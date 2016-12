Gladbach-Pleite in Barcelona Wie ein Zahnarztbesuch

Max Eberl gab sein Bestes, aber der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach war noch nie einer dieser kaltblütigen Fußballfunktionäre, die sich ihre Wahrheit ohne jedes Schamgefühl zurechtbiegen, wie es gerade passt. Daher stand ihm das Unbehagen ins Gesicht geschrieben, als er nach dem erschreckend hilflosen 0:4 seiner Mannschaft beim FC Barcelona behauptete, dass "es schön war, mit der Mannschaft und mit dem Verein hier gewesen zu sein".

Freude hatte Eberl vielleicht am fast spätsommerlichen Wetter gehabt, ganz sicher nicht an diesem Fußballspiel, und irgendwann brach es dann doch aus ihm heraus. "Wir haben es nicht gut gemacht", sagte er ein, die Gesamtlage bleibe "beschissen", und dann stichelte er noch ein bisschen gegen das eigene Team: "Das Erlebnis Barcelona, das haben wir jetzt gehabt, einige werden sich ärgern, die werden nicht mehr hier herkommen, die können es nicht besser machen", sagte er. Im Subtext hieß das: Einige Gladbacher Spieler haben auf diesem Niveau nichts verloren.

Die Borussia hatte einen Abend der vollständigen Chancenlosigkeit erlebt, sie wirkte wie eine Truppe naiver Anfänger, die von den Basketballkünstlern der Harlem Globetrotters veräppelt wird. "Gefühlt hat Barça mit drei Mann mehr gespielt", sagte Tony Jantschke, "das war heute eine kleine Lehrstunde für uns." Und natürlich steht die Frage im Raum, wie sich dieses Erlebnis vor wichtigen Spiele gegen Mainz, in Augsburg und gegen Wolfsburg größere Schäden im Selbstvertrauen der Borussia hinterlassen hat.

Schubert redet das Ergebnis klein

Man dürfe diesen Abend nicht zu wichtig nehmen, hielt Trainer André Schubert solchen Überlegungen entgegen, "das ist Barcelona gewesen. Manchester City verliert hier 0:4, Celtic verliert hier 0:7, wir sind nicht die letzte Mannschaft, die hier verloren hat", sagte er, und das mag stimmen. Doch der Strudel des Misserfolgs dreht sich immer schneller, schon in Dortmund am vorigen Samstag beim 1:4 entstand der Eindruck, dass die Mannschaft nicht mehr an die eigenen Stärken glaubt, in Barcelona schienen sie die Sache nur hinter sich bringen zu wollen wie einen Zahnarztbesuch.

Und dazu hat möglicherweise auch der Trainer mit seiner ultradefensiven Strategie beigetragen, einem Konzept, das überhaupt nicht funktioniert hatte. "Borussia hat teilweise mit sechs Leuten hinten gespielt, deswegen hatten sie Probleme nach vorne zu kommen", wunderte sich Barça-Trainer Luis Enrique über die Gladbacher Defensive, die immer wieder eine Sechserkette bildete. Zwar ruderte Schubert praktisch 90 Minuten mit den Armen, versuchte sein viel zu tief stehendes Team nach vorne zu schieben, aber er hatte diese Haltung der Angst selbst angelegt.

Von Anfang an ging es dem Gast aus Deutschland offenbar nur darum, ein Desaster zu verhindern. Wie gut das gelungen ist, lässt sich nun kontrovers diskutieren. André Hahn jedenfalls schien keinesfalls glücklich zu sein mit der Defensivtaktik. "Der Trainer hat das so entschieden, das hat mich auch etwas überrascht, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen", sagte er. Dieses Beste ist derzeit bei der Borussia gerade in Auswärtsspielen ziemlich trostlos.

Der Trainer ist als Psychologe gefordert

Der Trainer ist jetzt nicht nur als Experte für Pressing, Gegneranalyse und Belastungssteuerung gefragt, sondern auch als Psychologe. Und in diesem Fach glänzt er in der bisherigen Krisensaison wahrlich nicht. Wobei Schubert nach der Partie trotzdem viel gelöster wirkte als der Rest der Verlierer. Man könne von dieser imposanten Fußballshow des mit einer B-Elf aufgelaufenen FC Barcelona "viel mitnehmen", sagte er geradezu schwärmerisch. "Das Positionsspiel, dieses Gegenpressing" der Spanier seien beispielhaft gewesen. Die Qualität des eigenen Kaders hält er hingegen für überbewertet.

Die Sommertransfers hätten ein Vakuum hinterlassen, man habe die Abgänge von Roel Browers, Martin Stranzl, Harvard Nordtveit und Granit Xhaka zwar fußballerisch versucht zu ersetzen, aber nicht mit der aus diesen Verlusten folgenden Wesensänderung gerechnet. "Der lautstarke Anführer, der ist im Moment nicht da, das ist nun mal so", sagte Schubert, "das haben wir vielleicht auch etwas unterschätzt."

Und in den Stunden vor der Partie war auch noch bekannt geworden, dass mit Álvaro Domínguez ein weiterer solcher Leadertyp seine Karriere wegen anhaltender Rückenprobleme beenden musste. Ein schönes Erlebnis fühlt sich wahrlich anders an, als dieser Abend der Unerfreulichkeiten.