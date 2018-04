Remis gegen Schalke Kölns Abstieg nur noch eine Frage der Zeit

Der 1. FC Köln steht kurz vor dem sechsten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte. Gegen Schalke 04 spielte das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck 2:2 (1:2). Drei Spieltage vor Saisonende hat Köln acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Das Torverhältnis (-29) ist zudem das schlechteste der Liga. Schalke bleibt Zweiter und könnte theoretisch schon am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach die Qualifikation zur Champions League perfekt machen.

Der Mann der ersten Hälfte war Yevhen Konoplyanka: Zunächst bereitete der Ukrainer den Führungstreffer von Breel Embolo vor (5. Minute). In der 24. Minute erhöhte er auf 2:0, nachdem er frei vor FC-Torhüter Timo Horn aufgetaucht war. Köln offenbarte große Schwächen und fand dennoch zurück ins Spiel. Leonardo Bittencourt traf nach einem Pass von Jonas Hector (26.). Kurz nach dem Anschlusstreffer setzte Konoplyanka einen Schuss an den Innenpfosten (29.).

Nach Wiederbeginn verpassten die Kölner, die in der kommenden Saison von Markus Anfang trainiert werden, einen schnellen Ausgleich: Simon Terodde wurde von Hector in Szene gesetzt und scheiterte an S04-Schlussmann Ralf Fährmann (55.). Besser machte es dann Marcel Risse in der Schlussphase: Bei seinem Freistoßtor aus 25 Metern profitierte der 28-Jährige allerdings von einem Fehler des Torhüters (84.).

Das Restprogramm dürfte den Kölnern nicht gefallen: Neben Freiburg (A) und Wolfsburg (A) trifft der Klub noch auf den Meister aus München (H). Köln ist auf neun Punkte aus den verbleibenden drei Spielen angewiesen.

1. FC Köln - Schalke 04 2:2 (1:2)

0:1 Embolo (5.)

0:2 Konoplyanka (24.)

1:2 Bittencourt (26.)

2:2 Risse (84.)

Köln: Horn - Sörensen (32. Maroh), Mere, Heintz - Risse, Höger, Salih Özcan (63. Koziello), Handwerker - Hector - Terodde, Bittencourt

Schalke: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Goretzka, McKennie - Caligiuri, Oczipka - Embolo (46. Burgstaller), Di Santo, Konoplyanka (64. Bentaleb)

Schiedsrichter: Marco Fritz

Zuschauer: 50.000

Gelbe Karten: -