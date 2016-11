Fußball-Bundesliga Zwei skurrile Tore - Köln gewinnt Rheinderby

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:2 (1:0)

Der 1. FC Köln war im Rheinderby die meiste Zeit die schwächere Mannschaft, gewann aber dank eines spektakulären Tores kurz vor Schluss. Auffälligster Spieler war zu Beginn Gladbachs Thorgan Hazard. Der Belgier kam erst selbst zum Schuss (5. Minute) und legte kurz darauf für Lars Stindl vor (7.). Aber FC-Torhüter Thomas Kessler, der den am Knie operierten Timo Horn vertritt, parierte stark gegen Hazard, Stindl vertändelte seine Chance. In der 31. Minute machte es der Gladbacher Kapitän besser: Ibrahima Traoré passte im Strafraum auf Stindl, dessen Schuss landete leicht abgefälscht zum 1:0 im Kölner Tor.

Die Führung war verdient, Gladbach war die bessere Mannschaft - und hätte noch höher führen können. Doch Traoré setzte vor der Pause einen Freistoß an die Latte (40.). Köln konnte sich nach Wiederanpfiff kaum vom Gladbacher Dauerdruck befreien, Top-Stürmer Anthony Modeste kam überhaupt nicht zum Zug. Aber wie das bei Stürmern so ist: Wenn sie einen Lauf haben, klappt alles. So war es auch in der 59. Minute, als Gladbachs Jannick Vestergaard einen hohen Pass auf den Franzosen klären wollte, Modeste dabei aber anköpfte und der Ball zum Ausgleich im Tor landete. Es war sein zwölfter Saisontreffer. Der Höhepunkt der Partie kam aber noch: In der Nachspielzeit trat Marcel Risse zum Freistoß an, der Kölner schoss per Spann aus 34 Metern aufs Gladbacher Tor - und traf. Borussia-Keeper Yann Sommer konnte den schwer zu berechnenden Ball nicht mehr parieren (90.+1). Köln ist mit 21 Punkten vorerst Tabellendritter.

Mainz 05 - SC Freiburg 4:2 (2:0)

Sechs Tore und jede Menge Chancen gab es in Mainz zu sehen. Das Spiel ging hektisch los, zumindest für Florian Niederlechner: Der Freiburger Angreifer sah bereits nach sieben Sekunden für ein Foul die Gelbe Karte. Eine Viertelstunde später fiel das erste Tor: Mainz-Spielmacher Yunus Malli schoss einen Eckball hoch an den Freiburger Fünfmeterraum, dort stand Niko Bungert frei und traf per Kopfballaufsetzer (15.).

Malli bekam kurz darauf die nächste Chance, einen ruhenden Ball zu treten - und das gleich zweimal. Nach einem Foul von Caglar Söyüncü an Jhon Córdoba bekamen die Mainzer einen Foulelfmeter. Malli verwandelte im ersten Anlauf sicher, musste aber erneut antreten, weil einige Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Auch den zweiten Versuch verwandelte Malli (20.).

Beide Teams erspielten sich noch vor der Pause zahlreiche Chancen, erzielten aber kein Tor mehr. Freiburg war danach das bessere Team, Vincenzo Grifo verkürzte mit einem Heber (67.). Stefan Bell erhöhte für Mainz auf 3:1 (82.), Nils Petersen erzielte aber umgehend wieder den Anschluss (85.). In der Nachspielzeit machte Karim Onisiwo für Mainz alles klar (90.+5).

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Schalke 04 hat das Treffen der Saison-Enttäuschungen für sich entschieden. Ricardo Rodriguez hatte die erste Chance für Wolfsburg, doch ein Freistoß des Schweizers ging knapp am Tor vorbei (4.). Danach passierte lange wenig, beide Teams hielten sich mit Zweikämpfen im Mittelfeld auf. Schüsse von Max Meyer neben das Tor, einmal hoch (25.) und einmal flach (45.), waren die einzigen halbwegs gefährlichen Aktionen der ersten Hälfte. Schalke hätte in der zweiten Hälfte einen Elfmeter bekommen müssen, als Wolfsburgs Luiz Gustavo Benedikt Höwedes zu Fall brachte, aber Schiedsrichter Felix Zwayer ließ weiterspielen. Aus dem Spiel gelang beiden Teams wenig, Wolfsburgs Torhüter Diego Benaglio hielt noch einen Schuss von Schalkes Alessandro Schöpf (71.), war beim 0:1 aber machtlos: Leon Goretzka schoss eine Hereingabe direkt aufs Tor, der Aufsetzer landete unerreichbar für Benaglio im Winkel (82.).

FC Augsburg - Hertha BSC 0:0

Die Berliner waren gegen Augsburg zwar die bessere Mannschaft, wie ein Spitzenteam spielten sie aber nicht und erarbeiteten sich kaum Chancen. Herthas Alexander Esswein kam aus spitzem Winkel zum Schuss, Marwin Hitz faustete den Ball weg (8.). Esswein hatte auch die nächste Gelegenheit gegen seinen Ex-Klub, setzte seine Direktabnahme in der 13. Minute aber neben das Tor. Augsburgs beste Chance hatte Martin Hinteregger, doch Hertha-Torhüter Rune Jarstein parierte per Fußabwehr (29.). Erst in der Schlussphase hatte Berlin wieder eine gute Szene, Niklas Stark vergab die letzte Chance zum Sieg (82.).

Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 0:1 (0:0)

Darmstadts Abwehrchef Aytac Sulu leitete mit einem verunglückten Kopfball die erste Chance für Ingolstadt ein, doch Angreifer Moritz Hartmann scheiterte an 98-Keeper Michael Esser (7.). Für Darmstadt hatte Änis Ben-Hatira die beste Chance der ersten Hälfte, sein Freistoß von der Strafraumgrenze landete an der Latte (13.). So unspektakulär das Spiel die meiste Zeit war, so schön war der Schuss von Hartmann zum 1:0 (68.): Sein Volley von der Strafraumgrenze flog in hohem Bogen in den Winkel des Ingolstädter Tors.