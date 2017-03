Fußball-Bundesliga Bremen besiegt Leipzig, Dreierpack von Modeste

VfL Wolfsburg - Darmstadt 98 1:0 (1:0)

Mario Gómez' Serie unter Trainer Andries Jonker hält: Mit dem Niederländer als Coach trifft der Wolfsburger Angreifer in jedem Spiel. Nach seinen Toren gegen Mainz und Leipzig war der Nationalspieler auch gegen den Tabellenletzten Darmstadt erfolgreich. Per Kopf sorgte Gómez für das einzige Tor des Spiels (45.+1 Minute). Zu Beginn der zweiten Hälfte hätte Wolfsburg sogar noch höher führen können, doch Schiedsrichter Felix Brych erkannte ein Tor von Paul-Georges Ntep ab - eine Fehlentscheidung (50.).

1. FC Köln - Hertha BSC 4:2 (3:0)

Nach sechs Minuten lagen die Gastgeber schon in Führung: Yuya Osako zog aus der Distanz ab, Hertha-Torhüter Rune Jarstein kam zwar noch an den Ball, konnte den sechsten Saisontreffer des Japaners aber nicht verhindern. Es kam noch schlimmer für Berlin: Kölns Torjäger Anthony Modeste legte vor der Pause zwei Treffer nach (35./37.). Nach dem Seitenwechsel konnten die Berliner dann auch mal jubeln: Vedad Ibisevic verwandelte einen Strafstoß (50.), Kölns Torhüter Timo Horn war zuvor Niklas Stark in den Rücken gesprungen. Modeste beendete die Hertha-Hoffnungen jedoch mit seinem dritten Treffer wieder (63.). Daran konnte auch Anthony Brooks' Tor nichts ändern (69.).

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1 (1:1)

Die erste gute Möglichkeit der Partie hatte Augsburgs Jeffrey Gouweleeuw, dessen Distanzschuss jedoch nur an die Latte flog. Das erste Tor blieb dem SC Freiburg vorbehalten: Augsburg-Torhüter Marwin Hitz holte Mike Frantz von den Beinen und hatte Glück, dass er für diese Aktion nur die Gelbe und nicht die Rote Karte sah. Den fälligen Elfmeter verwandelte Florian Niederlechner souverän (30.). Noch vor der Pause köpfte Konstantinos Stafylidis zum Ausgleich ein (38.).

Werder Bremen - RB Leipzig 3:0 (1:0)

Gegen die Nordklubs hat der Aufsteiger kein Glück: Nach den Niederlagen gegen den Hamburger SV (0:3) und den VfL Wolfsburg (0:1) verlor Leipzig nun auch gegen Bremen. Zlatko Junuzovic traf per Distanzschuss zur Führung (34.). Mit einem Freistoßtrick erhöhte Werder nach der Pause: Florian Grillitsch verwandelte eine flache Hereingabe von Junuzovic ohne Bedrängnis, da sich die Leipziger auf Werder-Angreifer Claudio Pizarro konzentriert hatten (59.). Florian Kainz traf sogar noch zum 3:0 (90.) - Bremen hat nun aus den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte geholt.

1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Zwei Großchancen vergab Hoffenheim in der ersten Hälfte: Zunächst lief Sandro Wagner alleine auf das Leverkusener Tor zu, sein Flachschuss war aber kein Problem für Keeper Bernd Leno (2.). Kurz vor der Pause parierte Leno erneut, diesmal gegen Ádám Szalai (45.). Nach zwei starken Aktionen hatte der Bayer-Keeper dann aber doch noch eine unglückliche: Einen Schuss von Wagner fälschte er ins eigene Tor ab (62.).