Fußball-Bundesliga Bremen dreht Spiel auf Schalke in der Nachspielzeit

Mainz 05 - FC Bayern München 0:2 (0:2)

Der FC Bayern führt die Bundesliga-Tabelle dank der Patzer von Schalke und Leverkusen mit 18 Punkten Vorsprung an. Bereits zur Halbzeit hatten die Münchner in Mainz dank zweier sehenswerter Tore von Franck Ribéry (Direktabnahme von der Strafraumgrenze, 33. Minute) und James Rodríguez (Volleyschuss aus sieben Metern, 44.) 2:0 in Führung gelegen. Mit einer Parade gegen Robin Quaison sicherte Bayerns Keeper Sven Ulreich kurz nach Wiederanpfiff den Zwei-Tore-Vorsprung. Der Mainzer Angreifer aus Schweden hatte später noch eine weitere Großchance, doch Tore fielen nicht mehr.

FC Schalke 04 - Werder Bremen 1:2 (1:0)

Zunächst hatten die Schalker Glück: Werder-Keeper Jiri Pavlenka ließ einen unplatzierten Schuss von Jewhem Konoplyanka durchrutschen (24.) und Schalke konnte jubeln. Doch auch der S04-Keeper zeigte eine Unsicherheit, die zum 1:1 führte: Ralf Fährmann ließ einen Schuss nach vorne abprallen, Max Kruse staubte ab (79.). Und es kam noch besser für Bremen, das nach einem Platzverweis für Schalkes Matija Nastasic in Überzahl spielte: Zlatko Junuzovic traf in der Nachspielzeit zum 2:1 - das Spiel war gedreht (90.+3).

SC Freiburg - Bayer Leverkusen 0:0

Bayer Leverkusen ist gegen einen stark kämpfenden SC Freiburg nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen, bleibt aber vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz, weil Schalke gegen Werder verlor. Eintracht Frankfurt kann sich mit einem Sieg am Sonntag in Augsburg (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) allerdings noch an den Leverkusenern vorbeischieben.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

Kein Sieger im Mittelfeldduell: Nach einem Foul von Hertha-Verteidiger Niklas Stark an Nico Schulz entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Strafstoß für Hoffenheim. Kurios: Eigentlich wollte Nadiem Amiri antreten, der früh für den verletzten Kerem Demirbay ins Spiel gekommen war. Doch Andrej Kramaric kickte dessen Ball weg und legte seinen eigenen auf den Punkt. Der verdutzte Amiri ließ seinen Teamkollegen gewähren - und sah zu, wie dieser zum 1:0 traf (39.). In der zweiten Hälfte gelang den Berlinern durch Salomon Kalou noch der Ausgleich (58.).

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1:1 (1:0)

Vor der Partie standen auf Seiten der Stuttgarter vor allem Ex-Wolfsburg-Angreifer Mario Gomez und der neue Trainer Tayfun Korkut im Mittelpunkt, dessen Verpflichtung viele VfB-Fans nicht gefallen hat. Zunächst war es aber ein Wolfsburger, der sich ins Rampenlicht spielte: Angreifer Divock Origi schoss aus 20 Metern präzise in die rechte Ecke des VfB-Tors - 1:0 (24.). Doch dann kam Gomez, hielt bei einem Schuss von Dennis Aogo seinen Fuß rein und erzielte den Ausgleich (60.).