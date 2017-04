Bundesliga-Abstiegskampf Zum Weinen in den Keller

Ausgangslage: Nach dem Hoffenheimer Punktverlust in Köln war am späten Freitagabend auch rechnerisch klar, dass nur noch der FC Bayern oder RB Leipzig für den Meistertitel 2017 in Frage kommen. Bei acht Punkten und 31 Toren Vorsprung für München taugt der Spannungsbogen über diesem Fernduell aber eher für ein Nachmittagsschläfchen vor der Sky-Konferenz - zumal die Leipziger ja auch erst morgen im Einsatz sind. Und jetzt? Reichlich Surprise, Suspense und Mystery versprach immerhin der Abstiegskampf. Die sechs Teams mit den wenigsten Punkten waren um 15:30 Uhr parallel im Einsatz. Mehr Fokus geht nicht.

Darmstadt 98 (18., 21 Punkte): Hatte vor der Partie in Hamburg die schlechteste Ausgangsposition, nach dem Spiel noch immer. Aber immerhin haben sie weiterhin eine. Trainer Torsten Frings ließ sich vor Spielbeginn partout nicht locken, die Unmöglichkeit der Aufgabe einzugestehen: "Wir wollen nicht, dass uns irgendwer etwas vorwerfen kann." Kann heute niemand. Den Lilien gelang im 15. Anlauf der erste Auswärtserfolg. Aytac Sulu und Felix Platte sorgten dafür, dass der Abstieg wieder um mindestens eine Woche verschoben wurde. Nur noch mit vier Siegen aus vier Spielen und kollektiver Trotteligkeit der Konkurrenz - nicht nur der Hamburger - kann die Rückkehr in die Zweite Liga abgewendet werden. Fazit: Nr. 18 lebt (noch).

Restprogramm: (H) SC Freiburg, (A) Bayern München, (H) Hertha BSC, (A) Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt (17., 28 Punkte): Die Schanzer waren mit großen personellen Problemen in die Partie gegangen, Stürmer Mathew Leckie musste sogar in ungewohnter Rolle als Flügelverteidiger ran. Schöpften kurz Hoffnung, als Pascal Groß per schmeichelhaftem Foulelfmeter das zwischenzeitliche 2:1 erzielte. Half alles nichts gegen das Team der Stunde. Werder Bremen (sieben Siege aus den letzten neun Spielen) cruist - oder besser: krust - dank eines Viererpacks seines Angreifers weiter durch die Liga. Eine Erkenntnis der 2:4-Pleite: Der FCI kann defensive Ausfälle nicht kompensieren. Marcel Tisserands verzweifelte Grätsche vorm ersten, die Abstimmungsprobleme vor dem zweiten und Leckies Passivität beim dritten Gegentor lassen erahnen, wie schwer es werden dürfte, die Vier-Punkte-Lücke auf den Relegationsplatz noch aufzuholen.

Restprogramm: (A) RB Leipzig, (H) Bayer Leverkusen, (A) SC Freiburg, (H) Schalke 04

DPA Bremens Max Kruse erzielt sein viertes Tor

FC Augsburg (16., 32 Punkte): Sah bis zur 78. Minute wie der Sieger des Spieltags aus. Dann aber drehte Frankfurts Mexikaner Marco Fabián das Spiel. Kevin Danso und Martin Hinteregger sahen bei beiden Treffern schlecht aus, Keeper Marwin Hitz schenkte Frankfurt mit seinem misslungenen Dribbling gar noch einen dritten. Nicht nur das Spiel verloren, sondern auch noch einen moralischen Tiefschlag eingefangen. Mit Blick auf das Restprogramm: Verliert der FCA in der kommenden Woche auch gegen den HSV, ist mehr als die Relegation kaum möglich.

