinleiter im Team.

Christoph Kramer, der als Rückkehrer aus Leverkusen neben Mahmoud Dahoud Xhaka ersetzen könnte, hat zwar die nötige Klasse, sucht aber seine Top-Form. Er versucht sich im Schnitt 2,5-mal an Pässen in diese Strafraumzone, zweimal seltener als Xhaka. Dass das nicht von Dauer sein muss, zeigen die vergangenen Spielzeiten, in denen er für Leverkusen (4,8-mal in der Saison 2015/2016) und Gladbach (3,4-mal 2014/2015) deutlich höhere Werte erreichte. Zudem schwächelt Dahoud, Xhakas Mittelfeldpartner und Gladbacher Entdeckung der Vorsaison. Damals war jeder 42. Pass eine Torschussvorlage, aktuell ist es nur jeder 70.

Je eher die beiden an die bereits gezeigte Leistung anknüpfen, desto eher dürfte sich die Mannschaft stabilisieren. Wenn dann auch noch die Chancenverwertung auf das Vorjahresniveau steigt, dürfte Mönchengladbach auch wieder ähnliche Resultate liefern. Max Eberl würde sich dann wohl bestätigt fühlen.