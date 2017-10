Niederlage gegen Gladbach Harmlose Bremer weiter sieglos

Durch zwei Tore in der ersten Halbzeit ist Mönchengladbach ein ungefährdeter Auswärtssieg gegen Werder Bremen gelungen. Ein Geistesblitz von Lars Stindl (27. Minute) brachte die Borussia in Führung, der Ex-Werderaner Jannik Vestergaard köpfte wenig später das 2:0 (34.). Bremen blieb fast über die komplette Spielzeit hinweg ungefährlich und durfte sich bei Torwart Jiri Pavlenka bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.

Dabei startete Werder mutig in die Partie und presste direkt weit in der gegnerischen Hälfte. Mönchengladbach schien irritiert vom forschen Auftreten und hatte zunächst Mühe, sich zu befreien.

Den ersten gefährlichen Torschuss gab Raffael ab. Dieser schien in seinem 250. Bundesligaspiel besonders heiß auf ein Tor zu sein - hätte er den Doppelpass mit Kramer gespielt, wäre noch mehr drin gewesen.

Gladbach hielt das Tempo in der Folge hoch, besonders Thorgan Hazard wurde immer zielstrebiger. Seinen Torschuss in der 27. Minute konnte Pavlenka noch abwehren, den Abpraller legte Stindl jedoch gedankenschnell mit der Hacke an Robert Bauer vorbei und schoss ihn ins lange Eck. Die verdiente Führung für die Borussia.

Werder-Keeper Pavlenka präsentierte sich erneut stark, als er einen Kopfball von Matthias Ginter parierte. Die anschließende Ecke konnte jedoch der Ex-Bremer Vestergaard vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 ins lange Eck köpfen (34.).

Philipp Bargfrede versuchte, direkt im Gegenzug zu antworten, scheiterte jedoch. Mit einer verdienten 2:0-Führung für die Gäste verabschiedeten sich die Teams in die Pause.

Getty Images Jiri Pavlenka

Nach dem Wiederanpfiff kam die Borussia gleich mehrfach durch Oskar Wendt zu Torchancen. Dem Linksverteidiger fehlte es jedoch an Präzision. Damit war er nicht allein auf dem Platz: Beide Teams blieben über weite Strecken ungefährlich.

Stindl sorgte kurz vor Spielende noch einmal mit einem wuchtigen Kopfball für ein wenig Unterhaltung, scheiterte jedoch am Pfosten. Dadurch blieb es beim 2:0 für Mönchengladbach. Die Borussia klettert durch den Sieg auf Platz fünf der Tabelle, Werder bleibt weiter ohne Sieg auf dem vorletzten Rang.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2)

1:0 Stindl (27. Minute)

2:0 Vestergaard (34.)

Bremen: Pavlenka - Veljkovic (46. Hajrovic), Lamine Sané, Moisander - Bauer, Bargfrede (46. Kainz), Augustinsson (75. Eggestein) - Junuzovic, Delaney - Bartels, Belfodil

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Hazard, Johnson (74. Traoré) - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Gelbe Karten: Hajrovic / -

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft)