Ende der Serie: Neun Spiele in Serie hatte Jupp Heynckes gewonnen, bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend hatte Uli Hoeneß von einem "Glückszustand" gesprochen, in den Heynckes den Verein versetzt habe. Der 72-Jährige lasse die Bayern "schweben", plötzlich hält Hoeneß sogar einen längeren Verbleib seines Freundes für möglich. Der Schwebezustand aber dürfte jetzt vorbei sein, der Meister ist gelandet, ziemlich unsanft.

Das Ergebnis: 2:1 (2:0) gewann Borussia Mönchengladbach, hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Die Bayern waren überlegen, das schon, aber gut spielten sie nicht. Gladbach konzentrierte sich auf schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Vor allem Raffael leitete immer wieder glänzend Angriffe ein. Er vergab dann zwar frei vor Sven Ulreich, aber dafür trafen Thorgan Hazard und Ginter zur 2:0-Halbzeitführung.

REUTERS Süle ärgert sich über Gräfes Elfmeterpfiff

Der Elfmeter: Den Strafstoß zum 1:0 hatte sich Hazard selbst erarbeitet. Im Zweikampf mit Niklas Süle brachte er den Bayern-Verteidiger aus der Balance, Süle kam ins Rudern und erwischte dabei den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied ohne Video-Hilfe auf Elfmeter, Hazard verwandelte und Süle ärgerte sich später: "Ich berühre den Ball mit einem Finger, wenn das ein Elfmeter ist, dann ist das traurig. Ich bin ein Mensch, ich musste mich da drehen."

7 - @HazardThorgan8 war in der #Bundesliga 2017/18 an 7 Treffern (5 Tore, 2 Torvorlagen) direkt beteiligt - mehr Tore und mehr Scorerpunkte als jeder andere Spieler der @borussia. Stark. #BMGFCB — OptaFranz (@OptaFranz) 25. November 2017

Die zweite Hälfte: Die Bayern machten weiter mit ihrem Spiel, drängten Gladbach in die Defensive - und flankten, flankten, flankten. Vidal gelang nach einer abgewehrten Hereingabe noch per Volleyschuss der Anschluss (74. Minute). Gladbachs Keeper Yann Sommer ließ den Ball unter dem Handschuh ins Tor rutschen. Zuvor hatte Kingsley Coman den Pfosten getroffen (66.).

Die Pechvögel: Christoph Kramers Blackout im WM-Finale 2014 ist unvergessen, als er nach einem Zusammenprall stark benommen war, zunächst weiterspielte und den Schiedsrichter fragte: "Ist das hier das WM-Finale?" Nachdem er in dieser Saison schon einen Nasenbeinbruch erlitten hat, erwischte es Kramer nach neun Minuten erneut, er stieß mit dem Teamkollegen Jannik Vestergaard zusammen und musste ausgewechselt werden. Auch James Rodriguez und Tony Jantschke waren bei einem Kopfballduell zusammengestoßen, bei beiden besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung. "James wusste in der Halbzeitpause den Spielstand nicht", sagte Heynckes.

Der Zuschauer: Seitdem Xabi Alonso in Rente ist, blieb die Kreativarbeit im Zentrum vor allem an Thiago hängen. Sebastian Rudy, Javier Martinez und Arturo Vidal ackern fleißig, das Spiel lenken tun sie nicht. Nach seinem Muskelteilriss im Spiel gegen Anderlecht fehlt Thiago vermutlich mehrere Wochen. Das Spiel gegen Gladbach hat gezeigt, wie sehr die Bayern in der Mitte auf den 26-Jährigen angewiesen sind. Als Gruß an den Verletzten liefen die Münchner zu Beginn in Thiago-Trikots auf.

Das Anforderungsprofil: Sie wollen Fußballprofi werden - am liebsten beim FC Bayern? Gute Chancen könnten Sie haben, wenn Sie a) toll flanken können, oder b) extrem kopfballstark sind. Denn derzeit ist das Bayern-Spiel fast ausschließlich darauf ausgelegt, über Flanken zu Toren zu kommen. 48-mal wurde der Ball gegen Gladbach hoch in den Strafraum befördert.

Das Fazit: Nicht alle neun Siege unter Heynckes waren glänzend, so ganz überraschend kommt die erste Niederlage also nicht. Die Art und Weise, wie die Münchner verloren, dürfte aber der Konkurrenz Mut machen. Zwar haben sich Dortmund und Schalke auf spektakuläre Art und Weise gegenseitig Punkte weggenommen, aber Leipzig liegt nach dem Sieg gegen Bremen nun nur noch drei Punkte hinter den Bayern auf Platz zwei.

Das Schlusswort: hatte Jupp Heynckes. Angesprochen auf Hoeneß' Gedankenspiele über eine weitere Zusammenarbeit sagte der Bayern-Trainer: "Ich weiß nicht, was Uli bewegt hat, so etwas zu sagen. Wir haben eine ganze klare Vereinbarung, und die geht bis zum 30. Juni. Da gibt es nichts dran zu rütteln."

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 2:1 (2:0)

1:0 Hazard (39., Handelfmeter)

2:0 Ginter (44.)

2:1 Vidal (74.)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer (11. Jantschke, 46. Johnson), Zakaria - Herrmann, Hazard - Raffael (90.+1 Drmic), Stindl

München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Bernat (45. Coman) - Martinez - Tolisso, Rudy (68. Wriedt), Vidal, Rodriguez (46. Friedl) - Lewandowski

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Zuschauer: 54.018 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Elvedi (3) - Tolisso (3)