Bundesliga Köln und Schalke trennen sich unentschieden

Zum Abschluss des 21. Spieltags haben sich der 1. FC Köln und Schalke 04 unentschieden getrennt. Beim 1:1 (1:1) gingen die Gäste bereits nach zwei Minuten durch Alessandro Schöpf in Führung, mussten aber kurz vor der Halbzeit den Ausgleichstreffer von Anthony Modeste hinnehmen (43. Minute). Schalke ist nun Zehnter, Köln liegt mit 33 Punkten unmittelbar hinter den Europa-League-Plätzen.

Bei den Gastgebern fiel Leonardo Bittencourt wegen einer Sehnenverletzung aus und wurde durch Milos Jojic ersetzt. S04-Coach Markus Weinzierl vertraute im Sturm erneut Guido Burgstaller anstelle von Klaas-Jan Huntelaar. Der Niederländer hatte unter der Woche erstmals in dieser Saison in der Eruopa League getroffen.

Die Schalker, die in der Liga immer noch weit hinter den eigenen Erwartungen zurückliegen, hatten zuletzt einen positiven Lauf. 1:1 in München, 2:0 gegen Hertha BSC und 3:0 gegen Paok Saloniki lauteten die vergangenen Ergebnisse. Dementsprechend selbstbewusst begann der siebenfache deutsche Meister in Köln. Bereits in der zweiten Minute brachte Alessandro Schöpf sein Team nach einer präzisen Flanke von Winterzugang Daniel Caligiuri in Führung.

Köln war im eigenen Stadion zuvor noch ungeschlagen und wirkte angesichts des frühen Rückstands nervös. Der Tabellensiebte erspielte sich zunächst keine nennenswerte Torchance und konnte Anthony Modeste nicht gewinnbringend in Szene setzen. Stattdessen hätte Leon Goretzka auf 2:0 erhöhen können, als sein Schuss vom linken Pfosten ins Aus prallte (33.).

Kurz vor der Halbzeit drehte Köln dann plötzlich auf: Zunächst prüfte Milos Jojic Schalkes Schlussmann Ralf Fährmann mit einem Schuss aus 20 Metern (42.), wenig später erzielte Modeste dann mit seinem 17. Saisontor den umjubelten Ausgleich (43.). Der Franzose hätte das Spiel sogar wenige Augenblicke später drehen können, entschied sich aber nach einem Konter falsch und wurde im Strafraum von Benedikt Höwedes im letzten Moment vom Ball getrennt (45.).

Nach Wiederbeginn gingen beide Teams kein unnötiges Risiko ein. Lediglich ein direkt geschossener Freistoß von Konstantin Rausch sorgte anfangs für ein wenig Gefahr im Schalker Strafraum (57.). Kölns Yuya Osako verfehlte das gegnerische Tor in der 70. Minute nach einer schönen Einzelaktion nur knapp.

Schalke war insgesamt zu harmlos und kam erst in der Schlussphase zu Chancen: Zunächst lief Burgstaller frei auf Thomas Kessler zu und lupfte den Ball hauchdünn am Tor vorbei (77.). Anschließend vergaben die eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting und Max Meyer weitere Möglichkeiten (80./82.). Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

1. FC Köln - FC Schalke 04 1:1 (1:1)

0:1 Schöpf (2.)

1:1 Modeste (43.)

1. FC Köln: Kessler - Sörensen, Subotic, Heintz - Olkowski, Rausch - Höger, Hector - Jojic (75. Zoller) - Osako, Modeste

Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Schöpf, Stambouli, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb (90. Kehrer) - Caligiuri (67. Meyer) - Burgstaller (78. Choupo-Moting)

Zuschauer: 49.900

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Gelbe Karten: Subotic, Sörensen - Stabouli, Naldo, Schöpf