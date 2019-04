Trainer Dieter Hecking wird am Saisonende den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verlassen. Die Trennung gab der fünfmalige deutsche Meister auf Twitter bekannt.

#DieFohlen werden die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dieter Hecking über das Ende der Saison 2018/19 hinaus nicht weiter fortsetzen und mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019/20 gehen. pic.twitter.com/qMXIXPwAsG — Borussia (@borussia) 2. April 2019

Der 54-Jährige war seit Dezember 2016 im Borussia-Park tätig, sein Vertrag hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2020. Am vergangenen Samstag hatte die Borussia 1:3 bei Fortuna Düsseldorf verloren. In den vergangenen Wochen verspielten die Gladbacher ihren Champions-League-Platz und müssen auch um die Europa-League-Teilnahme fürchten. Nach der Hinserie war die Borussia noch Dritter (33 Punkte), in der Rückrunde hat das Team erst 14 Punkte aus zehn Spielen gesammelt.

Ex-Profi Hecking war zuvor beim VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, Hannover 96, Alemannia Aachen und dem VfB Lübeck tätig gewesen. Mit Wolfsburg gewann Hecking 2015 den DFB-Pokal.

Bis zur Sommerpause wartet auf Gladbach ein schweres Restprogramm. Zu den nächsten Gegnern gehören Werder Bremen, RB Leipzig, Hoffenheim und Borussia Dortmund (alles Heimspiele). Aus dem DFB-Pokal ist der Verein bereits ausgeschieden. In der vergangenen Saison wurde Hecking mit der Borussia Neunter.

Erst im Dezember hatten der Klub und Hecking beschlossen, den Vertrag bis Juni 2020 zu verlängern. "Die aktuelle sportliche Entwicklung ist sehr positiv, dies ist ganz eng mit Dieter Hecking verbunden und wir freuen uns darauf, mit ihm und seinem Trainerteam, die vor uns liegenden Aufgaben anzugehen", sagte Sportchef Max Eberl damals.