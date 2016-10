Embolo-Ausfall schockt Schalke "Keine Absicht, aber Dummheit"

Die schwere Verletzung von Millioneneinkauf Breel Embolo machte für Markus Weinzierl das erste Wiedersehen mit dem FC Augsburg zum totalen Ärgernis. Richtig wütend war der Trainer des FC Schalke 04 nach dem schwachen 1:1 (0:0) auf seinen Ex-Spieler Konstantinos Stafylidis, der das Schweizer Sturmtalent übermotiviert umgegrätscht hatte.

Der 19 Jahre alte Embolo musste nach dem bösartigen Tritt an der Seitenlinie ins Krankenhaus eingeliefert und gleich operiert werden. Mit einem Knöchelbruch am linken Fuß wird er Schalke bis ins neue Jahr fehlen. "Das überschattet den Tag. Das ist ein ganz großer Schlag, den wir verdauen müssen", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Die folgenschwere Szene machte für Schalke alles andere zur Nebensache: den verschenkten Sieg, das Traumtor von Nabil Bentaleb (65. Minute), auch die Rückkehr von Weinzierl an seine alte Wirkungsstätte, wo er von 2012 bis vergangenen Juni gearbeitet hatte.

"Ich weiß, dass er seine Gedanken nicht koordiniert. Er sieht einfach den Ball und hat Aggressivität. Absicht unterstelle ich ihm nicht, aber Dummheit", lautete die Anklage, die Weinzierl bei "Sky" gegen Stafylidis erhob.

Der Grieche wehrte sich und beteuerte: "Ich schwöre, dass ich ihn nicht treffen wollte." Heute folgte die Entschuldigung.

Auch FCA-Coach Dirk Schuster bat die Schalker öffentlich um Entschuldigung und sagte, dass sich Stafylidis "in der Situation ein bisschen dämlich angestellt hat".

Heidel mochte sich mit dem Thema Härte nicht zu lange aufhalten. "Ich will keine neue Diskussion anfangen mit Fouls und Härte. Fußball ist ein Kampfspiel", sagte der Schalker Manager. Verletzungen kämen vor, auch wenn Heidel im Fall Emoblo von Tragik sprach. "Jeder hat in den letzten zwei Spielen gesehen, dass der Junge in der Bundesliga angekommen ist." Zwei Tore hatte der 22,5 Millionen Euro teure Jung-Profi zuletzt beim 4:0 gegen Gladbach erzielt. Auch in Augsburg war er bis zur Verletzung der Lichtblick im Schalker Spiel gewesen. Was die Königsblauen in den 70 Minuten danach fußballerisch boten, war zu wenig.