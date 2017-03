Trotz zweimaliger Führung Köln verpasst Sieg in Ingolstadt

Der 1. FC Köln hat durch ein 2:2 (1:1) beim FC Ingolstadt auch im fünften Spiel in Folge einen Sieg verpasst. Die Gäste gingen durch Anthony Modeste zweimal in Führung (15. Minute, Foulelfmeter / 61.), aber Darío Lezcano (42.) und Romain Bregerie (69.) glichen jeweils aus.

Timo Horn, der für die Kölner nach viermonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte, leistete sich beim 2:2 einen Torwartfehler. Ingolstadt steht noch vier Punkte hinter dem Relegationsplatz, der HSV kann den Abstand am Sonntag (17.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) aber erhöhen.

Die erste aufregende Szene brachte direkt den Führungstreffer der Gäste, war allerdings auch umstritten. Ingolstadts Almog Cohen traf Yuya Osako im Strafraum im Luftduell mit dem Arm am Kopf, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied auf Elfmeter. Anthony Modeste trat an und verwandelte sicher in die linke untere Ecke (15.). In der Folge entwickelte sich ein ereignisarmes Spiel. Ingolstadt tat mehr fürs Spiel und bestrafte die Kölner Passivität kurz vor der Pause: Lezcano traf nach einem Angriff über links und einem Doppelpass mit Sonny Kittel per Dropkick zum verdienten Ausgleich (42.).

Die erste Gelegenheit der zweiten Hälfte hatte Modeste, aber sein artistischer Volley verfehlte das Tor (49.). Ingolstadt verhinderte die Chance auf seinen zweiten Treffer selbst, als Alfredo Morales den Schuss von Lezcano im Abseits stehend abblockte (57.). Und dann war wieder Modeste zur Stelle: Der Franzose stand beim Zuspiel von Milos Jojic - ungeahndet - knapp im Abseits und überwand FCI-Torwart Martin Hansen dann auch noch etwas glücklich zum 2:1 (61.). Es war erst der zweite Kölner Schuss aufs Tor - und Saisontor Nummer 19 für Modeste. Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang und Bayerns Robert Lewandowski haben nur drei beziehungsweise zwei Treffer mehr erzielt.

Aber Ingolstadt glich ein zweites Mal aus: Horn ließ einen recht unplatzierten Distanzschuss von Bregerie durch die Hände rutschen (69.). Auch dieser Ausgleich war jedoch verdient. Wenig später verhinderte Horn mit einer guten Parade gegen Cohen noch den Kölner Rückstand (76.).

FC Ingolstadt - 1. FC Köln 2:2 (1:1)

0:1 Modeste (15.)

1:1 Lezcano (42.)

2:1 Modeste (61.)

2:2 Bregerie (69.)

Ingolstadt: Hansen - Matip, Tisserand, Bregerie - Hadergjonaj, Suttner - Cohen, Morales (72. Roger) - Kittel (67. Groß), Leckie - Lezcano

Köln: Horn - Olkowski, Maroh, Heintz, Rausch - Lehmann - Höger (79. Rudnevs), Hector - Jojic (71. Subotic), Osako - Modeste

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Gelbe Karten: Suttner, Kittel - Olkowski, Heintz