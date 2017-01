Hinrunden-Analyse Die Tor-Formel der Bundesliga

Robert Lewandowski beim FC Bayern, Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB - die Antwort auf die Frage, wer bei den Bundesligisten die Spielentscheider sind, scheint klar. Wer die meisten Treffer erzielt, ist der Star, der Vorlagengeber hat die Nebenrolle inne. Doch was ist mit dem dritten Teamkollegen, der durch seinen Laufweg die entscheidende Lücke reißt? Was ist mit dem Spieler, der den Pass vor dem Assist gibt? Diese Teilhabe an einem Tor wird von den meisten Zuschauern übersehen, sie tauchen auch in keinem Ranking auf. Bis jetzt.

Das Institut für Spielanalyse hat sämtliche Partien der Bundesliga-Hinrunde ausgewertet. Ein Teil seiner Untersuchung beschäftigt sich mit jenen Torbeteiligungen. Es fließen darin harte Fakten ein, Tor und Vorlage also, aber zudem auch entscheidende Laufwege, das Blocken von Gegenspielern bei Standardsituationen und Pässe in der Entstehung eines Treffers. Das Resultat ist eine erweiterte, aussagekräftigere Scorererliste.

Wir haben sie dreifach unterteilt:

1. Die Tabelle der gefährlichsten Bundesligaprofis Hier werden alle Torbeteiligungen addiert. 16 Hinrunden-Toren erzielte Dortmunds Aubameyang, ein Fabelwert, an den niemand in der Liga heranreicht. Im erweiterten Ranking kommen zu seinen 16 Treffern jedoch nur zwei hinzu. Dadurch verliert der Stürmer die Spitzenposition - und rutscht auf den dritten Rang ab.

2. Die Tabelle der Schlüsselspieler ihres Teams Hier werden die Torbeteiligungen ins Verhältnis zu den insgesamt erzielten Teamtoren gesetzt. Und Aubameyang? Taucht gar nicht mehr in den Top 15 auf. Er hatte zwar Anteil an 49 Prozent der 37 BVB-Treffer. Ein sehr guter Wert. Und doch war Dortmund längst nicht so abhängig von Aubameyang wie etwa Werder Bremen von Serge Gnabry (52 Prozent).

3. Die Tabelle der effizientesten Bundesligaspieler Hier werden die Torbeteiligungen in Relation gesetzt zur Spielzeit. Leipzigs Emil Forsberg führt das Ranking an, er ist im Schnitt alle 49,4 Minuten an einem Treffer beteiligt. Dass dahinter manche Überraschung auftaucht, liegt auch an der mitunter geringen Spielzeit mancher Profis. Bremens Aron Jóhannsson etwa stand nur 219 Minuten lang auf dem Platz, war dabei aber an vier Toren beteiligt: einmal traf er selbst, einen Treffer legte er auf, zweimal eröffneten seine Laufwege entscheidenden Raum für den Mitspieler.

Per Klick auf die jeweilige Kategorie können Sie zwischen den Tabellen wechseln.

Die Mär von der Konterliga

Bayerns Ex-Trainer Josep Guardiola wurde während seiner dreijährigen Amtszeit in München nicht müde, zu betonen, dass die Bundesliga die Heimat der weltbesten Kontermannschaften sei. Die Analyse der 408 Hinrundentore ergibt ein anderes Bild. Bei der Mehrheit der Treffer wurde die gegnerische Abwehr keinesfalls kalt erwischt. 237-mal war die Defensive geordnet, als sie ein Tor kassierte, das entspricht 58 Prozent. Den übrigen Toren gingen Standardsituationen (26 Prozent) oder Konteraktionen (16 Prozent) voraus.

16 Prozent? Dafür, dass die taktische Entwicklung der Bundesliga geprägt wurde durch Umschaltfußball-Verfechter wie Ralf Rangnick und Jürgen Klopp, erscheint der Wert niedrig. Zwei Erklärungsansätze: Zum einen kommt der Wert durch die Art der Definition zustande. Kriterium für ein Umschalt-Tor ist, ob der gegnerische Defensivverbund geordnet ist oder nicht. Feste Kriterien dafür sind die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Abwehrspieler und die Abstände zwischen den Reihen. Die Dauer des Angriffs und die Zahl der beteiligten Spieler sind unerheblich.

