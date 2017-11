Brasilien auf dem Weg zur WM Trauma-Therapie

Das Testspiel zwischen England und Brasilien lief noch, doch das Wembley-Stadion hatte sich schon zu weiten Teilen geleert - nur der Gästeblock war immer noch gut gefüllt. Das brasilianische Publikum sang, tanzte und trommelte auch auf den letzten Metern der Partie wie in einer herrlichen Sommernacht an der Copacabana, und beinahe wären die Anhänger der Südamerikaner für ihre Ausdauer auch noch mit dem Siegtreffer belohnt worden. Aber eben nur beinahe.

Kurz vor dem Ende hatte Mittelfeldspieler Paulinho vom FC Barcelona die vielleicht größte Chance des Spiels. Er scheiterte aus spitzem Winkel an Joe Hart, der den Ball unkonventionell mit der Brust abwehrte. Es war nicht klar, ob es sich bei dieser Rettungstat um Absicht oder um ein Versehen handelte, man weiß ja nie bei englischen Torhütern. In jedem Fall landete der Ball nicht im Netz, die Partie endete torlos, was die brasilianischen Profis sichtlich ärgerte.

Sie verzichteten nach dem Schlusspfiff darauf, zum Gästeblock zu gehen und sich bei ihren Fans für 90 Minuten Frohsinn an einem sonst eher trüben Fußballabend zu bedanken, winkten ihnen nur vom Mittelkreis aus zu und verschwanden dann im Inneren des Stadions. Ein Spiel ohne Tore ist etwas durch und durch Unbrasilianisches. Nichts, womit die Erben Pelés, Ronaldos oder Ronaldinhos zufrieden sein könnten.

Englands Defensive steht sicher

Nationaltrainer Tite (gesprochen: Tschitschi) wollte die Verstimmung seiner Akteure über das 0:0 im letzten Länderspiel des Jahres nicht teilen. Unter den gegebenen Umständen war er zufrieden dem Auftritt seines Teams. Die gegebenen Umstände waren diese: Die Seleção hatte über weite Strecken den Ball und stand einer sehr gut organisierten, sehr defensiven englischen Auswahl gegenüber. "Wir hatten weniger Gelegenheiten als sonst, aber wir hatten die besseren Gelegenheiten. Wenn eine Mannschaft hätte gewinnen können, dann wir", sagte Tite, und er lag zumindest mit dem ersten Satz richtig.

Seine Brasilianer hatten die klareren Chancen, in der ersten Hälfte durch Gabriel Jesus per Kopf, in der zweiten durch Philippe Coutinho, Fernandinho und am Ende durch Paulinho. Doch auch England hätte treffen und damit ebenso gut gewinnen können. Der eingewechselte Dominic Solanke hatte in der Schlussphase die einzige echte aber ziemlich ordentliche Gelegenheit für sein Team.

Im Juni des vergangenen Jahres übernahm Tite nach dem Aus von Carlos Dunga das Amt des brasilianischen Nationaltrainers, und er hat seitdem Wichtiges vollbracht. Er hat der noch immer durch das 1:7 gegen Deutschland bei der Heim-Weltmeisterschaft vor drei Jahren traumatisierten Fußballnation einen Teil ihres Stolzes zurückgegeben. 13 Siegen unter Tites Leitung steht erst eine Niederlage gegenüber, in einem Testspiel gegen Argentinien. Die Qualifikation zur WM im kommenden Jahr in Russland gelang (nach Holper-Start unter Dunga) am Ende souverän. Die Brasilianer erlangten im März als erstes Team nach den gesetzten Gastgebern die Zulassung zur Endrunde.

Auf dem Weg zu alter Stärke

Der Trainer hat es geschafft, der Mannschaft einen pragmatischen Stil zu vermitteln, ohne die Offensivkünstler Neymar, Gabriel Jesus und Coutinho in ihrer Spielfreude und ihrem Vorwärtsdrang einzuschränken. Nach der Demütigung gegen Deutschland und den mageren Jahren unter Dunga, in denen das Team bei der Copa América zweimal früh scheiterte, ist die Mannschaft auf dem Weg zu alter Stärke. "Wir sind gefestigt, kreativ und effektiv", fasste Tite die Vorzüge seiner Auswahl zusammen.

Das Spiel hat allerdings auch gezeigt, dass die Brasilianer noch kein Favorit für den Titel in Russland im kommenden Jahr sind. Mildernde Umstände wie Verletzungspech oder Experimente bei der Aufstellung konnten sie nicht für das Remis geltend machen. Sie spielten mit der ersten Elf und mussten erkennen, dass ihnen ein Plan B fehlt, wenn trotz der besseren Technik und mehr Ballbesitz die gegnerische Abwehr nicht zu überwinden ist, wenn der Gegner gut sortiert ist, tief steht und auf Konter wartet.

Sieben Monate hat Tite bis zur WM noch Zeit, einen solchen Plan zu entwerfen und ihn einzustudieren. In der Vorbereitung treffen die Brasilianer im März auch auf Deutschland. Doch dann wird es vermutlich nicht um spielerische Feinheiten gehen - sondern darum, das Trauma der Heim-WM endgültig zu überwinden.