Bundesliga Köln stoppt Werders Höhenflug

Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Bundesliga hat der 1. FC Köln Werder Bremen die erste Niederlage nach zuvor elf Partien ohne Niederlage (neun Siege) beigebracht. Es war ein berauschendes Fußballspiel, das der FC am Ende 4:3 für sich entschied. Damit hat der FC die Norddeutschen in der Tabelle von Platz sechs verdrängt, der zur Qualifikation für die Europa League berechtigt.

Werder-Trainer Alexander Nouri sagte nach dem Abpfiff: "Wir haben zwar verloren, aber alle Zuschauer haben gewonnen. Sie haben ein fantastisches Spiel gesehen. Wir haben eine unglaubliche Moral und Willensleistung gezeigt, waren aber insgesamt zu fehlerhaft."

In einer spektakulären ersten Hälfte trafen Anthony Modeste (13. Minute) und Leonardo Bittencourt (28.) zunächst für Köln. Innerhalb von fünf Minuten besorgte Bremen jedoch durch Tore von Fin Bartels (34.) und Theodor Gebre Selassie (40.) den Ausgleich. Noch vor der Pause erzielte Simon Zoller die abermalige Führung für Köln (44.), die Modeste mit seinem zweiten Tor des Tages unmittelbar nach Wiederbeginn auf 4:2 ausbaute (47.). Am ersten FC-Sieg nach zuvor vier erfolglosen Partien änderte auch der Anschlusstreffer von Serge Gnabry zum 4:3 nichts mehr (62.).

8 - Nie zuvor schaffte es @werderbremen in 8 BL-Spielen in Folge mindestens doppelt zu treffen. Vereinsrekord. #KOESVW — OptaFranz (@OptaFranz) 5. Mai 2017

Im Anschluss an eine ausgeglichene Anfangsphase übernahm der FC die Kontrolle - und ging prompt in Führung. Nachdem zuvor Bittencourt (6./ 13.) und Modeste (10.) noch kein Glück mit ihren Abschlüssen hatten, gingen die Hausherren nach einem Eckball in Führung. Aus dem Gewühl heraus landete der Ball beim französischen Mittelstürmer, der aus kürzester Distanz zu seinem 24. Saisontor abschloss. Zuvor war Kölns treffsicherster Stürmer drei Ligapartien ohne persönliches Erfolgserlebnis geblieben.

Beide Teams sorgen für ein Zuschauer-Spektakel

Bremen reagierte mit mehr Offensivdrang, doch beinahe hätte ein Fehlpass von Zlatko Junuzovic Werders Drangphase jäh unterbrochen. Torwart Felix Wiedwald behielt im Eins-gegen-Eins mit Modeste zunächst allerdings noch die Oberhand (27.). Dennoch tat sich Bremen in Ballbesitz weiter schwer gegen aggressive Hausherren. Daraus Kapital schlagen konnte der FC dann wenig später, als Bittencourt eine Hereingabe von Lukas Klünter am langen Pfosten zum 0:2 einnickte.

Das Selbstvertrauen der formstarken Werderaner ließ sich daran ablesen, dass sie dennoch unerschrocken weiter nach vorne spielten. Der antrittsschnelle Bartels nach Steilpass von Junuzovic sowie Gebre Selassie per Kopf schienen dafür zu sorgen, dass es mit einem Remis in die Kabinen gehen würde. Aber Kölns Zoller hatte etwas dagegen und markierte auf Zuspiel von Modeste per Heber den 3:2-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Tempo unverändert hoch. Einen Abpraller versenkte Modeste mit einem satten Schuss ins kurze Eck zum 4:2, Wiedwald machte bei diesem Gegentreffer keine gute Figur. Der eingewechselte Gnabry grätschte nach einer Stunde für die immer dominanteren Bremer einen Schussversuch ins Kölner Tor - und sorgte so für eine spannende Schlussphase. Dort vergab Nationalspieler Gnabry die beste Möglichkeit auf den Ausgleich, als er frei stehend über das Tor köpfte (76.). Auf der Gegenseite vertändelte Modeste fahrlässig die Chance aufs 5:3 nach einem Konter (86.).

1. FC Köln - Werder Bremen 4:3 (3:2)

1:0 Modeste (13.)

2:0 Bittencourt (28.)

2:1 Bartels (34.)

2:2 Gebre Selassie (40.)

3:2 Zoller (44.)

4:2 Modeste (47.)

4:3 Gnabry (62.)

Köln: Horn - Klünter, Sörensen, Subotic, Heintz - Jojic (70. Höger), Lehmann, Hector - Zoller (82. Rudnevs), Modeste, Bittencourt (75. Rausch)

Bremen: Wiedwald - Veljkovic (81. Pizarro), Sané, Moisander - Delaney (54. Gnabry) - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, Bauer (65. Kainz) - Bartels, Max Kruse

Schiedsrichter: Wolfgang Stark

Gelbe Karten: - Delaney, Moisander

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)