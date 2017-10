Verpasste WM-Qualifikation Arena tritt als Trainer der USA zurück

Bruce Arena ist als Trainer der US-amerikanischen Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. "Wir haben den Job nicht erledigt, und ich übernehme die Verantwortung dafür", wird der 66 Jahre alte Nachfolger von Jürgen Klinsmann am Freitag in einer Verbandsmitteilung zitiert. Ein Nachfolger für den nun dringend benötigten Neuaufbau des Nationalteams steht noch nicht fest.

Die USA hatten nach einer blamablen 1:2-Niederlage im letzten Gruppenspiel bei Trinidad und Tobago und den gleichzeitigen Siegen von Panama und Honduras die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland 2018 verpasst. Panama ist in Russland nun erstmals bei einer WM dabei, Honduras kann sich noch in den Playoffs gegen Australien qualifizieren. Für die direkte Qualifikation hätte den USA bereits ein Punkt beim abgeschlagenen Tabellenletzten von der karibischen Insel genügt.

Seit 1990 hatten sich die Amerikaner stets für die Weltmeisterschaften qualifizieren können. Das Verpassen der WM in Russland wird als Rückschlag in dem Bemühen gewertet, Fußball im Schatten der vier großen Sportarten American Football, Eishockey, Basketball und Baseball bekannter und wichtiger zu machen. Auch für den Fußball-Weltverband Fifa ist das vorzeitige Aus eine schlechte Nachricht, bei der WM 2014 in Brasilien gingen die zweitmeisten Tickets in die USA.