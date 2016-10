Fußball-Bundesliga Gladbach trifft das Tor nicht mehr

Mönchengladbach droht in der Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze weiter aus den Augen zu verlieren. Gegen Eintracht Frankfurt kam die eigentlich heimstarke Borussia nicht über ein torloses Remis hinaus und ist damit seit vier Spielen in der Liga ohne Sieg - und ohne Tor. Mit nun zwölf Punkten droht im Laufe des neunten Spieltags der Fall auf Platz elf. Frankfurt überholte in der Tabelle mit dem Punktgewinn Borussia Dortmund und steht auf Rang sechs.

Die Borussia musste nach den drei sieglosen Spielen in der Bundesliga sowie den wichtigen Erfolgen in der Champions League gegen Celtic Glasgow und im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart weiter auf wichtige Stammspieler verzichten. Raffael, Thorgan Hazard, Ibrahima Traoré und Andreas Christensen standen allesamt nicht im Kader - und das merkte man in der ersten Halbzeit vor allem dem Offensivspiel der Gladbacher an.

Im 4-3-3 von Trainer André Schubert stimmte die Abstimmung zwischen der Mittelfeldreihe mit Christoph Kramer, Tony Jantschke und Mahmoud Dahoud und dem Angriff mit André Hahn, Lars Stindl und Fabian Johnson nicht. So kamen die Gastgeber in der ersten Halbzeit nur zu vier Torschüssen, wobei keiner direkt auf das Gehäuse von Frankfurts Torhüter Lukas Hradecky kam.

Die Eintracht kam ihrerseits auch nur zu drei Torschüssen, konnte mit den ersten 45 Minuten aber zufriedener sein. Der ehemalige Gladbacher Branimir Hrgota bereitete die beiden besten Torchancen sehr gut vor. Marco Fabián setzte einen Querpass des Schweden deutlich über das Tor (10.), Mijat Gacinovic traf in der 25. Minute das Außennetz.

Hradecky rettet das Remis

Schubert mahnte in der Pause mehr Tempo im Spiel seiner Mannschaft an und es begann verheißungsvoll. Über Hahn kam die Borussia die rechte Seite entlang, Johnson verpasste im Zentrum die Hereingabe nur knapp (50.). Auf der Gegenseite steckte auch die Eintracht nicht zurück, nach Vorlage von Bastian Oczipka zwang Omar Mascarell Gladbachs Torhüter Yann Sommer zu einer Parade (54.).

Weitere Höhepunkte ließen dann aber auf sich warten, auch den Frankfurtern war das Pokalspiel unter der Woche über 120 Minuten gegen den FC Ingolstadt anzumerken. In der 69. Minute hätte Mascarell fast ein Eigentor erzielt, sein Klärungsversuch gegen Dahoud ging ans Außennetz.

Außenverteidiger Oscar Wendt hatte dann aber die eine Großchance für die Gastgeber: Nach einem gelungenen Angriff über die linke Seite kam der Schwede nach Flanke von Johnson zentral aus zwölf Metern zum Abschluss, Hradecky riss die Fäuste hoch und lenkte den Ball an die Latte (72.). In der Schlussphase passierte nicht mehr viel und so blieb es beim gerechten Remis.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0:0

Mönchengladbach: Sommer - Korb, Elvedi, Vestergaard, Wendt - Kramer, Jantschke - Dahoud (74. Herrmann) - Stindl, Johnson (86. Nico Schulz) - Hahn.

Frankfurt: Hradecky - Chandler, Abraham, Hasebe, Vallejo, Oczipka - Mascarell - Fabian, Huszti, Gacinovic (82. Tarashaj) - Hrgota (75. Seferovic).

Schiedsrichter: Zwayer

Zuschauer: 54.014 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Johnson - Huszti (2), Tarashaj