Der zweite Erklärungsansatz geht so: Die Bundesligisten sind vor lauter Konter und Gegenkonter besonders vorsichtig. Viele Mannschaften denken beim Angriff schon das Verteidigen mit. Entweder indem sich gar nicht erst viele Spieler in die Offensive einschalten, weil sie fürchten, für ihren Mut bestraft zu werden. Oder indem sie sich den eigenen Ballverlust zunutze machen, weil sie ins Gegenpressing gehen, also unmittelbar den Versuch starten, den Ball zurückzuerobern.

Das virtuelle Spielfeld von SPIEGEL ONLINE zeigt ein Beispiel für erfolgreiches Gegenpressing aus der Hinrunde.

Und so geht's: Mit einem Klick auf den jeweiligen Pfeil rechts und links des Textes navigieren Sie sich durch die Spielszenen. Per Klick auf die Spielfiguren können Sie sich den Namen des gewünschten Akteurs anzeigen lassen.

Nicht umsonst zeigt das Beispiel eine Szene aus einem Dortmund-Spiel. 17 Tore hat der BVB mittels Gegenpressing erzielt, mehr als jeder andere Klub. Das hat Tradition bei der Borussia, schon Jürgen Klopp nutzte dort dieses Mittel. Trainer Thomas Tuchel setzt das fort. Auch beim FC Schalke spielt Gegenpressing eine wichtige Rolle, was nicht verwundert, denn Trainer Markus Weinzierl war bereits bei seiner vorigen Station in Augsburg ein Verfechter der schnellen Ballrückeroberung.

Bei gut einem Viertel (92 von 408) aller Hinrunden-Tore spielte Gegenpressing eine Rolle. Durchschnittlich vergingen nach der Rückeroberung des Balls und dem Treffer 4,1 Sekunden. Setzt man den Anteil der Gegenpressing-Treffer in Relation zur Gesamtzahl der Teamtore, ergibt sich eine Rangliste der Bundesligisten.

Das Gegenpressing-Ranking Platz 18: Darmstadt 98

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 0 (0 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 11 (100 Prozent) Platz 16: Hamburger SV

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 1 (7,1 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 13 (92,9 Prozent) Platz 16: FC Ingolstadt

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 1 (7,1 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 13 (92,9 Prozent) Platz 15: Bayer Leverkusen

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 3 (11,5 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 23 (88,5 Prozent) Platz 14: VfL Wolfsburg

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 2 (12,5 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 14 (87,5 Prozent) Platz 13: TSG Hoffenheim

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 4 (13,3 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 26 (86,7 Prozent) Platz 12: Werder Bremen

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 3 (14,3 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 18 (85,7 Prozent) Platz 11: RB Leipzig

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 5 (14,7 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 29 (85,3 Prozent) Platz 10: 1. FC Köln

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 4 (19 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 17 (81 Prozent) Platz 9: Hertha BSC

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 5 (20 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 20 (80 Prozent) Platz 7: Eintracht Frankfurt

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 5 (22,7 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 17 (77,3 Prozent) Platz 7: SC Freiburg

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 5 (22,7 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 17 (77,3 Prozent) Platz 6: FC Augsburg

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 3 (23,1 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 10 (76,9 Prozent) Platz 5: Mainz 05

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 7 (26,9 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 19 (73,1 Prozent) Platz 4: Bayern München

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 13 (32,5 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 27 (67,5 Prozent) Platz 3: Schalke 04

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 7 (33,3 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 14 (66,7 Prozent) Platz 2: Borussia Dortmund

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 17 (45,9 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 20 (54,1 Prozent) Platz 1: Borussia Mönchengladbach

Tore nach erfolgreichem Gegenpressing: 7 (46,7 Prozent)

Tore ohne Gegenpressing: 8 (53,3 Prozent)

Aus all den Daten um Laufwege, Ballbesitzphasen, Störquoten und Schlüsselspielern ergibt sich eine Tor-Formel für die 18 Bundesligisten. Bayern München trifft vor allem nach offensiven Phasen. RB Leipzig überrumpelt seine Gegner oft schon kurz nach dem Anpfiff. Beim VfL Wolfsburg ist ein Defensivspieler an den meisten Toren beteiligt. Und bei Darmstadt 98 geht aus dem Spiel heraus kaum etwas.

