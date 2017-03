Gladbach vor Europacup-Duell mit Schalke Der Hecking-Effekt

Schalke gegen Gladbach, das ist derzeit der Dauerbrenner im deutschen Fußball. Am vergangenen Samstag spielten beide Teams in der Liga gegeneinander, nun folgen zwei Duelle in der Europa League. Besonders wird es am Abend (21.05 Uhr; TV: Sport1 und Sky; High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) im ersten Europapokalduell auf die beiden Spielmacher im Mittelfeld ankommen: Mahmoud Dahoud bei Gladbach und Nabil Bentaleb bei Schalke. Beide haben in dieser Saison Höhen und Tiefen durchlebt, sie stehen sinnbildlich für die Formkurve ihrer Teams.

Rückblick, Anfang Oktober: Am sechsten Spieltag feiert der FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach seinen ersten Bundesligasieg unter Trainer Markus Weinzierl, Zugang Bentaleb ist deutlich stärker als Dahoud. Während der Gladbacher kurz nachdem er einen Gegentreffer verschuldet ausgewechselt wird, glänzt der Schalker mit seinen Pässen.

Es folgte Bentalebs beste Phase mit vier Toren in vier Spielen, und damit auch die von Schalke, das nach dem Sieg über Gladbach zehn Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage bleibt. Dahoud und seine Borussia hingegen schwächeln, nach der Pleite in Gelsenkirchen folgen sieben weitere Partien ohne Sieg.

Getty Images Nabil Bentaleb (r.)

Fünf Monate nach dem Hinrundenduell, das Liga-Rückspiel am vergangenen Samstag. Inzwischen haben sich die Formkurven der Klubs genauso geändert wie die ihrer Spielmacher. Gladbach gewinnt 4:2, im direkten Duell ist diesmal Dahoud besser. Er wirkt so souverän und passsicher wie in der Vorsaison, sein geniales Zuspiel auf Oscar Wendt ermöglicht das dritte Gladbacher Tor.

Wieder sind die Leistungen von Bentaleb und Dahoud exemplarisch für den Zustand ihrer Klubs: Schalke erlebt seine zweite Krise unter Weinzierl. Gladbach eilt dagegen von einem Erfolg zum nächsten. Und das liegt vor allem am neuen Trainer Dieter Hecking.

Mehr Stabilität, mehr Torgefahr

Im Dezember folgte Hecking bei der Borussia auf André Schubert. Seitdem ist es ihm gelungen, die Defensive zu stabilisieren und in der Offensive die Stars zu koordinieren: Seit der 52 Jahre alte Coach im Amt ist, trifft das Team deutlich häufiger und kassiert viel weniger Gegentore (2,0:0,9 Tore pro Spiel) als noch vor der Winterpause unter André Schubert (1,2:1,5). Schalke hat aktuell eine leicht schlechtere Quote (1,5:1,2) als vor der Winterpause (1,5:1,0) - und das, obwohl S04 den Saisonstart mit zwei Toren aus fünf Spielen verpatzt hatte.

Die Form der Spieler

Kein anderer Spieler hat sich seit dem Trainerwechsel so verbessert wie Dahoud, er zeigt seine Genialität immer häufiger. Seit Hecking da ist, war Dahoud schon jetzt an mehr Toren beteiligt (drei) als vor der Winterpause (zwei). Auch Lars Stindl überragt seit Wochen, erzielte zuletzt acht Tore in zehn Pflichtspielen. Insgesamt befinden sich die meisten Gladbacher in sehr guter Form. Bei Schalke fehlen aktuell Spieler, die konstant herausragen.

Punkte nach eigener Führung

Schalke verspielt zu oft einen Vorsprung. In drei Pflichtspielen nach der Winterpause (, Köln, Saloniki, Hoffenheim) hat S04 eine Führung aus der Hand gegeben - und damit so oft wie insgesamt vor der Winterpause. Das Gegenteil gilt für Gladbach: In der Hinrunde gewann die Borussia siebenmal nicht, obwohl sie zunächst vorn lag (vier Niederlagen, drei Remis). Unter Hecking ist das noch nicht passiert. Und die spektakulären Spiele gegen Leverkusen (3:2 nach 0:2) und Florenz (4:2 nach 0:2) zeigen, dass es nun die Gladbacher sind, die jederzeit zurückkommen können.

Gladbachs neue Auswärtsstärke

Vor der Winterpause kam Gladbach unter Trainer Schubert auswärts auf drei Tore und einen Punkt in sieben Ligaspielen. Unter Hecking hat das Team auswärts bereits sechs Tore in vier Spielen erzielt und dabei zehn Punkte gesammelt. Dazu gab es einen Sieg im Pokal in Hamburg und einen Europa-League-Erfolg in Florenz. Die ehemalige Schwäche wird zur neuen Stärke der Borussia.

Verletzungspech

Personalprobleme haben beide Teams. Bei Schalke ist die Verletztenliste potenzieller Stammspieler (Embolo, Naldo, Baba, Coke) aber noch etwas länger als bei Gladbach (Traoré, Hazard).

Ausblick

Dass der Borussia im Hinspiel am Donnerstag auch Christoph Kramer gelb-gesperrt fehlt, ändert nichts daran, dass Gladbach als Favorit ins Achtelfinale geht. Schalke bliebe nach einem Ausscheiden nur noch die Liga - und dort sind die internationalen Plätze aktuell weiter entfernt als die Abstiegsplätze. Das Hinspiel findet in Gelsenkirchen statt. Aber auch das scheint für das neue Gladbach rund um den alten Dahoud kein Problem mehr zu sein.