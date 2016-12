Fußball-Bundesliga Gladbach trennt sich von Trainer Schubert

André Schubert ist nicht mehr Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Der Fußball-Bundesligist hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von dem Coach getrennt. Das gab der Verein am Vormittag bekannt. Als Nachfolger wird der frühere Wolfsburger Trainer Dieter Hecking gehandelt. Auch der ehemalige belgische Nationaltrainer Marc Wilmots soll ein Kandidat sein.

Unter Schubert war die Mannschaft in der Vorsaison bis in die Champions League vorgedrungen. Doch in der Hinrunde dieser Spielzeit folgte der Absturz: Die Elf hat nach gutem Saisonstart massiv abgebaut und aus den vergangenen elf Spielen nur einen Sieg geholt: Zum Jahresende liegt die Borussia auf Platz 14.

"Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Auch Schubert sprach davon, dass "ein neuer Impuls von außen" die richtige Maßnahme für die Fohlen sein könnte. Der Klub werde "immer wichtiger und größer sein als der Einzelne", sagte er. Schubert bedankte sich für "eine großartige Zeit mit tollen Menschen".

Schubert hatte seinen Vertrag erst im September um zwei Jahre bis Juni 2019 verlängert. Er hatte das Amt nach dem Rücktritt von Lucien Favre im September 2015 angetreten.