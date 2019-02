Der 1. FC Nürnberg ist zum 17. Mal in Folge ohne Sieg in der Bundesliga geblieben. Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Boris Schommers verlor das Team 1:2 (1:0) in Düsseldorf. Durch die Auswärtsniederlage verbleibt Nürnberg auf dem letzten Tabellenplatz. Düsseldorf zieht an Freiburg vorbei auf den zwölften Platz.

Das Spiel hätte für Nürnberg gar nicht schlechter beginnen können. Keine fünf Minuten waren gespielt, da geriet der FCN in Unterzahl. Matheus Pereira hatte Niko Gießelmann abseits des Spielgeschehens im Schritt getroffen. Der Schiedsrichter entschied mithilfe des Videobeweises auf Tätlichkeit und zeigte dem Nürnberger die Rote Karte. Zuvor hatte Gießelmann den Nürnberger mit dem Ellenbogen am Hinterkopf erwischt.

In Überzahl dominierten die Düsseldorfer das Spiel. Zur Pause standen die Gastgeber bei 73 Prozent Ballbesitz und hatten ein Übergewicht von elf zu zwei Abschlüssen - davon kamen aber nur drei auf das Nürnberger Tor. Aus dem spielerischen Übergewicht konnte Fortuna keine guten Gelegenheiten kreieren. Die Chancenverwertung der Gäste war effizienter - gleich der erste Torschuss saß.

Führung trotz Unterzahl

Ein langer Abschlag von Christian Mathenia führte zum 1:0 für Nürnberg. Düsseldorfs Kaan Ayhan köpfte den Ball vor die Füße von Eduard Löwen, der mit einem Volleyschuss in die linke Ecke traf (41. Minute). Fortuna-Torwart Jaroslav Drobny hatte keine Chance, an den Ball zu kommen. Zum ersten Mal in dieser Saison ging Nürnberg auswärts in Führung.

Der Ausgleich fiel aus Nürnberger Sicht auf unglückliche Weise. Eine Flanke von Dodi Lukebakio verlängerte Innenverteidiger Ewerton (62.) mit dem Kopf, sodass der Ball unhaltbar in die lange Ecke segelte. Nach einer Freistoßflanke war dann Ayhan (83.) mit dem Kopf zur Stelle und sicherte den Sieg für die Gastgeber.

DPA Kaan Ayhan (vorne)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 2:1 (0:1)

0:1 Löwen (41.)

1:1 Ewerton (62., Eigentor)

2:1 Ayhan (83.)

Düsseldorf: Drobny - Zimmermann, Ayhan, Kaminski, Gießelmann - Morales, Stöger - Raman (79. Usami), Karaman (62. Hennings), Lukebakio - Kownacki (62. Ducksch)

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold - Petrák, Löwen, Behrens (79. Jäger) - Pereira, Zrelák (69. Ishak), Kubo (46. Misidjan)

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Gelbe Karten: Ayhan, Morales, Ayhan / Behrens, Mathenia, Leibold, Ewerton

Rote Karte: Pereira (4.)

Zuschauer: 40.000