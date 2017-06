Bundesliga Acht Klubs erhöhen Preise für Dauerkarten

In der kommenden Saison müssen viele Fans in der Fußball-Bundesliga für ihre Dauerkarten mehr Geld bezahlen. Laut einer Umfrage des Fußballportals "Sportbuzzer" erhöhen acht Erstligisten ihre Preise für die Abonnementtickets. Im Durchschnitt ergibt sich eine geringe Steigerung des günstigsten Saisontickets von 182,40 Euro auf 182,70 Euro und eine größere Steigerung der teuersten Karte von 662,81 Euro auf 694,65 Euro.

Nur ein Verein reduziert die Preise minimal: der HSV. Dennoch kosten die Karten dort am meisten. Das teuerste Saisonticket in Hamburg gibt es zur neuen Saison für 806,70 Euro (Platz zwei: Eintracht Frankfurt, 803 Euro). Auch für die günstigste Dauerkarte müssen Fans in Hamburg im Vergleich zum Rest der Liga am meisten bezahlen (224; Platz zwei: Borussia Dortmund, 211,50).

Die größte Steigerung der günstigsten Tickets gibt es bei Eintracht Frankfurt: Dort liegt der Preis für eine Stehplatzkarte für die gesamte Saison nun bei 180 Euro (plus 13,2 Prozent). Den Preis für die teuersten Karten erhöht vor allem Hertha BSC. Hier gibt es einen Anstieg um fast 20 Prozent auf nun 692 Euro. Die Preise für die Stehplätze bleiben allerdings gleich.

Nur die Aufsteiger Hannover 96 und VfB Stuttgart haben eine noch größere Ticketpreiserhöhung mit der Anpassung an das Bundesliganiveau von 26,4 bzw. 22 Prozent bei den teuersten Tickets. Auch die Stehplätze werden deutlich teurer (23,3 beziehungsweise 16,5 Prozent). Insgesamt deutlich teurer wird es auch bei Werder Bremen. Hier bewegen sich die Preise nun zwischen 195 und 730 Euro. Das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 8,3 beziehungsweise neun Prozent.

Beim VfL Wolfsburg kommen die Fans am günstigsten weg. Für ein Saisonticket in kleiner Preiskategorie wie auch für das teuerste zahlen die Fans gleichbleibend zur vergangenen Saison 130 bzw. 400 Euro. Nicht günstig, aber unverändert bleibt auch der Preis der teuersten Dauerkarte bei Rekordmeister Bayern München mit 750 Euro. Auch die Stehplatzpreise bleiben hier gleich (140 Euro).