So sieht der typische Treffer der Bundesligisten aus - klicken Sie sich durch die Fotostrecke.

Die Tormuster der Bundesligisten Das typische Tor von Bayern München (40 Treffer) ...

... fällt zwischen der 16. und 30. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 12,7 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Robert Lewandowski.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 83,3 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von RB Leipzig (34 Treffer) ...

... fällt zwischen der 1. und 15. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 9 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Emil Forsberg.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 84,6 Prozent zum Sieg. Das typische Tor der TSG Hoffenheim (30 Treffer) ...

... fällt zwischen der 46. und 60. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 11,7 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Sandro Wagner.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 54,5 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Borussia Dortmund (37 Treffer) ...

... fällt zwischen der 16. und 30., der 46. und 60. sowie der 76. und 90. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 12,1 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Pierre-Emerick Aubameyang.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 100 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Hertha BSC (25 Treffer) ...

... fällt zwischen der 61. und 75. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 12,7 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Vedad Ibisevic.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 77,8 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Eintracht Frankfurt (22 Treffer) ...

... fällt zwischen der 46. und 60. sowie der 76. und 90. Minute.

... fällt nach einer Offensiven Phase.

... fällt nach 11,5 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Marco Fabián.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 87,5 Prozent zum Sieg. Das typische Tor des 1. FC Köln (21 Treffer) ...

... fällt zwischen der 16. und 30. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 12,5 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Anthony Modeste.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 57,1 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Bayer Leverkusen (26 Treffer) ...

... fällt zwischen der 76. und 90. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 11,9 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Hakan Calhanoglu.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 80 Prozent zum Sieg. Das typische Tor des SC Freiburg (22 Treffer) ...

... fällt zwischen der 76. und 90. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 8,7 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Vincenzo Grifo.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 66,7 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Schalke 04 (21 Treffer) ...

... fällt zwischen der 46. und 60. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 10,6 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Nabil Bentaleb.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 62,5 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Mainz 05 (26 Treffer) ...

... fällt zwischen der 1. und 15. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 6,3 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Yunus Malli.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 50 Prozent zum Sieg. Das typische Tor des VfL Wolfsburg (16 Treffer) ...

... fällt zwischen der 31. und 45., der 46. und 60. sowie der 76. und 90. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 14,2 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Ricardo Rodríguez.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 62,5 Prozent zum Sieg. Das typische Tor des FC Augsburg (13 Treffer) ...

... fällt zwischen der 61. und 75. sowie der 76. und 90. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 9,3 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Dong-Won Ji.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 75 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Borussia Mönchengladbach (15 Treffer) ...

... fällt zwischen der 31. und 45. sowie der 76. und 90. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 5,7 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Thorgan Hazard.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 50 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Werder Bremen (21 Treffer) ...

... fällt zwischen der 31. und 45. Minute.

... fällt innerhalb einer Offensiven Phase.

... fällt nach 10,5 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Serge Gnabry.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 50 Prozent zum Sieg. Das typische Tor des Hamburger SV (14 Treffer) ...

... fällt zwischen der 16. und 30. Minute.

... fällt per Konteraktion.

... fällt nach 10 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Nicolai Müller.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 37,5 Prozent zum Sieg. Das typische Tor des FC Ingolstadt (14 Treffer) ...

... fällt zwischen der 1. und 15. sowie der 46. und 60. Minute.

... fällt nach Standardsituationen.

... fällt nach 8,1 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Dario Lezcano.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 50 Prozent zum Sieg. Das typische Tor von Darmstadt 98 (11 Treffer) ...

... fällt zwischen der 76. und 90. Minute.

... fällt nach Standardsituationen.

... fällt nach 8,3 Sekunden Ballbesitz.

... fällt unter Beteiligung von Jérôme Gondorf.

... reicht, wenn es das Führungstor ist, zu 50 Prozent zum Sieg.

Das Institut für Spielanalyse arbeitet seit 2010 in der Nahtstelle zwischen Sportwissenschaft und Sportspiel-Praxis. Für SPIEGEL ONLINE kommen während der Bundesligasaison 2016/2017 die Musteranalysen des Instituts regelmäßig zum Einsatz.