Skandal im Sachsenderby 21-Jähriger soll Bullenkopf geworfen haben

Im Skandal um einen Bullenkopf im DFB-Pokalspiel zwischen den sächsischen Klubs Dynamo Dresden und RB Leipzig hat die Dresdner Polizei einen Verdächtigen identifiziert. Ein 21-jähriger Brandenburger sei als mutmaßlicher Täter ausgemacht worden, bestätigte die Polizei. Zuvor hatten die "Dresdner Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.

"Wir gehen aber davon aus, dass er mehrere Komplizen hatte", sagte ein Polizeisprecher. Man habe bereits mit dem 21-Jährigen gesprochen, der Verdächtige äußerte sich jedoch nicht zu dem Vorwurf. Die Beamten waren nach der Auswertung von mehreren Videokameras auf ihn aufmerksam geworden.

Offen sei noch, wie genau er den Kopf am 20. August ins Stadion geschmuggelt habe. Wahrscheinlich transportierte er mit weiteren Komplizen den Tierschädel in einer Holzkiste ins Stadion und platzierte ihn in der ersten Halbzeit vor dem K-Block. Wegen einer Ordnungswidrigkeit erwartet ihn nun eine Geldstrafe.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte ein Ermittlungsverfahren gegen den Zweitligisten Dresden eingeleitet. Dem Verein droht eine Geldstrafe. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge hatte von einem "erheblichen Imageschaden" für den Verein gesprochen und angekündigt, dass der Verein ein Exempel statuieren wolle.