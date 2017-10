Fußball-Bundesliga Stuttgart besiegt Köln in letzter Minute

Im Lexikon der Fußballsprüche würde man diese Partie finden unter: "So ein Spiel verlierst du halt, wenn du unten stehst." Die Negativserie des 1. FC Köln hat auch am achten Spieltag gehalten. Beim VfB Stuttgart unterlag der Tabellenletzte durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:2 und steht damit weiterhin mit nur einem Punkt ganz unten. Daran konnte auch Oldie Claudio Pizarro mit seinem zweiten Einwechsel-Einsatz nichts ändern.

Anastasios Donis, der VfB-Neuzugang aus Nizza, hatte die Stuttgarter in der 38. Minute 1:0 in Führung gebracht. Kölns Verteidiger Dominique Heintz erzielte mit einem präzisen Distanzschuss nach 77 Minuten den Ausgleich. Der eingewechselte Chadrac Akolo traf in letzter Sekunde zum Sieg.

Die Kölner fingen an, als strotzten sie voller Selbstvertrauen. Jedenfalls nicht wie ein Tabellenschlusslicht. Engagiert, mit gutem Kombinationsspiel und zahlreichen Chancen beherrschten sie die erste halbe Stunde der Partie, waren hochüberlegen. Simon Zoller und Yuya Osako vergaben allerdings beste Gelegenheiten zur Führung, Zoller traf freistehend nur das Außennetz, Osako brachte den Ball nicht an VfB-Torwart Ron-Robert Zieler vorbei.

VfB erst nach einer halben Stunde aufgewacht

Vom Gastgeber war bis dahin so gut wie gar nichts zu sehen, der VfB wirkte regelrecht eingeschüchtert, eventuell von der Anwesenheit von Bundestrainer Joachim Löw auf der Tribüne. Das änderte sich ab der 30. Minute, nachdem der griechische Neuzugang Donis die erste große Chance serviert bekam. Die vergab er noch, auch noch die nächste, als er aus kürzester Distanz Torwart Timo Horn auf der Linie anschoss.

Zwei Minuten später war er dann erheblich kaltblütiger. Von Sturmpartner Simon Terodde freigespielt, schob er den Ball zum 1:0 an Horn vorbei. Kurz danach musste der Torwart Kopf und Kragen riskieren, um den nächsten Treffer von Donis zu verhindern. Köln war beeindruckt.

Nach der Pause setzte der FC auf einen 39-Jährigen. Claudio Pizarro kam ins Spiel und sollte endlich für eine bessere Chancenauswertung sorgen. Aber dazu kam er gar nicht. Der VfB agierte jetzt weitaus sicherer und ließ die Gäste nur noch noch selten in die Nähe des eigenen Tores kommen. Die Kölner schienen eigentlich erledigt, dann schlug Heintz doch noch zu.

In der Schlussminute wurde es noch einmal richtig aufregend. Zunächst wollte Schiedsrichter Cortus einen Elfmeter für die Gäste geben, der Videobeweis überzeugte ihn, davon Abstand zu nehmen - nach fast vierminütiger Beratung. Im Gegenzug erzielte Akolo in der daraufhin notwendig gewordenen Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer.

Der VfB macht mit diesem Sieg einen Schritt nach vorne, verbesserte sich vor dem schweren Auswärtsspiel in Leipzig auf Platz zehn.

Und die Kölner? In der kommenden Woche geht es gegen Werder Bremen. Den Verein, für den Claudio Pizarro mehr als 100 Bundesligatore gemacht hat.

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2:1 (1:0)

1:0 Donis (38.)

1:1 (77. Heintz)

2:1 Akolo (93.)

Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Kaminski (18. Beck) - Pavard, Ascacibar, Mangala, Aogo - Brekalo (61. Akolo), Donis (79. Ginczek) - Terodde.

Köln: Horn - Klünter, Sörensen, Heintz, Rausch (71. Handwerker) - Özcan (46. Pizarro), Lehmann - Jojic (66. Guirassy), Bittencourt - Osako, Zoller.

Schiedsrichter: Cortus

Zuschauer: 60.000

Gelbe Karten: / Sörensen, Rausch, Klünter