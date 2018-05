Was Wolfsburg Hoffnung auf den Klassenerhalt macht

Am 34. Spieltag der vergangenen Saison saß der Schock beim VfL Wolfsburg tief: In der 88. Spielminute köpfte Luca Waldschmidt im direkten Duell mit den Wölfen das 2:1 für den Hamburger SV und schickte die Niedersachsen damit in die Relegation. Erst durch die Spiele gegen Eintracht Braunschweig sicherten sich diese den Klassenerhalt.

Ein Jahr später muss der VfL erneut in die Relegation, die Stimmung ist hingegen eine ganz andere. Dieses Mal setzte sich Wolfsburg im Fernduell gegen den HSV durch. Mit einer der besten Saisonleistungen rettete sich die Mannschaft von Bruno Labbadia vor dem direkten Abstieg und darf am kommenden Donnerstag in der Abstiegsrelegation gegen Holstein Kiel antreten.

Dabei war das 4:1 über den 1. FC Köln der erste Heimsieg seit dem 3:0-Erfolg über Gladbach im Dezember 2017. Vier Tore erzielten die Wolfsburger zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Die grafische Analyse zeigt, woraus der VfL vor den Begegnungen der Relegation Hoffnung schöpfen kann.