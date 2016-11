Gladbachs Manager Eberl "Das sind dumme Menschen"

André Schubert ballte seine Fäuste, als der Schlusspfiff ertönte und Borussia Mönchengladbach nach einem guten Spiel das erste Saisonziel erreicht hatte. Die Mannschaft wird nach dem 1:1 (1:1) gegen Manchester City auch im kommenden Jahr im Europapokal spielen, er sei "sehr zufrieden", sagte der Trainer, sprach von einer "überragenden ersten Halbzeit" und einem "wichtigen Schritt". Die Spieler jubelten ebenfalls, der harte Kern der Nordtribünenfans schwenkte Fahnen und applaudierte wohlwollend. Und doch lag ein seltsames Gefühl der Unzufriedenheit über dem Borussia-Park.

Allen war klar, dass dies womöglich der letzte Champions-League-Auftritt für lange Zeit gewesen sein könnte, auch im dritten Heimspiel in diesem Wettbewerb haben sie eine Führung aus der Hand gegeben, und die bisherige Bundesligasaison verläuft zäh. Max Eberl sprach von einer "nicht leichten Umgebung und sagte: "Ich spüre hier eine Stimmung, wo man nicht weiß, geht es nach links, geht es nach rechts, ist es Fisch, ist es Fleisch?" Innerlich kochte der Sportdirektor und ließ seinen Gefühlen etwa eine Stunde nach dem Abpfiff in einer kleinen Journalistenrunde freien Lauf.

Als Schubert die eher offensiven Spieler Mo Dahoud und später Raffael aus der Partie nahm, hatten Teile des Publikums gepfiffen, was Eberl fassungslos machte. "Das sind dumme Menschen", Zuschauer, so Eberl, "die hierherkommen und erwarten, dass Mönchengladbach Manchester City aus dem Stadion fegt. Die sollen nach München fahren", zürnte er und warf auch der großen Masse, die sich mit gemischten Gefühlen auf den Heimweg machte, eine gewisse Undankbarkeit vor. "Wir sind in der Europa League weiter, und jeder geht nach Hause, als sei das Business as usual", klagte der Sportdirektor, "damit kann ich ganz schlecht umgehen." Die Gladbacher scheinen derzeit Opfer der Träume ihres Anhangs zu werden.

Bongarts/Getty Images Gladbacher Spieler nach dem 1:1

Eberl setzt zu einer Wutrede an

Natürlich haben die Leute all die alten Geschichten von den wundersamen Europapokalabenden der Siebzigerjahre im Hinterkopf, es gibt eine heimliche Sehnsucht, wieder solche Abenteuer und Sensationen zu erleben. Und das frühe Gladbacher 1:0 (Raffael, 23.) in einer Phase der klaren Dominanz lud den kühnen Teil des Publikums zu großen Fantasien ein: Könnte hier ein 4:0 möglich sein, das die Tür zum Achtelfinale der Champions League wieder hätte öffnen können? "Wir hatten durchaus Gelegenheiten zum 2:0", sagte auch Schubert, doch statt einer unwahrscheinlichen Sensation wurde mit einer Strategie der Vernunft und mit viel Besonnenheit die Teilnahme an der Europa League gesichert. Das gefiel offenbar nicht jedem.

David Silva traf zum 1:1 (45.), Lars Stindl sah Gelb-Rot, einige Zuschauer wurden unzufrieden und Eberl immer wütender. "Jonas Hofmann hat den Ball, hält ihn, und die Leute wollen, dass er jetzt mit dem Ball ins Tor läuft", redete der Sportdirektor sich immer weiter in Rage. "Da guckt keiner Fußball, da wollen welche nur Frust abladen. Die warten darauf: Und jetzt kann ich endlich wieder dem Eberl, dem Wichser, was sagen. Darauf warten die. Nicht jeder, aber gefühlt sehr viele. Und die hört man in so einer Stimmungslage noch mehr als die anderen."

Ganz so schlimm war es nicht, aber offenkundig hadert Eberl mit seiner eigenen Machtlosigkeit. Vor der Saison hat er davor gewarnt, dass nach einem jahrelangen Aufstieg auch mal eine schwierige Zeit kommen könne, daher wurde ein einstelliger Tabellenplatz als Saisonziel festgelegt. "Ich sage das nicht ohne Grund, aber ich hätte es noch klarer sagen müssen: Dieses Jahr geht es darum, nicht abzusteigen. Das werde ich nächsten Sommer sagen!", kündigte er an.

Hauptadressat des Unmuts im Publikums ist allerdings nicht Eberl, sondern Schubert, der aus schwer erklärbaren Gründen äußerst kritisch gesehen wird. Normalerweise werden solche Dynamiken, in denen ein Trainer in die Schusslinie gerät, ja von einer überkritischen Berichterstattung forciert, aber das ist in Mönchengladbach nicht der Fall. Natürlich gibt es Kritik nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in der Bundesliga, aber der Ton ist sachlich, und positive Aspekte wie das Erreichen den Pokalachtelfinals und diverse gute Leistungen in der Champions League werden auch gewürdigt.

Und trotzdem kommen sie irgendwie nicht durch mit ihrer Botschaft, in der es um Bescheidenheit, Realismus und ein gesundes Entwicklungstempo geht. Eberl empfindet das als "demütigend", und manche Zuhörer hatten nach dem 15-minütigen Wutgespräch sogar das Gefühl, dass hier einer mit dem Gedanken an einen Vereinswechsel spielt. Das merkwürdige Nachspiel zu einem Abend, der eigentlich mit einem schönen Erfolg zu Ende gegangen war.