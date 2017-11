Niederlage gegen Hertha Kölns Krise wird immer schlimmer

Hertha BSC hat sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln 2:0 (1:0) durchgesetzt. Vedad Ibisevic erzielte beide Treffer (17. Minute/64. Foulelfmeter). Das Team von Trainer Pal Dardai befindet sich durch den Sieg nun auf dem elften Tabellenplatz, Köln bleibt mit zwei Punkten weiter Schlusslicht.

Zu Beginn der Partie war Köln spielbestimmend, hatte jedoch keine guten Torchancen. Hertha hingegen nutzte gleich die erste Gelegenheit: Ibisevic traf nach Vorlage von Davie Selke, Timo Horn konnte den Gegentreffer aus kurzer Distanz nicht verhindern. Besonders bitter: Lukas Klünter verschuldete die Ecke, die zum Tor führte und hob anschließend die Abseitsposition von Ibisevic auf. Anschließend schoss zunächst Sehrou Guirassy knapp drüber (25.), Ibisevic scheiterte mit einem Volleyschuss an Horn (26.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Köln den Druck, kam aber nicht zum Ausgleich. Wie in der ersten Hälfte traf Hertha genau in dieser Phase: Nach einem Foulspiel von Matthias Lehmann an Davie Selke pfiff Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus Elfmeter, Ibisevic verwandelte den Strafstoß souverän. Es war sein vierter Treffer in den vergangenen drei Partien.Trotz weiterer Kölner Offensivbemühungen blieb es beim 2:0 für Hertha - der erste Auswärtssieg der Berliner in dieser Saison.

Bei Köln feierte Yann Aurel Bisseck sein Debüt. Er ist damit der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Mit 16 Jahren, elf Monaten und 28 Tagen ist nur wenige Tage älter als Rekordhalter Nuri Sahin bei seinem Debüt in der Saison 2005/2006 (16 Jahre, elf Monate und ein Tag). Der Youngster bot gegen Hertha eine solide Leistung.

1. FC Köln - Hertha BSC 0:2 (0:1)

0:1 Ibisevic (17.)

0:2 Ibisevic (64. Foulelfmeter)

Köln: Horn - Bisseck, Lehmann (84. Nartey), Meré - Klünter, Rausch - Jojic (46. Handwerker), Özcan - Osako (72. Ouahim) , Guirassy - Pizarro

Berlin: Jarstein - Weiser, Langkamp (46. Torunarigha), Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Maier - Leckie (84. Lazaro), Mittelstädt - Selke, Ibisevic (84. Lustenberger)

Schiedsrichterin: Steinhaus

Gelbe Karten: Meré / -

Zuschauer: 49.500