Sieg auf Schalke Meier schießt Frankfurt auf Platz drei

Zum offiziellen Rückrundenauftakt hat Eintracht Frankfurt 1:0 bei Schalke 04 gewonnen. Alexander Meier erzielte das Tor des Tages nach 33 Minuten, als er einen flach ausgeführten Freistoß von Makoto Hasebe mit einer Direktabnahme ins Tor lenkte. In der Tabelle der Bundesliga rückt die Eintracht zunächst auf den dritten Platz vor, Schalke bleibt auf Platz zehn.

Meiers Siegtreffer war sein fünftes Saisontor. Allerdings gelang die überraschende Variante nach Hasebes von rechts in den Strafraum gespieltem Standard nur, weil David Abraham gleich zwei Schalker Abwehrspieler mit den Armen festhielt. Schiedsrichter Robert Hartmann erkannte kein Foulspiel.

Schalke tat sich über 90 Minuten schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Doch die Hausherren hatten Pech, dass ein Tor von Winterzugang Guido Burgstaller wegen einer knappen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Burgstaller war es auch, dessen Kopfball aus wenigen Metern von Eintracht-Keeper Heinz Lindner über die Latte gelenkt wurde. Eric Maxim Choupo-Moting hatte von der Grundlinie geflankt (23. Minute).

Burgstaller mit mehreren Chancen

Nach der Pause spielte Nabil Bentaleb einen Chippass in den Strafraum, Burgstaller spitzelte den Ball mit dem rechten Fuß knapp am rechten Pfosten vorbei (55.). Schalke-Trainer Markus Weinzierl brachte den unter der Woche aus Wolfsburg verpflichteten Daniel Caligiuri, Donis Avdijaj und Yevhen Konoplyanka, um den Ausgleich zu erzwingen. Dagegen blieb dem von Bayern München ausgeliehenen Holger Badstuber einmal mehr nur ein Platz auf der Bank.

Einfacher wird es in den kommenden Wochen nicht für Schalke: Die nächsten Gegner in der Bundesliga heißen Bayern, Hertha, Köln, Hoffenheim und Mönchengladbach. Auf Eintracht Frankfurt wartet am kommenden Sonntag das Hessenderby gegen Darmstadt 98.

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)



Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic - Geis (53. Avdijaj) - Schöpf (66. Caligiuri), Goretzka, Bentaleb (79. Konoplyanka), Kolasinac - Choupo-Moting, Burgstaller.

Eintracht Frankfurt: Lindner - Abraham, Hasebe, Vallejo - Chandler, Gacinovic (90. Tarashaj), Mascarell, Oczipka - Barkok (85. Hector) - Hrgota (62. Seferovic), Meier.

Tore: 0:1 Meier (33.)

Gelbe Karten: Bentaleb, Kolasinac/Oczipka

Schiedsrichter: Hartmann