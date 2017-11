Fußball-Bundesliga Achter Sieg für Heynckes, Köln verzweifelt am Videobeweis

FC Bayern - FC Augsburg 3:0 (2:0)

Achtes Spiel, achter Sieg: Die Serie von Jupp Heynckes hält. Auch gegen Augsburg gewannen die Bayern, für den Heynckes war es der 500. Bundesligasieg (als Spieler und Trainer zusammengenommen). Schon vor der Pause führte der Rekordmeister dank der Tore von Arturo Vidal (31. Minute) und Robert Lewandowski (38.) komfortabel. In der zweiten Hälfte legte der polnische Torjäger nach Flanke von Joshua Kimmich einen weiteren Treffer nach (49.), es war sein 13. Saisontreffer. Die Bayern haben nun sechs Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Leipzig.

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 1:0 (1:0)

Der 1. FC Köln und der Videobeweis - das passt nicht zusammen: Auch gegen Mainz 05 konnten die Kölner mit dem Einsatz des Videoschiedsrichters nicht zufrieden sein. Nachdem 05-Angreifer Pablo de Blasis im Strafraum eine Schwalbe hinlegte, entschied Schiedsrichter Felix Brych auch nach Bemühung der technischen Unterstützung auf Straßstoß. Der Mainzer Daniel Brosinski ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zum 1:0 (44.). Doch auch Mainz litt unter einer strittigen Entscheidung: Giulio Donati sah nach einem Wischer gegen Leonardo Bittencourt die Rote Karte (71.).

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2:2 (1:1)

In Unterzahl hat Bayer Leverkusen die erste Heimniederlage in der laufenden Saison verhindert. Im Anschluss an die Gästeführung durch Timo Werners siebten Saisontreffer (13., Foulelfmeter) kam Leverkusen noch vor der Pause durch Leon Bailey (44.) zum Ausgleich. Der eingewechselte Benjamin Henrichs stoppte anschließend einen Leipziger Abschluss auf der eigenen Torlinie mit der Hand und sah dafür die Rote Karte (52.). Den fälligen Strafstoß verwandelte Emil Forsberg zwar souverän (54.), aber Kevin Volland sicherte Bayer durch eine Volleyabnahme (74.) das Remis.

7 - @KeVolland (@bayer04fussball) erzielte 7 Tore in 12 #Bundesliga-Spielen 2017/18 & hat damit jetzt schon mehr Tore als in der gesamten Vorsaison (6 Tore in 23 BL-Spielen). Upgrade. #B04RBL — OptaFranz (@OptaFranz) 18. November 2017

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

Die Frankfurter Serie geht weiter: Auch im sechsten Ligaspiel in Folge blieb das Team von Trainer Niko Kovac ungeschlagen. In Hoffenheim sorgte Kevin-Prince Boateng mit einem Fernschuss für die Eintracht-Führung, TSG-Keeper Oliver Baumann stand dabei zu weit vor seinem Tor (13.). Nationalstürmer Sandro Wagner traf zunächst nur den Pfosten (41.), Mark Uth schaffte dann jedoch den Ausgleich in der Nachspielzeit (90.+2).

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:1 (2:0)

Der VfL Wolfsburg kann doch noch gewinnen: Nach sieben Unentschieden in Folge feierten die Wölfe den zweiten Saisonsieg. Bereits vor der Pause hatten Yannick Gerhardt (3.) und Yunus Malli (29.) für Wolfsburg getroffen. In der zweiten Hälfte konnten die Freiburger zwar zwischenzeitlich durch Bartosz Kapustka verkürzen (68.), Malli stellte aber zwei Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder her.