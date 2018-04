Bundesliga-Analyse Arroganz ist nicht Schalkes größtes Problem

Am Ende fühlten sich alle Beteiligten wie Verlierer. Schalke verspielte eine 2:0-Führung, und Köln ist durch das Ergebnis so gut wie abgestiegen. Das 2:2 lässt sich nicht nur mit der von Tedesco als Arroganz bezeichneten schlechten Chancenverwertung der Gäste in der ersten Hälfte erklären. Stattdessen hatte der Trainer mit seinen Umstellungen nach der Pause selbst Anteil daran, dass sein Team die Spielkontrolle abgab und so den Kölnern das Comeback ermöglichte.