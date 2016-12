"Das sind dumme Menschen" Eberl entschuldigt sich bei Gladbacher Fans

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat sich für die Wortwahl bei seiner Kritik am Verhalten der Fans in der sportlichen Krise des Klubs entschuldigt. "Ich wollte niemanden beleidigen. Ich will mich an dieser Stelle für die Aussage 'dumme Menschen' entschuldigen. Ich bin nicht fehlerfrei", sagte Eberl.

Der Hintergrund: Nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City (1:1) hatte der 43-Jährige Pfiffe der Fans bei den Auswechselungen kritisiert. Zuschauer, so Eberl, "die hierherkommen und erwarten, dass Mönchengladbach Manchester City aus dem Stadion fegt. Die sollen nach München fahren", zürnte er.

"Ich habe meine Ansichten nach dem Spiel gegen Manchester deutlich gesagt und bin bei einem Wort übers Ziel hinausgeschossen", sagte Eberl nun. Grundsätzlich sei seine Kritik am Verhalten einiger Anhänger aber richtig gewesen und wohl auch auf fruchtbaren Boden gefallen: "Mein Gefühl ist, dass die Botschaft bei vielen ankam. Das hat die Reaktion nach dem Spiel gegen Hoffenheim gezeigt". Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Hoffenheim vergangenen Samstag hatten die Fans ihre Mannschaft und auch Coach André Schubert mit Applaus verabschiedet.

Gladbach, seit sieben Spielen ohne Sieg, tritt am Samstag bei Borussia Dortmund an (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky).