Trainerwechsel bei Gladbach Eberl drückt auf Neustart

Am Tag danach erschienen die allerletzten öffentlichen Worte von André Schubert in seinem Amt bei Borussia Mönchengladbach in einem ganz neuen Licht. "Ich möchte an der Stelle sagen, dass die Kommunikation sehr, sehr offen und sehr klar ist, wie ich das in keinem anderen Verein erlebt habe", sagte der Trainer nach der tristen 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg.

"Von daher ist es absolut okay, wie es gelaufen ist". Dann schaute Schubert traurig in die Runde und lauschte seinem Wolfsburger Kollegen Valérien Ismaël, der ebenfalls wankte, aber im Amt bleiben darf.

Dem Vernehmen nach war Schubert schon vor dem Anpfiff darüber informiert, dass dies sein letztes Spiel bei der Borussia werden würde, was der Klub dann am Mittwochmorgen um 11.06 Uhr offiziell bestätigte. "Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit André zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden", teilte Sportdirektor Max Eberl mit.

Schubert war also in den Entscheidungsprozess eingebunden, was wohl als Akt der Wertschätzung zu verstehen ist. Einer Wertschätzung, die der 45-Jährige im Publikum schon lange nicht mehr genoss. Als am Dienstagabend der Abpfiff ertönte, gab es in der Nordkurve mit den hingebungsvollsten Fans kein Innehalten, keinen Moment der Besinnung, keine Trauer. Die Leute brüllten: "Schubert raus! Schubert raus!".

"Ruhe reinkriegen auf dem Platz"

Dass Eberl eine Viertelstunde später erklärte, "die Fans haben uns in einer unglaublichen Art und Weise unterstützt, das freut mich, der Zusammenhalt ist da", war nur eines von vielen Indizien für das Abrücken der Klubführung von Schubert. Der Trainer hat trotz großer Geduld seiner Vorgesetzten einfach keinen funktionierenden Ansatz zur Trendwende gefunden.

Die zentrale Aufgabe der kommenden Wochen bestehe daher darin, "Ruhe reinzukriegen auf dem Platz und neben dem Platz", und dafür scheint ein ebenso nüchterner wie erfahrener Mann wie der als Favorit auf den vakanten Posten geltende Dieter Hecking bestens geeignet. Der 52-Jährige ist zwar keiner dieser gefeierten Jungtrainer der Kategorie Nagelsmann/Tuchel, aber er hat in den vergangenen Jahren solide Arbeit abgeliefert, gewann mit dem VfL Wolfsburg sogar den DFB-Pokal, spielte erfolgreich in der Champions League und gilt als ausgesprochen umgänglicher Mensch. Das ist den Mönchengladbachern wichtig, wo das konstruktive, offene Arbeitsklima im Alltag seit Jahren zu den bedeutsamsten Erfolgsfaktoren zählt.

Ein Klima, das zuletzt stark unter den Misserfolgen gelitten hatte. Im Borussia-Park war beispielhaft zu sehen, wie die berühmte Spirale des Niedergangs ein Spitzenteam in eine Gruppe verunsicherter Einzelkämpfer verwandeln kann. "Jeder kann die Tabelle lesen, jeder kann sehen, wie wir Fußball spielen", sagte Eberl, der allerdings auch weiß, dass seine Spieler zur umgekehrten Entwicklung fähig sind. Als Schubert vor 15 Monaten eine ähnlich desolate Mannschaft von Lucien Favre übernahm, verwandelte sich das Loserensemble umgehend in eine imponierende Siegerelf. Solch einen Akt der Erlösung erhoffen sie sich auch jetzt.

Es gehe im Trainingslager in Spanien und zu Beginn der Rückrunde vor allem darum, "die Stabilität, die wir verloren haben, wieder in die Mannschaft zu bringen", erläuterte Eberl, der die Ursachen für die sportlichen Probleme allerdings nicht alleine Schubert zuweist. Auch der Sportdirektor selbst hat bereits Fehler eingeräumt: Mit Martin Stranzl, Harvard Nordtveit, Roel Browers und vor allen Granit Xhaka sind gleich vier Führungsfiguren verloren gegangen, Leute, die viel kommunizieren, die während der Partien Kommandos geben, Zeichen setzen.

Der Verlust hat die Mentalität des Teams verändert. "Wir werden auch da versuchen, der Mannschaft weiter Rückhalt zu geben", antwortete Eberl auf die Frage nach seinen Transferplänen für die Winterpause. In den vergangenen Tagen geisterten Namen wie Bastian Schweinsteiger (Manchester United) oder Luis Gustavo (Wolfsburg) durch den Borussia-Park, realistischer scheinen allerdings Optionen wie Pirmin Schwegler (Hoffenheim) oder Nuri Sahin (BVB).

Klar ist: Ein neuer Anführer und ein neuer Trainer - das ist der Plan, um aus der Borussia wieder ein konkurrenzfähiges Produkt in der Bundesliga zu machen.