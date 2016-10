Bayern-Sieg gegen Gladbach Costa, der Knipser

Ausgangslage: Es geht so schnell. Vor einer Woche sehnte sich nach dem 2:2 gegen Frankfurt jeder Bayern-Fan plötzlich zurück in Guardiola-Zeiten, dann gewannen die Münchner gegen ein schwaches Team aus Eindhoven 4:1. Gladbachs Angreifer Lars Stindl und André Hahn verschossen beim 0:0 gegen Hamburg zwei Elfmeter, dann trafen beide zum 2:0-Sieg bei Celtic Glasgow. Die Champions League als Blitz-Kur für angeschlagene Bundesligisten.

Die Aufstellungen

München: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels, Alaba - Alonso - Thiago, Vidal - Robben, Lewandowski, Costa

Mönchengladbach: Sommer - Korb, Vestergaard, Elvedi - Johnson, Kramer, Strobl, Wendt - Hofmann - Stindl, Hahn

Ergebnis: 2:0 (2:0) für die Bayern.

Die erste Hälfte: Jérôme Boateng, Joshua Kimmich und Thomas Müller saßen auf der Bank, Philipp Lahm zu Hause auf dem Sofa. Auch ohne diese Stars machten die Münchner so ziemlich, was sie wollten. Gladbach schien auch nichts dagegen zu haben, zumindest störte die Borussia die Gegner nicht. So trafen Arturo Vidal (16. Minute) und Douglas Costa (31.) von dicht vor dem Tor, ohne dass Gladbacher Verteidiger dabei eingegriffen hätten.

Getty Images Bayern-Stars Boateng, Müller und Kimmich auf der Bank

Die zweite Hälfte: Gladbach merkte man die Bemühungen an, sich aus der Schockstarre der ersten 45 Minuten zu befreien. Die Abwehr spielte nun als Fünferkette und rückte etwas vor, die Münchner Angreifer wurden ein bisschen mutiger angegangen. Das führte zwar nicht zu einer ausgeglichenen Partie, machte es dem FC Bayern aber ein bisschen schwerer. Die beste Chance der zweiten Hälfte hatte mit André Hahn tatsächlich ein Gladbacher, aber mehr als ein Pfostentreffer war nicht mehr drin für die Borussia.

Statistik des Spiels: Dass die Bayern öfter gefoult werden, als dass sie selbst foulen, ist Bundesliga-Alltag. Gegen Gladbach schafften die Münchner aber eine neue Bestleistung - eine erste Hälfte ohne eigenes Foul. So brav spielte die Borussia, dass die Münchner nie zu Grätschen gezwungen waren oder am Trikot des Gegners zogen. In der zweiten Hälfte kamen dann auch nur noch drei Fouls zusammen.

0 - Zum 1. Mal seit det. Datenerfassung durch Opta 2004/05 begeht der @FCBayern in der 1. Halbzeit eines BL-Spiels kein einziges Foul. Fair. — OptaFranz (@OptaFranz) 22. Oktober 2016

Sekundenschlaf des Spiels: Aus Sicht von Oscar Wendt ging vor dem 0:2 alles ein bisschen zu schnell. Der schwedische Außenverteidiger war erst überrascht, dass weder Robert Lewandowski (1,84 Meter) noch Jannik Vestergaard (1,99) die Flanke von David Alaba erreichten. Der Ball sprang auf und über Wendt hinweg zu Douglas Costa. Der Brasilianer legte ihn sich selbst mit der Brust vor und Wendt, der sich gerade erst umgedreht hatte, verlor bei der nächsten Gewichtsverlagerung das Gleichgewicht und musste vom nassen Münchner Rasen aus zusehen, wie Costa Yann Sommer keine Chance ließ.

DPA Costa trifft, Wendt liegt am Boden (verdeckt)

Knipser des Spiels: Sich beim Torjubel immer neue Varianten einfallen zu lassen, scheint ein Hobby vor allem von brasilianischen Fußballern zu sein. 1994 erfand Bebeto bei der WM die "Babyschaukel", 2001, keine Woche nach den Anschlägen von New York, flatterten Giovanne Elbers Hände als "Friedenstaube" durchs Münchner Olympiastadion. Douglas Costa rannte nach seinem Treffer zum 2:0 zielstrebig Richtung Tribüne, wo zwei Männer schon auf den Torschützen zu warten schienen und ihm umgehend ein Smartphone in die Hand drückten. Der Spieler setzte zum Selfie an und feixte gemeinsam mit seinen Kumpels in die Kamera. Erfinder dieses eigenwilligen Jubels ist Costa aber nicht, Roms Francesco Totti hatte so schon vor mehr als eineinhalb Jahren einen Treffer im Derby gegen Lazio gefeiert.