Erster Wolfsburg-Sieg unter Labbadia Mainz nimmt Köln die Hoffnung auf Rettung

1. FC Köln - Mainz 05 1:1 (1:0)

Im Abstiegsduell mit dem FSV Mainz erzielte der Kölner Kapitän Jonas Hector per Kopf das Führungstor. Hector hatte die Szene mit einem Pass auf die linke Außenbahn selbst eingeleitet, war dann in den Strafraum durchgelaufen und platzierte den Ball nach Flanke von Leonardo Bittencourt unhaltbar im langen Eck (7. Minute).

Kurz nach der Pause aber gelang den bis dahin harmlosen Gästen der Ausgleich, ebenfalls per Kopf. Pablo de Blasis verwertete eine Flanke von Giulio Donati. Donati sah in der Nachspielzeit nach einem bösen Foul an Leonardo Bittencourt die zweite Gelbe Karte und musste den Platz verlassen. In Unterzahl hätte Mainz das Spiel aber fast noch gewonnen, als Robin Quaison aus kurzer Distanz am Kölner Torwart Timo Horn scheiterte. Durch das Unentschieden bleibt es in der Tabelle bei sechs Punkten Rückstand des FC auf den Relegationsplatz.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat den SC Freiburg wieder mit in den Abstiegskampf gezogen. Die Wölfe gewannen das Kellerduell dank zweier Treffer von Daniel Didavi. Nach 90 Sekunden traf Didavi mit einem platzierten Linksschuss von der Strafraumgrenze zur Wolfsburger Führung. Vorangegangen war ein Ballverlust von Manuel Gulde. In der 83. Minute erhöhte Didavi nach toller Vorarbeit von Divock Origi auf 0:2. Der Belgier tunnelte Caglar Söyüncü, bevor er Didavi bediente, der direkt mit dem linken Fuß in die linke Ecke traf.

In der Nachspielzeit scheiterte der Freiburger Nils Petersen mit einem Handelfmeter am Wolfsburger Keeper Koen Casteels. Bruno Labbadia feierte damit seinen ersten Sieg als Trainer der Wölfe, die zuletzt neun Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen hatten. Durch den Erfolg hat der VfL zwei Punkte zwischen sich und den FSV Mainz gebracht und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Sportclub.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC 2:1 (0:1)

Borussia Mönchengladbach jubelt endlich wieder über einen Heimsieg. Das 2:1 gegen Hertha BSC war der erste Erfolg der Gladbacher vor eigenem Publikum seit Januar. Salomon Kalou erzielte das Führungstor für die Berliner in der 40. Minute, nachdem Borussia-Verteidiger Jannik Vestergaard den Ball in den Lauf des Stürmers gespitzelt hatte. In der 75. Minute traf Thorgan Hazard zum Ausgleich. Der Belgier nahm eine Flanke von Josip Drmic direkt ab.

Vier Minuten später erzielte Hazard dann sogar den Siegtreffer. Nach einem Foul von Fabian Lustenberger an Nico Elvedi traf Hazard vom Elfmeterpunkt.