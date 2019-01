Fußball-Bundeliga Schalke verspielt zwei Führungen in Berlin

Mit einem Remis haben Hertha BSC und Schalke den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga eröffnet. Beim 2:2 (2:2) trafen Marko Grujic (39. Minute) und Vedad Ibisevic (45.+4) für die Gastgeber, bei Schalke waren Jewhen Konopljanka (17.) und Mark Uth (44.) erfolgreich.

Spektakulär wurde die Partie kurz vor dem Pausenpfiff. Nachdem Grujic den Führungstreffer durch Konopljanka in der 39. Minute ausgeglichen hatte, nahm eine ansonsten zerfahrene Partie kurzzeitig Fahrt auf. Bastian Oczipka spielte zunächst Uth frei, der aus elf Metern die erneute Führung erzielte, Ibisevic köpfte eine Flanke von Davie Selke in der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich ein.

Aufregung gab es in der 60. Minute, als Schalkes Sebastian Rudy den Ball an die Hand bekam. Schiedsrichter Felix Brych kam den Berliner Forderungen nach einem Strafstoß jedoch nicht nach. Rune Jarstein sicherte Hertha gleich zweimal einen Punkt, als er in der 70. Minute zunächst gegen Suat Serdar und nur drei Minuten später stark gegen Steven Skzybski parierte.

Neben den zwei verspielten Führungen besonders bitter für Schalke: Alessandro Schöpf, Benjamin Stambouli und Skrzybski mussten verletzt ausgewechselt werden.

Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2 (2:2)

0:1 Konopljanka (17.)

1:1 Grujic (39.)

1:2 Uth (44.)

2:2 Ibisevic (45.+4)

Hertha: Jarstein - Stark, Lustenberger, Rekik - Lazaro, Grujic, Maier (87. Mittelstädt), Plattenhardt - Duda (87. Darida) - Ibisevic (72. Kalou), Selke

Schalke: Nübel - Caligiuri, Sané, Nastasic, Oczipka - Stambouli (33. Bentaleb), Rudy - Schöpf (27. Serdar), Uth, Konoplyanka - Skrzybski (76. Kutucu)

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Rekik, Selke / Rudy

Zuschauer: 43.027