Remis gegen Bremen Gladbach verliert Anschluss an die Champions-League-Plätze

Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen haben sich im Sonntagabendspiel des 28. Bundesliga-Spieltags 1:1 (0:0) getrennt. Die Führung vor 54.000 Zuschauern erzielte in der 49. Minute Florian Neuhaus, der Bremer Davy Klaassen traf in der 79. Minute zum Ausgleich.

Die Gastgeber fallen nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Partien vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt zurück, die weiterhin auf Platz vier liegen, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Die Bremer bleiben im Kalenderjahr 2019 zwar weiterhin ungeschlagen, rutschen aber auf Rang acht in der Tabelle ab. Der Rückstand auf die Europacupränge beträgt zwei Punkte.

Nach dem enttäuschenden 1:3 bei Fortuna Düsseldorf hatte Borussias Trainer Dieter Hecking, der den Klub zum Saisonende verlassen muss, sein Team auf vier Positionen verändert. Taktisch stellte er unter anderem auf eine defensive Dreierkette um, im Angriff kam Raffael zu seinem ersten Startelfeinsatz seit mehr als fünf Monaten.

Erste Chance für Werder

Die erste Chance der Partie hatten jedoch die Gäste: Johannes Eggestein entschied sich in der 15. Minute aus halbrechter Position gegen einen Pass in die Mitte zu Milot Rashica und zog selbst ab. Gladbachs Torhüter Yann Sommer konnte parieren. Es war der Wachmacher für die Gastgeber, die zunächst in ungewohnter Formation vorrangig um Sicherheit bemüht waren.

Vor allem Borussias Mittelfeldspieler Denis Zakaria sorgte immer wieder für Gefahr: In der 23. Minute legte er im Strafraum auf Patrick Herrmann ab, der aus halbrechter Position nur den Pfosten des Bremer Tores traf. Fünf Minuten später war es erneut Zakaria, der im Strafraum Alassane Pléa in Szene setzte. Der Franzose schoss knapp rechts vorbei. Werder fand offensiv überhaupt nicht mehr statt und ging mit einem schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Kruse rutscht aus, Klaassen trifft

Die zweite Hälfte begann mit einem folgenschweren Ausrutscher von Max Kruse, der zwischen 2013 und 2015 bei den Gladbachern unter Vertrag stand. Der Bremer Angreifer verlor kurz vor der Mittellinie den Ball an Nico Elvedi, der sofort auf den startenden Neuhaus weiterleitete. Dieser umspielte Werder-Schlussmann Jiri Pavlenka und schloss aus spitzem Winkel ab (49. Minute).

Kruse wollte seinen Fehler in der Folge wettmachen, scheiterte aber in der 68. Minute mit einem Distanzschuss an Sommer. Auf der Gegenseite fiel nach einem zu kurzen Rückpass von Nuri Sahin fast das 2:0: Den abprallenden Querschläger zwischen Pavlenka und Thorgan Hazard nahm der eingewechselte Fabian Johnson volley - knapp rechts vorbei (69.).

Der Ausgleich fiel nach einer schönen Flanke von Yuya Osako, die Klaassen wuchtig per Kopf veredelte - Sommer im Gladbacher Tor war ohne Abwehrchance (79.).

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 1:1 (0:0)

1:0 Neuhaus (49.)

1:1 Klaassen (79.)

Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Strobl, Elvedi - Herrmann (66. Johnson), Kramer Hazard - Zakaria, Neuhaus (84. Stindl) - Raffael (78. J. Hofmann), Pléa

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson - Sahin (76. Pizarro) - Maximilian Eggestein, Klaassen - Kruse - Johannes Eggestein (52. Osako), Rashica (87. Möhwald)

Schiedsrichter: Daniel Schlager

Gelbe Karten: Kramer, Zakaria / Augustinsson, Moisander

Zuschauer: 54.022 (ausverkauft)