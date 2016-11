Leipzig-Derby Chemie vs. Lok Wiedersehen macht Feinde

Im Viertelfinale des Sachsenpokals kommt es am Sonntag zu einem der brisantesten Fußballspiele des Landes, dem Stadtderby zwischen BSG Chemie und Lokomotive Leipzig. Bei den Verantwortlichen beider Vereine schwankt die Stimmung zwischen Vorfreude und Bedenken. Denn die Geschichte der Rivalität zwischen den Klubs ist geprägt von Gewalt.

2007 greifen Lok-Hooligans den Treffpunkt der Sachsen-Fans am Leipziger Südplatz an.

Im selben Jahr wird eine Weihnachtsfeier von Chemie durch Lok-Fans überfallen. Mehrere Menschen werden schwer verletzt. Ein Mitglied der Gruppe "Scenario Lok" wird dafür zu einer Haftstrafe verurteilt.

2009 kommt es rund um das Spiel zwischen Sachsen und Lokomotive Leipzig zu schweren Ausschreitungen.

2014 wird nach der Feier zum 50-jährigen Vereinsjubiläum von Chemie eine Straßenbahn mit Chemie-Fans durch Lok-Hooligans angegriffen. Drei Personen werden verletzt.

Im August 2015 wiederum werden Lok-Ultras bei einem Kreisklassespiel mutmaßlich von Chemie-Ultras attackiert.

Die Feindschaft zwischen "Chemikern" und "Lokisten" besteht seit Jahrzehnten. Die DDR-Führung zog für Lok die besten Spieler zusammen, während bei der BSG der sogenannte "Rest von Leipzig" spielte. Auch nach der Wende und Umbenennung von Chemie in Sachsen Leipzig und von Lok in VfB Leipzig änderte sich an der Rivalität nichts.

Seit die Klubs wieder unter ihren früheren Namen firmieren, gab es noch kein Duell der ersten Mannschaften, sie spielen in verschiedenen Ligen. Bis jetzt.

"Wir läuten hiermit die heiße Phase ein"

Das Sachsenpokal-Viertelfinale am Sonntag (13 Uhr, TV: MDR) ist ein Hochsicherheitsspiel. Die Kapazität im Stadion der unterklassigen BSG, dem Alfred-Kunze-Sportpark, ist offiziell auf 4.999 Zuschauer inklusive 750 Gäste beschränkt. Wie Marc Walenta, Sicherheitsbeauftrager der BSG Chemie im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE sagt, habe der Verein im Vorfeld Informationen erhalten, wonach sich Lok-Fans mit gefälschten Eintrittskarten Zugang zum Spiel verschaffen wollten. Daraufhin wurden besondere Vorkehrungen getroffen. "In Abstimmung mit den Behörden soll es um das Stadion zwei Sicherheitsringe sowie eine strikte Fantrennung geben", so Walenta. Den Gästen biete man zudem einen gesonderten Shuttleservice zum Stadion. Im Ernstfall sollen Reiterstaffel und Wasserwerfer die Trennung garantieren.

Vor dem Spiel startete die Lok-Fanszene mit ihren Provokationen: An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden lief sie in großen, gewaltbereiten Gruppen durch die Leipziger Innenstadt. Sie stieg in den Alfred-Kunze-Sportpark ein, schoss dabei im gegnerischen Fanblock ein Gruppenfoto. "Wir läuten hiermit die heiße Phase ein", verkündete sie auf Facebook. Vergangene Woche kontrollierte die Polizei eine Gruppe von mehr als 100 Personen aus dem Lok-Umfeld, die abermals durch die Innenstadt ziehen wollte. Die Stadt Leipzig verbot daraufhin den geplanten Fanmarsch.

Noch härter trifft die Anhänger eine andere Maßnahme. Die Polizei bestätigte, dass zusätzlich 150 Aufenthaltsverbote für den "Bereich Leutzsch um das Stadion" ausgesprochen wurden. Das Verbot betreffe "auch Leute, die Freitagabend der Meinung waren, sich in der Leipziger Innenstadt zeigen zu müssen, beziehungsweise jene, die als Gewalttäter Sport oder potenzielle Störer eingeschätzt werden", sagt Andreas Loepki, Sprecher der Leipziger Polizei.

Obwohl zuletzt vor allem das Lok-Umfeld provoziert hat, betont Loepki, dass die Polizei beide Fanlager im Blick habe. Die Anhängerschaft der BSG Chemie sei "nicht für ihre übertriebene Friedfertigkeit bekannt". In der vergangenen Landesligasaison wurde Chemies Heimspiel gegen Rapid Chemnitz wegen einer Massenschlägerei gar nicht erst angepfiffen. Als nach Ankunft der Gästefans einer der ihren am Stadion "Heil Hitler" rief, griff eine Gruppe Chemie-Fans an. Die aktiven Chemie-Fans sprechen sich gegen Rassismus und Diskriminierung aus und erhalten daher immer wieder Unterstützung aus der linken Szene in Leipzig.

Auf der Gegenseite fällt vor allem das Umfeld der offiziell aufgelösten Gruppe "Scenario Lok" regelmäßig auf. Als am 11. Januar Rechtsextreme und Hooligans den linksalternativen Stadtteil Connewitz überfallen, werden 215 Personen von der Polizei festgesetzt, bei denen man unter anderem Schlagstöcke, Messer und Pfefferspray findet. Laut Medienberichten und einer Anfrage im Sächsischen Landtag sind unter ihnen auch Mitglieder der Fanszene Lok, darunter explizit sechs ehemalige Mitglieder von Scenario.

Die Fanszene Lok steht seit Mittwoch unter dem Eindruck der jüngsten Verbote. "Damit sind vorerst alle Pläne für den Derbytag vernichtet worden", schreibt sie auf Facebook. Stattdessen ruft man alle Fans von Lokomotive dazu auf, am Freitagabend das Abschlusstraining zu besuchen. Und am Donnerstagmorgen baumelten mehrere grüne Puppen mit dem Logo der BSG Chemie von Leipziger Autobahnbrücken.