Restprogramm: (H) Hamburger SV, (A) Borussia Mönchengladbach, (H) Borussia Dortmund, (A) 1899 Hoffenheim

Hamburger SV (15., 33 Punkte): Lautsprecher Kyriakos Papadopoulos war wieder dabei, ebenso Torjäger Bobby Wood - in einem Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, der in der Ferne noch nicht einen einzigen Punkt hat sammeln können. Ausrufezeichen! "Heimspiele waren früher immer ein Eiertanz", sagte Olli Dittrich vor Beginn mit entspanntem Blick auf die Neun-Spiele-ungeschlagen-Serie im Volkspark - um dann selbstbewusst einen 3:0-Sieg der Hamburger zu prognostizieren. Der Mann ist nun mal Comedian.

Erfahrene HSV-Anhänger wussten spätestens mit Blick auf die hervorragende Konstellation: Es war alles angerichtet für die erste Pleite im Volkspark seit dem 5. November. Und das Team erledigte seine Aufgabe mit Stil: Mehr Eiertanz als bei den beiden Gegentoren geht kaum. Muss man Aytac Sulu bei Standards decken? Muss man Fehlpässe in letzter Linie vermeiden? So gab's am Ende dank eines Eigentors ganze drei Minuten Hoffnung, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Fazit: Drei Punkte verschenkt. Alle spielen für den HSV, nur eben nicht der HSV.

Restprogramm: (A) FC Augsburg, (H) FSV Mainz 05, (A) Schalke 04, (H) VfL Wolfsburg

11 – Der HSV kassiert das 11. Gegentor nach einem individuellen Fehler in der BL 2016/17 – Ligahöchstwert. Himmelfahrtskommando. #HSVD98 pic.twitter.com/hKiuV3CyXE — OptaFranz (@OptaFranz) 22. April 2017

VfL Wolfsburg (14., 33 Punkte): Ein einziger Punkt trennte um 15:30 Uhr den VfL vom Relegationsplatz. Nach dem 0:1 in Berlin ist das noch immer so. "Nicht mit anderen rechnen", will Andries Jonker. Im Olympiastadion wurde aber auch der VfL Opfer der Berliner Effizienz. Vedad Ibisevic erzielte den einzigen Treffer. Prädikat: ein ordentlicher Auswärtsauftritt ohne Happy End, aus dem sich für die kommenden Spiele kaum etwas ableiten lässt.

Restprogramm: (H) Bayern München, (A) Eintracht Frankfurt, (H) Borussia Mönchengladbach, (A) Hamburger SV

12 - @HerthaBSC feiert im 15. BL-Heimspiel in dieser Saison den 12. Heimsieg (1U, 2N) – kein Team gewann zu Hause öfter. Wohnzimmer. #BSCWOB pic.twitter.com/WqTXmkMgxp — OptaFranz (@OptaFranz) 22. April 2017

Mainz 05 (13., 33 Punkte): Hatte mit seinem Auswärtsspiel beim FC Bayern die dankbarste Aufgabe des Nachmittags. Bitte?! Nun, wenn dort etwas möglich ist, dann zwischen einem Champions-League-Aus in Madrid (Stichwort: Wunden lecken) und dem Pokal-Halbfinale gegen den BVB (Stichwort: das wahrscheinlich vorletzte Spiel der Saison, in dem der FC Bayern von Beginn an hochkonzentriert sein wird).

Das Spiel endete 2:2. Mainz feierte einen Bonuspunkt im Abstiegskampf, verbessert sich auf den 13. Rang. Beide Treffer resultierten aus Nachlässigkeiten der Bayern, beide Gegentreffer aus der individuellen Klasse der Münchner. Und sonst? Beeindruckten die Mainzer mit einer starken Strafraumverteidigung. 39 Flanken schlugen die Münchner ins Zentrum - ohne Erfolg. Mainz 05 scheint sich vor den entscheidenden Wochen wieder gefangen zu haben.

Restprogramm: (H) Borussia Mönchengladbach, (A) Hamburger SV, (H) Eintracht Frankfurt, (A) 1. FC Köln