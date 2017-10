Niederlage gegen Leipzig Köln rutscht immer tiefer in die Krise

Der 1. FC Köln ist auch nach sieben Bundesligaspieltagen weiterhin sieglos. Gegen RB Leipzig verlor das Team von Trainer Peter Stöger trotz einer guten Leistung 1:2 (0:1). Lukas Klostermann erzielte in der 30. Minute das Führungstor für die Gäste, in der Schlussphase erhöhte Yussuf Poulsen (80.). Yuya Osakos Anschlusstreffer kam zu spät (82.).

Für Köln war es die achte Pflichtspielniederlage der laufenden Saison. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt sechs Punkte. Leipzig springt vor der Länderspielpause auf Rang vier.

Es dauerte 30 Minuten, bis sich eines der beiden Teams für seine Offensiv-Bemühungen belohnte. Klostermann, der von Marcel Sabitzer per Hacke in Szene gesetzt wurde, schob den Ball erfolgreich am herauseilenden Timo Horn vorbei. Noch vor der Pause vergab Jhon Cordoba die Chance auf den Ausgleich (38.).

Der Kolumbianer sollte auch nach Wiederbeginn kein Glück haben: Ohne gegnerische Einwirkung verletzte sich Cordoba und wurde durch Claudio Pizarro ersetzt. Der 38-jährige Zugang, der zuletzt vereinslos war, sollte aber nicht mehr die gewünschte Gefahr ausstrahlen.

Stattdessen traf Poulsen nach einer Flanke von Sabitzer mit einem Kopfballtor zum 2:0. Keine drei Minuten später sorgte Osako noch einmal für Spannung, doch die Kölner kamen nicht mehr zum Ausgleich gegen den Champions-League-Teilnehmer.

1. FC Köln - RB Leipzig 1:2 (0:1)

0:1 Klostermann (30.)

0:2 Poulsen (80.)

1:2 Osako (82.)

Köln: Horn - Klünter (87. Hoeger), Sörensen (68. Handwerker), Heintz, Rausch - Özcan, Lehmann - Jojic, Bittencourt - Osako - Cordoba (54. Pizarro)

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté (46. Kampl), Upamecano, Halstenberg - Demme (46. Laimer), Ilsanker - Bruma (90. Bernardo), Forsberg - Poulsen, Sabitzer

Zuschauer: 48.500

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Gelbe Karten: Demme, Konaté