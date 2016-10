Gladbach-Sieg bei Celtic Glasgow Zu Monstern gereift

Wie ein Monster wirkte André Hahn ganz und gar nicht, als er am späten Mittwochabend die Interviewzone des Celtic-Parks betrat. Die Wunde an der Lippe, die ihm Hamburgs Torwart René Adler am vergangenen Samstag zugefügt hatte, war zwar noch gut sichtbar, aber ansonsten wirkte der Gladbacher wenig bedrohlich. Freundlich sagte der 26-Jährige über den 2:0-Sieg in dieser eindrucksvollen Kulisse: "Wir haben alles gegeben und uns nicht einschüchtern lassen."

Trainer André Schubert war es gewesen, der am Dienstag von seinen Spielern gefordert hatte, sich in Glasgow "in Mentalitätsmonster" zu verwandeln, und das hatte hervorragend geklappt. Wobei die Gladbacher bei aller Wucht und Willenskraft keineswegs unvorsichtig agierten - im Gegenteil: "Reif und ausgewogen" habe das Team trotz des vielen Testosterons gespielt, das an diesem Abend im Celtic-Park ausgeschüttet worden war, sagte Hahn.

Der schnelle Stürmer hatte Schuberts Aufforderung am leidenschaftlichsten umgesetzt, war bis zur totalen Erschöpfung gerannt und hatte sich in jeden Zweikampf geworfen. Sein Ballgewinn vor Lars Stindls 0:1 war ein Akt des Willens, das 2:0, das Hahn selbst schoss, hatte Stindl mit einer starken Balleroberung vorbereitet. Die beiden Gladbacher, die am vorigen Samstag je einen Elfmeter gegen den HSV verschossen hatten, avancierten nun zu den Helden einer großen Europapokalnacht. Denn so einfach es die Schotten der Borussia mitunter machten: Man muss in diesem unglaublichen Stadion erstmal 90 Minuten überstehen.

"Alles übertroffen, was ich bisher erlebt habe"

Er habe zum ersten Mal erlebt, "was für eine immense Lautstärke das hier ist", sagte selbst der weitgereiste Sportdirektor Max Eberl nach dem Abpfiff staunend. Als die ersten Akkorde der Champions-League-Hymne erklangen, bebten die Tribünen, die Trommelfelle flatterten. "Was die Atmosphäre betrifft, hat das alles übertroffen, was ich bisher erlebt habe", sagte Hahn. Noch mehr Spaß habe ihm allerdings gemacht, "die Fans dann zum Schweigen zu bringen." Am Ende sangen nur noch die Fans im Gästeblock.

Statt hektisch oder nervös zu agieren, brachten die Gladbacher ohne größere Schwächephase ihre fußballerische Überlegenheit zur Geltung. Sie spielten mit einem klaren Konzept und mit viel Mut nach vorne, ließen sich nicht auf eine Schlacht der langen Bälle ein. Jannik Vestergaard eröffnete aus der Abwehrreihe das Spiel, Christoph Kramer und Tobias Strobl wurden im Zentrum nie hektisch, fanden Wege, die Angriffe planvoll und strukturiert fortzusetzen, und die Stürmer waren endlich mal effizient. Sein Team habe "sehr cool gespielt, sehr gut umgeschaltet, sehr gut nach vorne entlastet", sagte Trainer Schubert.

Plötzlich wieder Chancen aufs Achtelfinale

Man kann nur darüber staunen, dass die auswärts sonst so schwachen Gladbacher nun in diesem Stadion, das den schönen Spitznamen Paradise trägt, derart souverän waren. Statt sich einschüchtern zu lassen zogen die Gladbacher offenbar Kraft aus der Atmosphäre, und das empfand Eberl als "neuen Schritt" im Entwicklungsprozess. "International haben wir Ruhe und Gelassenheit gelernt" sagte der Sportdirektor, dessen Klub in der enorm schweren Gruppe mit den Weltklubs FC Barcelona und Manchester City plötzlich wieder Chancen hat, ins Achtelfinale zu kommen.

Nach der klaren Niederlage von Manchester in Barcelona (0:4) in Spanien erscheint das Team von Pep Guardiola keineswegs uneinholbar. "Wir haben nach unserem Spiel gegen Barcelona erkannt, dass wir mit jeder Mannschaft in Europa mithalten können", sagte Eberl. Und der Spielplan ist günstig. Nach dem Heimspiel gegen Celtic gastiert Manchester im Borussia-Park, bevor es im letzten Spiel zum dann vielleicht schon als Gruppensieger feststehenden FC Barcelona geht.

Aber den atmosphärische Höhepunkt der Gruppenphase haben die Gladbacher wohl schon in dieser herrlichen Nacht von Glasgow erlebt.